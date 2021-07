Tussen de pech en teleurstellingen voor Jumbo-Visma is daar de revelatie van Jonas Vingegaard

Met nog vier dagen voor Parijs staat Jonas Vingegaard op de tweede plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk. Dat is voor iedereen onverwacht, ook voor de debutant zelf. Maar de jonge Deen van Jumbo-Visma, bij het begin van de Tour nog de ‘schaduw van Roglic’, grijpt zijn kans. Op de Col du Portet werd hij tweede, achter Tadej Pogacar. Hij was na de Sloveen ook de beste in de wedstrijd, en dat deed sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma goed: “Als je nu tweede staat, ben je het stadium van talent wel voorbij.”

Toch was het plan geweest om richting de top van de Col du Portet vooral te volgen, aldus ploegleider Grischa Niermann. De ploeg houdt de hele Tour al vol dat het niet de bedoeling is veel te eisen van de jonge renner. “Vingegaard heeft een paar keer aangevallen. Maar het belangrijkste was volgen. Alles wat hij extra kan, mag hij doen. We hadden geen onwijs plan uitgedacht hoe we alles aan bonken gingen rijden. Die druk leggen wij hem niet op.”

Een toekomstige rondewinnaar

Wel was Niermann, net als de hele staf, trots op zijn prestatie. “We weten dat we een toekomstige rondewinnaar in huis hebben, maar dat hij dit jaar al zover is, hadden wij niet verwacht.”

De Deen (24) zelf was na afloop vooral aan het bijkomen van zijn inspanning. “Poh, dat was zwaar, maar ik ben heel erg super- en superblij met deze tweede plaats”, zei hij meerdere keren.

Vingegaard kan het grootste lichtpunt worden deze Tour voor Jumbo-Visma, ook al deden de zeges van Wout van Aert en Sepp Kuss het team ook goed. Tegelijkertijd kende de ploeg veel teleurstellingen. Woensdag viel Steven Kruijswijk ziek uit. Niermann: “We moeten het nu zonder Steven doen, en eerder al zonder Robert Gesink, Primoz Roglic en Tony Martin. Maar het gaat nog steeds goed.”

