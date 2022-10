Turnvrienden Loran de Munck en Casimir Schmidt: Wij twee moeten nu bewijzen dat het team het geld waard is

De bank in hun woonkamer heeft geen gewone zitplekken, waarbij de voeten op de vloer kunnen blijven. Iedere zitting heeft een omhooggeschoven beenstuk. Het is een stoffen uitnodiging om te relaxen, en dat is precies wat de twee topturners thuis willen doen. Alweer 3,5 jaar delen Loran de Munck en Casimir Schmidt een appartement. Ze zijn collega’s, soms concurrenten maar bovenal vrienden; iets wat best bijzonder is in een individuele sport die bekendstaat om haar ieder-voor zichmentaliteit.

Het gesprek vindt plaats aan de keukentafel, waar ze geregeld gezamenlijk maaltijden nuttigen. Hun menu? Veel groente, een beetje proteïne en niet te veel koolhydraten. Tot zover niets bijzonders voor topsporters. Maar lang was eten een beladen gespreksonderwerp. Van goedbedoelde tips van Schmidt over afvallen wilde De Munck niets weten.

Schmidt: “Bemoei je lekker met jezelf, kreeg ik te horen. Ook prima.”

De Munck: “Ik weet nog goed dat Cas het onderwerp weer eens ter sprake bracht toen we in de auto zaten, een jaar of drie geleden, en ik ineens zei: oké, ik ga gewoon proberen om op mijn voeding en leefstijl te letten”.

Schmidt: “Je hoeft voor turnen echt niet heel dun te zijn, maar iedere kilo vet is een kilo onzin die je meeneemt de zaal in. Doe maar eens een handstand met bijvoorbeeld twee kilo op je rug, dat is veel zwaarder.”

De Munck: “Voor ontbijt en lunch heb ik een standaard ritueel gecreëerd en tussendoor eet ik niet meer zakken M&M’s of een heel stokbrood met filet americain. Zes kilo ben ik kwijtgeraakt. In het begin was dat wennen, alsof ik in een nieuw lichaam zat. Maar het turnt makkelijker.”

Doorgaan tot elk element goed voelt

Met dat lijf verbaasde De Munck (23) afgelopen zomer op de Europese kampioenschappen. Als eerste Nederlander ooit won hij zilver op het onderdeel voltige. Schmidt (26) herstelde destijds van een operatie aan zijn enkel. De dag van de kwalificaties zat hij op de tribune in München. De finale van ‘Lor’ zag hij thuis, liggend op hun bank. De Duitse stad was iets duurder dan begroot, grinnikt hij.

Die internationale medaille smaakt naar meer, voor beiden. De manier waarop De Munck de afgelopen periode trainde, heeft Schmidt geïnspireerd ook harder te trainen. Herhalingen, herhalingen, herhalingen. Dat helpt om stabieler te worden. Net zo lang doorgaan tot ieder element goed voelt.

De Munck: “Bij mij is dat soms wel iets te heftig. Dan kan ik gewoon niet stoppen voordat het perfect is.”

Schmidt: “Dat heb ik een beetje overgenomen. Het helpt om een goed gevoel mee te nemen naar de volgende training; dan begin je zelfverzekerder.”

De Munck: “Ik heb dat echt nodig voor mijn vertrouwen. Daardoor doe ik soms misschien iets te veel. Af en toe is mijn onderarm een dag later nog verzuurd. Maar ik vind het moeilijk een mindere oefening te relativeren.”

Schmidt: “Onze coach helpt ons daarbij. Hij zegt dan: ‘het zit er wel in, alleen vandaag even niet’. Hij pusht ons op een gezonde manier.”

Mentale worsteling is kenmerkend

Maandag wacht de kwalificatieronde van de WK in Liverpool – op de verjaardag van Schmidt. De huisgenoten zijn de beoogde boegbeelden van de verjongde Nederlandse mannenploeg. Het is een toernooi waar ze met zin en weerzin naartoe leven. Die mentale worsteling is kenmerkend voor het turnen, weten ze. In hun sport is ieder detail belangrijk en het kleinste foutje kan een val betekenen.

De Munck: “Het is heel moeilijk om niet te twijfelen. ‘Het lukt niet’ wordt bij mij gelijk ‘ik kan het niet meer’. Ik probeer mijn hoofd te sturen, maar blijf nog te vaak in die gedachteloop hangen.”

Loran de Munck en Casimir Schmidt. Beeld Olaf Kraak

Schmidt: “Hoe onzekerder je turnt, hoe wiebeliger alles wordt. Ik probeer mezelf constant te foppen. Dan zeg ik: ‘het is de hele tijd goed gegaan, dus nu ook’, of ‘toen het fout ging, deed ik dat en nu doe ik het tegenovergestelde’. Maar ja, vallen is nou eenmaal een risico bij onze sport.”

De Munck: “Het is ook altijd een momentopname. Je hebt met best veel dingen te maken. Stress. Fitheid. Toestellen die anders voelen. Het licht dat anders staat afgesteld.”

Schmidt: “Ook als je goed bent voorbereid, kan alles fout gaan. Iedereen vindt het verschrikkelijk om wedstrijden te doen, ook de concurrenten uit andere landen. Dan kijken we elkaar aan: ‘nou, daar gaan we weer hè’.”

De Munck: “Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren”.

Schmidt: “En toch doe je het elke keer weer. Daar gaat het om. Je ziet er tegenop én kijkt ernaar uit.”

De Munck: “De adrenalinerush is wel vet”.

Schouder en enkel gebroken

Schmidt is als enige van de succesvolle mannenploeg uit 2018 nog actief. Op de WK in Doha eindigde Nederland in het landenklassement met een historische finaleplaats als zevende. Het zegt wat over zijn doorzettingsvermogen dat hij er nu weer bij is. Toen hij bij een val zowel zijn schouder als enkel brak en operatief ingrijpen noodzakelijk bleek, leken de WK van dit jaar voor hem te vroeg te komen. Net op tijd kreeg hij groen licht van de arts.

Schmidt: “Het herstel is nog niet honderd procent voltooid. Of de enkel nog dik wordt? Laat ik het zo zeggen: het is onder controle.”

De Munck: “Ik zou bang zijn voor de sprongen, maar ja, dat ben ik sowieso”.

Schmidt: “Ik ben niet bang, maar wel alert. De dokter zei ook: als je gaat, moet je het gewoon doen. Niet opeens op één been gaan landen, want dan raak je ergens anders geblesseerd.”

De Munck: “Dat lijkt mij wel lastig”.

Schmidt: “Ja, want het doet nog wel zeer. Elke keer als ik land, denk ik: oeh.”

De Munck: “Ik doe al jaren geen vloer of sprong meer. Bij een salto met schroef ben ik bang dat ik de weg kwijtraak. Maar ik ben wel finale-waardig op voltige. Dat stukje vertrouwen heeft die Europese medaille me gegeven.”

Kunstjes doen voor boze juryleden

Ze waren zes en negen jaar oud toen ze elkaar leerden kennen bij turnvereniging Pax in Noord-Holland. Er was daar een gezellige groep jongens, die als tieners ook samen puberden. Hun jeugd in de gymzaal klinkt heel anders dan wat er over het vrouwenturnen bekend is geworden.

Schmidt: “Wij hebben één voordeel: mannen worden pas op hun achttiende senior. Vrouwen zijn dat al op hun zestiende. Dat scheelt twee jaar in de puberteit. Dus wij worden vanaf ons vijftiende keihard klaargestoomd voor het grote podium. Dat is ook de leeftijd waarop je zelf gaat nadenken over je toekomst. Bij de meiden gebeurt dat al op hun twaalfde. Tsja, wat weet je dan? Misschien wat je ’s avonds wil eten.”

De Munck: “Dat is gewoon een andere vibe”.

Schmidt: “Bij de mannen ken ik niemand, internationaal en nationaal niet, die het niet met elkaar kunnen vinden. Kijk, we trainen allemaal dertig uur per week en doen er alles voor. Dan sta je bij een wedstrijd in zo’n strak pakje voor boze juryleden je kunstjes te doen, waarna zij er wat van vinden dat jij je voeten iets uit elkaar doet. Dat vinden we eigenlijk allemaal al verschrikkelijk en dat doen we toch. Dan zou er nog moeten bijkomen dat je mensen haat.”

De Munck: “Dat is ook zo kinderachtig. Maar natuurlijk heb je weleens irritaties hoor, of opmerkingen over en weer.”

Deze wereldkampioenschappen moeten de Nederlandse turners laten zien dat ze op de goede weg zijn om zich volgend jaar te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het doel is een plek in de top 18.

De Munck: “Het is belangrijk dat we als team bewijzen dat we het kunnen”.

Schmidt: “Daar zit natuurlijk ook een stukje financiën aan vast. Het geld blijft niet zomaar binnenstromen bij de bond. Vroeger ging dat natuurlijk ook niet vanzelf, maar was er altijd een Epke Zonderland of Yuri van Gelder die presteerde.”

De Munck: “Dat is weggevallen”.

Schmidt: “Nou ja, wij twee zijn nu degenen die moeten bewijzen dat we het waard zijn om geld te krijgen. Dat geeft wel extra druk.”

De Munck: “Ik heb dat iets minder, omdat ik door München de A-status van NOC-NSF op individuele basis heb gekregen. De rest is afhankelijk van het team.”

Schmidt: “Mijn status verloopt volgende maand. Als ik die kwijtraak, moet ik minder gaan trainen en daarnaast werken of helemaal stoppen en een baan zoeken. Want ja, dit huis hier in Amsterdam betaalt zichzelf niet.”

