Twee bondscoaches, twee visies: zijn we doorgeschoten in de vernauwing die topsport vraagt?

Mannencoach Delmee: Hockey moet op één staan

Voor wie in het Nederlands elftal wil spelen, moet de prioriteit bij hockey liggen. Daar is Jeroen Delmee duidelijk over. Meteen bij zijn aanstelling als bondscoach van de mannen sprak hij van een noodzakelijke cultuurverandering en gaf hij de boodschap af dat de sport op één moet.

“In het begin was dat wel even aftasten. Sommige jongens dachten dat ze alleen nog maar mochten hockeyen en niks anders meer. Nou, dat is niet zo. We kijken echt nog wel naar de mens. Het gaat erom in welke periode je welke keuzes maakt. Als wij in een minder belangrijke fase zitten, kun je echt wel tentamens maken of een keer de training missen.”

Waar de Nederlandse vrouwen de voorbije jaren alles wonnen, is de laatste mondiale triomf van de mannen alweer 23 jaar oud. Ten tijde van dat olympische goud was Delmee zelf nog speler. In India wacht de komende weken het eerste toernooi onder zijn leiding, met een sterk verjongde ploeg. Zaterdag begint het WK voor Oranje.

Geen eenheid

“De vorige generatie is een hele goede lichting geweest met jongens die fantastisch kunnen hockeyen. Dat is ook de reden dat er zo lang niemand tussen kon komen. Maar waar het uiteindelijk in mijn perceptie om gaat is dat, hoe goed je ook bent, je altijd beter moet willen worden. In Tokio werd Nederland zesde. Gingen spelers daarheen om voorop te lopen en een voorbeeld te zijn voor de groep of om nog een Spelen mee te maken? De meeste jongens zeggen nu: het klopte niet, het was geen eenheid.”

Delmee is naar eigen zeggen een man van het team en teamwaarden. Gedragsregels gelden voor iedereen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Anders is dat wat je eist ook niet meer te verantwoorden naar de groep, meent hij. “Er zijn geen sterren die meer mogen. Het gevraagde gedrag moet voor iedereen hetzelfde zijn. Alleen de manier van benaderen, varieert wel. De een kun je een keer op z’n donder geven, omdat die daar positief op reageert. Een ander moet je meer één op één pakken en in een kleinere setting zeggen wat er moet verbeteren.”

Dat maatwerk heeft hij gaandeweg de jaren geleerd. “Door ervaring ga je spelers individualistischer benaderen en minder in het algemeen verlangen: zo deden wij het, dus zo moet het. Bovendien is de generatie van nu totaal anders dan die van twintig jaar geleden. Dus daar moet je ook anders mee omgaan.”

Prioriteiten

Maar begrijp hem niet verkeerd: zijn visie blijft overeind, daar doet hij geen concessies aan. Hooguit krijgt de vraag hoe hij tot dat resultaat komt een ander antwoord. “Ik geloof in het stellen van prioriteiten. Topsport vraagt nou eenmaal om een bepaalde hardheid. Het is meer de manier waarop ik de spelers daar krijg waar ik ze hebben wil, die verandert. Als je vroeger bij de selectie kwam, was je een nul. Jij moest de ballen opruimen, de hesjes verzamelen en al het andere shit-werk doen. Dat was in het bedrijfsleven niet anders. Nu komen mensen binnen en willen ze meteen meedoen en een mening hebben. Dat is zoals het is. Dan kan ik iemand wel gaan kleineren, bij wijze van spreken, en zeggen: ‘Nee, jij moet de ballen altijd doen, want jij bent nieuw’. Maar dat werkt niet meer.”

“Dat neemt niet weg dat er op een gegeven moment wel geleverd moet worden. Er moet een bepaald niveau gehaald worden. Topsport kan niet zonder opofferingen. Je moet tegen bepaalde dingen – in je privéleven en studie of werk – nee kunnen zeggen. Dat was in het verleden zo en dat is nog steeds zo.”

“Het gaat erom hoe je dat overbrengt. In mijn tijd was de hiërarchie een automatisme, de toon harder en directer. Tegenwoordig is open en eerlijke communicatie belangrijk: ‘luister eens even, op deze manier gaan we het niet halen’. Dan kan de speler uiteindelijk zelf kiezen.”

Coaches liggen misschien wel meer dan ooit onder een vergrootglas, na meerdere schandalen in de topsport rond welzijn en grensoverschrijdend gedrag. Toch vindt Delmee dit geen ingewikkelder tijd om in te werken. “Als staf willen wij deze groep zo goed mogelijk krijgen en dat doen we op een gezonde wijze, door met de jongens individueel plannen te maken en ze in een omgeving te brengen die uitdaagt om beter te worden, maar waarin we op een normale manier met elkaar omgaan. Dan is het geen hogere wiskunde denk ik.”

Gouden speler Als speler heeft Jeroen Delmee (49) alles gewonnen: een wereldtitel in 1998 en gouden olympische medailles op de Spelen van ‘Atlanta 1996’ en ‘Sydney 2000’. Liefst 402 interlands speelde hij. Daarna was hij onder meer bondscoach van Frankrijk en trainer bij HC Tilburg. In september 2021 kreeg hij als opvolger van Max Caldas de leiding over Oranje.

WK: Makkelijke poule Het WK hockey in India is vrijdag begonnen en duurt tot 29 januari. Oranje speelt zaterdag de eerste wedstrijd om half elf ‘s ochtends tegen Maleisië. Met Nieuw-Zeeland en Chili zit Nederland in een van de, op papier, makkelijkere poules. Of dat een voordeel is, weet bondscoach Jeroen Delmee niet. “Is het gunstig om als eerste in de poule te eindigen of is het juist lekker om al een keer getest te zijn voor je de kwartfinales ingaat? Ik weet niet hoe het gaat zijn.” Zijn jonge ploeg telt negen WK-debutanten.

Paul van Ass spreekt zijn speelsters toe tijdens een oefeninterland tegen Ierland in november. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Vrouwencoach Van Ass: Iets minder verbetenheid

Bij de eerste teambespreking onder zijn leiding, afgelopen september, zei bondscoach Paul van Ass tegen de vrouwen van Oranje: ‘laten we het woord ruimte benoemen’. “Ruimte naar de nieuwe teambegeleiding, naar elkaar en zeker ook ruimte naar jezelf.” Zo maakte hij meteen duidelijk dat een meer ontspannen wind voortaan het prestatieklimaat zou kenmerken. Het jaar daarvoor had de goudjacht in Tokio sommige speelsters over de kling gejaagd en intern voor verdeeldheid gezorgd.

“Misschien moet ik dit niet zeggen”, verduidelijkt Van Ass, “maar in het dameshockey zijn ze zo fanatiek in alles.” Zelf heeft hij vooral ervaring als mannencoach. “Soms mag je jezelf iets meer ruimte gunnen. Dan ben je niet meteen een slappeling. Topsport is heel zwaar. Dit is het moment dat je jezelf die ruimte kan geven. De Olympische Spelen zijn over anderhalf jaar, niet volgende week.”

Filosoof

Van Ass is een filosoof langs de zijlijn. Over het waarom denkt hij graag na. Neem nou die drang in de topsport om ideale omstandigheden te creëren. “Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. De wereld is niet perfect en ook niet maakbaar. Je moet vaak onder niet ideale omstandigheden presteren. Juist het overwinnen van weerstand maakt dat je die extra mile kan gaan. Ik wil die perfecte wereld niet blijven schetsen.”

Ook daarom wil hij dat de speelsters de verbetenheid bij zichzelf weghalen. Dat bedoelt hij met jezelf ruimte geven. Zeg soms: ik sla die afspraak over of ik stel dat tentamen uit, maar durf andersom ook de beslissing te nemen om het hockey even ondergeschikt te maken aan het gewone leven. “Kijk wat in deze periode echt noodzakelijk is en zorg dat je in balans blijft met alles wat je doet. Dus ga nu wel een keer naar dat feestje.”

Qua resultaten heeft Van Ass alleen maar te verliezen, realiseert hij zich. Oranje heeft de laatste jaren onder zijn voorgangers alle internationale titels gewonnen. “Maar we weten allemaal: het moet op een andere manier. Die weg hebben we ingezet. De meiden beginnen dat te voelen. Als je die connectie krijgt, is coachen leuk. We zijn er nog niet doorheen hoor, ze gaan nog niet blind achter me hossen. Maar dat gaan we wel bereiken.”

Meerdere internationals maakten na de Olympische Spelen van 2021 in Tokio melding van verbale intimidatie en pestgedrag. Zij hadden moeite met de handelwijze van de toenmalige bondscoach Alyson Annan. Hoewel een ander deel van de selectie meende dat zo’n harde aanpak juist noodzakelijk is voor sportief succes, sprak een onderzoeksrapport later van een doorgeslagen topsportcultuur.

Het moet uit passie komen

Voor de eerste wedstrijd onder zijn leiding, een oefenduel eind november 2022, nam Van Ass in de kleedkamer het woord. “Ik heb letterlijk gezegd dat het menselijk handelen voortkomt uit angst of passie. Die angst moet weg. Ik wil dat het uit passie komt, uit liefde voor iets. Want dat is de gaafste emotie en dan geef je jezelf ook helemaal. Als je iets doet omdat het van een ander moet, is het nooit 100 procent van jou.”

“De verdieping zit in het maximale uit jezelf halen, nog meer dan we doen. Tussen wat de speelsters op de training laten zien en in een wedstrijd gaapt een gat. Dat komt door de spanning. De druk. De eeuwige verwachting. Van deze vrouwen wordt verwacht dat ze altijd en overal winnen.”

“In het omgaan met die spanning en ook in de verbinding met elkaar kunnen we nog stappen maken. Ik hou van hart tot hart. Dat je voelt: jij bent mijn mattie. Dat betekent niet dat je beste vrienden hoeft te zijn, maar dat je op sportniveau weet: als ik de bal verlies dan loop jij een tackle back en dat doe ik straks voor jou. Dat kun je ook uit angst voor de coach doen, maar duurzaam is het als je dat uit passie voor elkaar doet. Daar wil ik komen.”

Gezien de discussie die momenteel topsport breed wordt gevoerd, over het mentale welzijn van sporters, is de aanpak van Van Ass modern te noemen. “Kennelijk is dat zo ja. Topsport is vernauwend, maar dat is misschien te ver doorgevoerd. Ook wij gaan richting een toernooi de vernauwing in. Het is niet anders en misschien is topsport op dat moment niet mooi. Alleen tot die tijd is het belangrijk dat je wel iets anders doet. De trouwdag van een vriendin? Natuurlijk moet je daarheen. Maar dat ga ik acht weken voor de Olympische Spelen niet zeggen. Dat heeft met die ruimte te maken. Als zoiets nu niet kan wanneer dan wel?”

Zilveren coach Paul Van Ass (62) heeft een lange staat van dienst als coach van mannenteams. Zo leidde hij de Wassenaarse club HGC in 2008 naar de finale van de Euro Hockey League. Als bondscoach van de mannen won hij in 2012 in Londen olympisch zilver. Twee jaar later had het eremetaal dezelfde kleur op het WK. Sinds september 2022 coacht hij de vrouwen van Oranje.

