Turntrainer Wolther Kooistra zet een stap opzij voor onderzoek naar misstanden

Wolther Kooistra, trainer bij de Amsterdamse vereniging Turnz, is de eerste bondstrainer die tijdelijk zijn werk neerlegt tot een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag is afgerond. Dat meldt Turnz vrijdagavond. Kooistra treedt terug om ‘ruim baan te maken voor structurele verandering in de turnwereld’, zo staat in een statement. Van drie andere coaches, Patrick Kiens, Nico Zijp en Frank Louter, is nog niet bekend of ze dit besluit ook nemen.

Kooistra was een van de vier clubtrainers die vorige week door de KNGU was gevraagd een stap opzij te doen om een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld zo zuiver mogelijk te maken. De KNGU legde vorige week na tientallen verhalen over mishandeling en vernedering van turnsters het topsportprogramma voor vrouwen stil en meldde dat bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma moesten terugtreden. Vier clubtrainers die deels bondstrainer zijn, is ook gevraagd om een stap opzij te doen. Kooistra was een van hen. Omdat hij niet in dienst is van de bond, moest de vereniging die beslissing nemen.

De verenigingen, naast Turnz ook Pax (Kiens), TON (Louter) en FlikFlak (Zijp) overlegden vrijdagochtend met de KNGU over het bondsbesluit van vorige week. Kooistra maakte daar zijn positie al duidelijk, nog voor het formele verzoek kwam van de KNGU (dat wordt dit weekend verwacht, clubs dienen volgende week te antwoorden). “Zonder het onderzoeksproces ruim baan te geven is het onmogelijk voldoende aandacht te schenken aan de belangrijke vraagstukken die voorliggen”, aldus Kooistra.

De hele vereniging kan in het nauw komen

De beslissing om terug te treden is geen lichtzinnig besluit. Veelal draait het in een vereniging om de hoofdcoach, die niet alleen de topsport maar ook breedtesport lesgeeft. Is er geen hoofdtrainer meer, dan komt de hele vereniging in het nauw, stelde Han Kuipers van TON Almelo afgelopen week dan ook. Bij TON is Frank Louter de hoofdcoach. Bij Turnz willen ze niet over financiën denken. “We vinden het nu heel belangrijk dat dit onderzoek goed wordt aangepakt.”

Over Kooistra zijn geen verhalen bekend van grensoverschrijdend gedrag. Samen met zijn partner Claudia Werkhoven prediken ze een ‘zachte hand’. Het geeft Kooistra dan ook een ‘wrang gevoel’ deze stap te zetten als ‘voorloper’. Toch geeft Kooistra toe aan de vraag met lichte dwang van de KNGU. Wel wil hij ‘in ruil’ voor zijn terugtreden dat het topsportprogramma weer wordt opgestart.

Bij Turnz turnt één lid van de nationale selectie: Sanna Veerman. Haar trainingen worden overgenomen door de overige trainers van de club.

