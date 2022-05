Turnster Visser wil haar omstreden coach terug. ‘Waarom mag ik zelf niet kiezen met wie ik werk?’

Het gaat op dit moment eigenlijk wel goed met haar. Naomi Visser zegt het met lichte verbazing in haar stem. De turnster uit de nationale selectie zit in een trainingsperiode en werkt aan nieuwe elementen voor haar oefeningen. “Daaromheen is het soms nog steeds lastig. Maar ik houd vol.”

Er is voor haar veel veranderd sinds oud-turnsters massaal misstanden meldden. Al maandenlang traint Visser zonder haar eigen coach Vincent Wevers, die ook van grensoverschrijdend gedrag is beschuldigd. De gymnastiekunie verbrak het contract met hem. Nog steeds is er veel onduidelijk. Mag ze na een eventuele vrijspraak weer met hem samenwerken? Visser weet het niet.

Op haar woorden letten

Komende week doet het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) naar verwachting uitspraak in de slepende tuchtprocedure tegen Wevers. Dat vindt ze wel spannend ja. Visser praat bedachtzaam voor een twintigjarige. Voor haar gevoel moet ze ook heel erg op haar woorden letten; uit respect voor de slachtoffers en uit angst voor een reactie van turnbond KNGU. “Er zitten best veel kanten aan dit onderwerp en je wil niemand tekort doen.”

Visser durft nu met haar verhaal te komen, omdat ze zich gesterkt voelt door het gezamenlijke statement dat de vrouwen van Oranje een paar dagen geleden voor de camera van de NOS gaven: de topturnsters van dit moment hebben zich tijdens de turncrisis niet gehoord gevoeld door de leiding van de KNGU. Wie kritiek had op het beleid, kon bovendien een gele kaart krijgen. Zo’n officiële waarschuwing heeft Visser gelukkig nooit ontvangen, verklaart ze, maar zij hield dan ook lang haar mond.

“Wij zijn als huidige sporters eigenlijk tegenover de slachtoffers uit het verleden gezet, terwijl dat nooit onze bedoeling was. Aandacht voor hen en aandacht voor ons had goed naast elkaar gekund, maar de bond heeft onze belangen aan de kant gezet.”

Maandenlang zonder bondscoach

Complicerend daarbij is natuurlijk het feit dat hun trainers eerder ook sommige melders begeleidden. Dat verklaart echter niet waarom Visser en haar collega’s al maandenlang zonder bondscoach zitten. Evenmin waarom de nationale selectie pas in april weer samenkwam, voor het eerst sinds oktober, terwijl die stages normaal een maandelijks ritme kennen.

Vissers voornaamste punt van kritiek is dat zij niet zelf kan kiezen met welke coach ze wil werken. “Ik mis Vincent dagelijks. Technisch en mentaal is hij voor mij een heel goede trainer.” Ze begrijpt dat haar sport onder een vergrootglas ligt en erkent dat de jonge leeftijd in veel turnhallen de discussie over veiligheid ingewikkeld maakt. “Maar wij zijn allemaal volwassen. Ons team is wereldwijd wat betreft leeftijd, een van de oudste selecties. Dan wil je dat je zelf verantwoordelijkheid hebt voor bepaalde keuzes.”

‘Alles van de laatste tien jaar afgebroken’

Ze herkent zichzelf ‘helemaal niet’ in de verhalen van de slachtoffers en heeft naar eigen zeggen altijd met plezier gesport, ook sinds haar verhuizing in 2017 naar Heerenveen. Ze verliet als tiener haar ouderlijk huis in Zuid-Holland om in Friesland bij Wevers te kunnen trainen, die een jaar daarvoor met zijn dochter Sanne olympisch goud had gewonnen.

“Vroeger was er een andere cultuur. Maar sinds 2010 is er veel veranderd. Sinds ik aan de top meedoe, is het naar mijn idee goed voor elkaar. Ik heb nooit iets grensoverschrijdends meegemaakt. Dat maakt het ook zo moeilijk dat door de turncrisis alles is afgebroken wat de afgelopen tien jaar was opgebouwd.”

Visser heeft zich alleen gevoeld, de voorbije periode. Alsof haar belang – en dat van haar teamgenoten – totaal ondergeschikt was aan een groter belang. Volgens de KNGU liet ‘de noodzakelijke cultuurverandering binnen de gymsport geen ruimte voor twee schaakborden’.

Mooie resultaten helpen

Topsport bedrijven zonder volwaardig topsportprogramma, dat probeert Visser momenteel te doen. Om dat vol te houden, helpen mooie resultaten. Op haar eerste wereldbekertoernooi, vorige maand in Bakoe, won ze zilver op de brug en in oktober vorig jaar behaalde ze de vijfde plaats in de meerkampfinale van de WK – nooit eerder eindigde een Nederlandse zo hoog, al kende het toernooi een minder sterke bezetting.

Ondertussen is de ene na de andere turntrainer door het ISR vrijgesproken. “Dat geeft een dubbel gevoel: is dan alles voor niks geweest? Had dit allemaal niet gehoeven?”

