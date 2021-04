Turnrapport: tweederde oud-sporters slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

In het door onderzoeksbureau Verinorm uitgevoerde onderzoek, in opdracht van gymnastiekbond KNGU, wordt gesteld dat het tegenwoordig minder gaat om fysiek of mentaal geweld maar dat bijvoorbeeld het doortrainen met blessures met name in de top van het vrouwenturnen nog voorkomt.

Onder anderen voormalig topturnsters benoemden tegenover de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk een algehele angstcultuur. Zij spraken over “het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies.”

De onderzoekers stellen dat het mogelijk is dat vooral slachtoffers hebben meegewerkt aan het onderzoek. “Maar dit laat onverlet dat de gerapporteerde misstanden ernstig zijn.”

Onder huidige sporters is er volgens het rapport minder sprake van wantoestanden. Wel worden naast het ‘doortrainen met blessures’ ook andere vormen van mentaal geweld genoemd zoals het niet mogen geven van de eigen mening. Ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag (fysiek geweld en verkrachting) worden vrijwel niet door de huidige sporters gerapporteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat hoe hoger het sportniveau is des te meer sporters grensoverschrijdend gedrag rapporteren. Het meest komt het voor bij de gymsporters die op internationaal wedstrijdniveau actief zijn. De disciplines waarin het meeste grensoverschrijdend gedrag wordt gerapporteerd, zijn vrouwenturnen, acrobatische en ritmische gymnastiek. Het rapport noemt het machtsoverwicht van de trainer, de beslotenheid van de topsportcultuur, het op zeer jonge leeftijd selecteren en de vele trainingsuren als belangrijke risicofactoren.

Schandalen in de doofpot

Plegers zijn naar verhouding vaker man, maar ook vrouwen maken zich er schuldig aan. Uit het onderzoek komt naar voren dat een derde van de oud-sporters na grensoverschrijdend gedrag te hebben ondervonden geen actie heeft ondernomen. Zij misten vertrouwen dat instanties als de KNGU of NOC*NSF er iets mee zouden doen. Naar hun mening zijn eerdere schandalen in de doofpot gestopt.

Op aandringen van de KNGU is het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak, dat voor diverse sportbonden rechtspreekt, uiteindelijk in 2020 uitgebreid met artikelen op het gebied van ander grensoverschrijdend gedrag naast seksuele intimidatie.

Uit het rapport komt ook naar voren dag Gymnastiekbond KNGU de gymnastes die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren door coaches excuses moet aanbieden. Ook een financiële tegemoetkoming voor het leed dat met name een aantal oud-topturnsters is aangedaan is op zijn plaats.

‘Trainers beter opleiden, geef sporters een stem’ Trainers in de gymsport moeten beter worden opgeleid, de trainingen moeten openbaar zijn en jonge sporters moeten een stem krijgen. Het zijn enkele van de aanbevelingen uit het rapport Ongelijke Leggers: - In beginsel is een trainer niet alleen in een turnhal. Hoe hoger het aantal uren dat een sporter in de turnhal besteedt aan de gymsport, des te belangrijker is het dat naast de trainer iemand aanwezig is die in staat is om de trainer aan te spreken. - Geef de sporter en ouders een stem. Stel met de talentvolle jonge sporter een individueel plan op waarin voldoende aandacht bestaat voor de balans tussen topsport en andere activiteiten (waaronder school). Luister ook naar de ouders. - Zorg voor goede nazorg, liefst sportbreed via NOC*NSF, zodat sporters ook na hun sportcarrière een weg vinden naar een passende functie in de maatschappij. - Zorg voor betere scholing en bijscholing voor trainers, met name in pedagogisch opzicht. - Zorg bij het vrouwenturnen voor een meer gecentraliseerd systeem waar de trainers, net als bij de mannen, in dienst zijn van de KNGU en hun trainersactiviteiten uitvoeren op de door de KNGU erkende centra. - Zet als KNGU de inspanningen door om de regels te veranderen waardoor bij deelname aan internationale wedstrijden een minimumleeftijd geldt van 18 jaar. - Volg met periodiek onderzoek de huidige groep talent- en topsporters in hun sportieve en persoonlijke ontwikkeling, niet alleen door sportinterne deskundigen, maar ook door externen.

