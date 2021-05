Twee top-judoka's, één Olympisch ticket: Van Dijke en Polling horen vrijdag wie er naar Tokio mag

Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond, legt op Papendal, vlak voor een persmoment, even de hand op de schouders van Sanne van Dijke. “Hoe gaat het”, vraagt hij. “Het is wel vervelend, maar het gaat”, antwoordt ze.

De vraag van Kloosterboer is niet voor niets. Europees kampioen Van Dijke is door de judobond voorgedragen voor de Olympische Spelen in Tokio, maar weet desondanks nog niet zeker of ze wel kan gaan. Kim Polling, haar concurrent in de klasse tot zeventig kilo, diende maandag bezwaar in tegen het besluit, dat is genomen op basis van statistieken, de laatste resultaten en gesprekken met coaches. En dat is 'niet fijn', aldus Van Dijke.

Helemaal omdat Polling eind april zei dat ze de beslissing zou accepteren. Later, toen ze de argumentatie van de judobond onder ogen kreeg, ging ze toch twijfelen. Een hele zaterdag lang zette ze alle beschikbare statistieken bij elkaar in een bestand. In Pollings ogen zijn er fouten gemaakt in de gebruikte statistieken en is het onduidelijk wat de argumenten van de coaches waren. Ze zou ‘grilliger’ zijn dan Van Dijke en ‘voorspelbaarder’ voor concurrenten. “Maar op welke manier dan? Leg mij dat uit”, zoals ze telefonisch vanuit Italië, waar ze woont, vertelde.

Uiteindelijk zette ze maandag al haar bezwaren in een mail naar de bezwaarcommissie - en de pers. Ze voegde er negen bijlagen aan toe, met al haar correspondentie en argumentatie.

‘Als wij een fout hebben gemaakt, dan wil ik dat ook weten’

Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond, wilde dinsdag inhoudelijk niets kwijt over de lopende procedure. Eerder al zei hij dat het ‘een hoofdpijndossier was', omdat de judoka's elkaar amper ontlopen. “Het is nu aan de bezwaarcommissie. Ik heb de sterke indruk dat wij zorgvuldig zijn geweest (voor het eerst zat bij alle gesprekken een notaris, red.), maar als wij een fout hebben gemaakt, dan wil ik dat ook weten.”

Kloosterboer zegt dat het doorgaan tot de laatste snik ook wel bij judo hoort. Wat dat betreft snapt hij Polling ook. “Tot het moment dat je in de houdgreep ligt, vecht je door.” Hij ging ook in op de situatie van Van Dijke. “Voor haar is dit natuurlijk waardeloos.”

Van Dijke zelf haalde er inderdaad ‘niet per se’ iets heel positiefs uit, zei ze dinsdag. Twee jaar lang probeerde ze niets te lezen over de tweestrijd en ze vroeg haar familie het er ook niet over te hebben. Het gevolg was dat alle emotie die ze had geparkeerd er in een keer uit kwam, nadat ze op Koningsdag had gehoord dat ze werd voorgedragen.

‘Ik heb dingen die me irriteerden op een briefje geschreven’

“Ik heb wel met mijn psycholoog gepraat en gezegd dat ik het zelf niet kon oplossen”, vertelde ze. “Toen is me aangeraden wel even het besluit te vieren. Ik heb een glaasje gedronken, en dingen die me irriteerden op een briefje geschreven en dat letterlijk in het vuur gegooid. Nu heb ik een goed gevoel, en dat probeer ik vast te houden.”

Vrijdag doet de bezwaarcommissie uitspraak. Het gaat vooral om de vraag of de procedure juist is uitgevoerd. Polling hoopt dat er een ander besluit wordt genomen: “Er zijn gewoon fouten gemaakt.”

Van Dijke zegt dat er ‘te veel is gebeurd’ om het helemaal te vergeten. “Maar het is vooral belangrijk dat ik rust heb richting Tokio. Ik ben er namelijk nog niet. Ik heb nog geen gouden medaille.”

