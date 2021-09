Turnster Simone Biles is als sporter geknakt, als mens niet. ‘Geen enkele jonge turnster zou deze horror hoeven mee te maken’

Daar zat ze, voor het Amerikaanse Congres. Haar jacht op goud moest Simone Biles deze zomer in Tokio staken. Het was een van de grote nieuwsverhalen van de Olympische Spelen: de beste turnster van de wereld trok zich uit de competitie terug vanwege mentale problemen. Deze week maakte ze duidelijk, zittend achter de microfoon in het parlement, hoezeer haar strijd voor een veilige turnsport daar mee te maken had en hoe zwaar het verleden op haar schouders drukte.

Biles voerde het woord in een hoorzitting over de falende aanpak van de FBI en sportinstanties in de grootste misbruikzaak uit de geschiedenis van de Amerikaanse sport. Jarenlang kon Larry Nassar, de teamarts van de nationale turnselectie, tientallen meisjes en jonge vrouwen seksueel misbruiken onder het mom van medische behandelingen. Zijn slachtoffers leefden in een spartaanse topsportcultuur, waarin tegenspraak niet werd geduld en klagen uit den boze was.

Dankbaar voor het papieren houvast

“Ik ben een overlevende van seksueel misbruik”, zo begon Biles haar verhaal. “Zonder enige twijfel geloof ik dat de omstandigheden waarin dat kon gebeuren een direct gevolg zijn van het feit dat de organisaties die mij als sporter hadden moeten beschermen – het Nationaal Olympisch Comité en de gymnastiekbond – hun werk niet goed deden.”

Ze las haar statement voor, dankbaar voor het papieren houvast. Haar boodschap moest juist overkomen. Soms pauzeerde Biles even, om tegen haar tranen te vechten. Ze wilde niet huilen. Ze wilde enkel dat haar tekst in de hoofden van haar toehoorders zou blijven hangen. Nassar zit inmiddels in de gevangenis, maar wat is er verder gebeurd?

“Nassar is waar hij hoort, maar degenen die hem de gelegenheid gaven, moeten ook ter verantwoording worden geroepen. Er is een duidelijk signaal nodig dat wie toestaat dat een roofdier kinderen pijn doet, daar zelf ook de consequenties van zal ondervinden. Als dat niet gebeurt, ben ik ervan overtuigd dat dit olympiërs zal blijven overkomen.”

Een van de gouddelvers in Rio

De FBI heeft inmiddels toegegeven dat er niet adequaat is gereageerd op de eerste meldingen in 2015. De turnsters voelden zich lange tijd niet serieus genomen en zeker veertig van hen zijn daarna nog misbruikt.

Ook de aanpak van USA Gymnastics roept vragen op. In 2015 was bij de turnbond al bekend dat Biles een van de slachtoffers was. Waarom, zo vroeg zij zich nu publiekelijk af, duurde het tot na de Spelen van 2016 voor een official met haar of haar ouders contact zocht? Biles was met vier olympische titels een van de Amerikaanse gouddelvers in Rio.

Voor de Spelen van Tokio was Biles het enige slachtoffer dat zich kwalificeerde. Dat voelde als een zware last. Het jaar uitstel door corona betekende dat zij 365 dagen langer dagelijks in de turnzaal herinnerd zou worden aan alles wat er was gebeurd. “Maar ik wilde niet dat deze crisis genegeerd kon worden. Ik wilde dat er door mijn aanwezigheid in Japan een connectie bleef tussen de mislukkingen uit het verleden en de olympische competitie van dit moment. Dat is een zware last gebleken om te dragen.”

Gesterkt door Mandela

Als sporter geknakt, als mens niet. Biles (24) zei zich gesterkt te voelen door een opmerking van Nelson Mandela. “De ziel van een samenleving, zei hij ooit, laat zich het beste kennen in de manier waarop er met kinderen wordt omgegaan. Dat geeft me de kracht om hier vandaag voor jullie te zitten. Ik wil dat geen enkele jonge turnster ooit nog de horror hoeft mee te maken die ik heb ondergaan. Houd daarom tijdens jullie onderzoek één vraag in het achterhoofd: hoeveel is een klein meisje waard?”

