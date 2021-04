Turnster Sanne Wevers slaagt op EK voor ultieme mentale test

Voor het eerst in anderhalf jaar staat Sanne Wevers weer op een wedstrijdvloer. Wat gaat er in haar hoofd om bij het betreden van de lege St. Jakobshalle in het Zwitserse Bazel? Ze moet een oefening op de balk turnen, iets dat ze in haar leven al honderden keren heeft gedaan. Op podia ook waar de sportieve belangen vele malen groter waren dan op deze Europese kampioenschappen. Bovendien zijn het pas de kwalificaties. Toch geldt deze woensdag als de ultieme mentale test. Nog nooit heeft ze onder deze omstandigheden moeten presteren.

Haar wereld is niet alleen door corona veranderd. Was het maar zo simpel. De geloofwaardigheid van haar sport staat ter discussie, sinds afgelopen zomer tientallen oud-turnsters psychische en fysieke mishandelingen door hun trainers meldden. Ook haar vader werd beschuldigd. Hoe moet een dochter daarmee omgaan? Werkt het dan nog om hem binnen de turnzaal Vincent te noemen en daarbuiten papa?

Foutjes blijven zelden zonder grote gevolgen

Ongewild werd juist zij, meer dan welke andere topturnster van dit moment, onderwerp van gesprek in deze affaire. Vanwege haar dierbaarste trofee: de olympische gouden medaille van vijf jaar geleden. Slachtoffers van de misstanden vroegen zich hardop af of dat wat zij hadden meegemaakt de prijs was voor die ene plak? Zie dan maar eens de focus op de eigen salto’s en pirouettes te houden, in de wetenschap dat het op de evenwichtsbalk millimeterwerk is en foutjes zelden zonder grote gevolgen blijven.

Daar staat ze dus. Sanne Wevers anno 2021. Met een oefening die goed is voor 13.433 punten plaatst ze zich ‘gewoon’ voor de toestelfinale. De beste acht mogen zondag meedoen. Ook tweelingzus Lieke hoort daar met 13.400 punten bij. Zij verzekert zich daarnaast van een plek in de meerkampfinale op vrijdag.

Na de wedstrijd staat Sanne voor het eerst sinds lange tijd de media te woord, via een digitale persconferentie. Opgelucht is ze. Zeker. “Na zo’n lange tijd is het altijd weer even wennen op het grote podium. Dat heb ik lang niet gevoeld.” Wat dat betreft noemt ze dit vijfdaagse evenement een super goede training richting de Olympische Spelen.

‘Ik denk dat we het vooral over de wedstrijd moeten hebben’

Dat is het hoofddoel uiteraard dit jaar. Eén met een bijsmaak voor haar. Anderhalve week geleden besloot de turnbond KNGU om de beschuldigde trainers uit de ploeg voor Tokio te houden, dus ook Vincent Wevers. Dit zou dus het laatste toernooi kunnen zijn waarop zij door hem wordt begeleid. “De situatie is moeilijk voor ons”, verklaart ze, maar of die haar heeft afgeleid wil ze niet zeggen. Vriendelijk glimlachend als altijd: “Zie dan maar eens de focus op de eigen salto’s en pirouettes te houden. Elke andere vraag is nu moeilijk te beantwoorden.”

Ze had naar eigen zeggen de wedstrijd ‘gelezen’ en op basis daarvan besloten welke elementen nodig waren. Haar optreden moest vooral ‘clean’ zijn. Zondag gaat er qua moeilijkheidsgraad een schepje bovenop. “Maar het wordt nog niet de oefening van Tokio. Ik heb thuis nog dingen die ik wil toevoegen.”

In Bazel zijn ook de nieuwe coaches aanwezig, onder wie de Amerikaanse Aimee Boorman. “Zij is hier vooral om te kijken hoe wij normaal gesproken werken.” Ze is even stil en grinnikt om haar eigen woordkeuze. In deze tijd en in deze entourage lijkt weinig normaal. Of zij zich heeft neergelegd bij het besluit van de KNGU? “Nu wil ik er vooral van genieten dat we de finale hebben gehaald, met z’n drieën. Elke andere uitspraak komt later wel.”

