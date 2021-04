Turnen in een legging, waarom zou het broekje ultrakort moeten zijn?

Even lijkt het alsof oude tijden herleven op de eerste finaledag van de EK turnen. Wie naar de winnares van de meerkamp kijkt, bekruipt het gevoel dat er de voorbije maanden niet wereldwijd een discussie is gevoerd over de toekomst van deze sport. Na schandalen in meerdere landen – over mishandelingen van soms zeer jonge turnsters – is de nieuwste Europees kampioene een vijftienjarig meisje uit Rusland, Viktoria Listunova.

Ook Lieke Wevers, zelf 29 jaar en vrijdag verdienstelijk als achtste geëindigd, vertelt met verbazing naar haar concurrente te hebben gekeken. “Toen ik haar voor het eerst bij een training zag, dacht ik: dit is de oude tijd, de oude standaard. Tegenwoordig zie je juist dat turnen meer een vrouwensport aan het worden is. De fysieke verschillen tussen haar en mij zijn zo groot. Het is een heel ander instrument waar zij mee speelt.”

Een ware revolutie

Maar wie verder rondkijkt in de wedstrijdhal van de Zwitserse stad Bazel ziet ook wel degelijk dat er anno 2021 dingen anders zijn. Het Duitse team turnt in een zogeheten bodysuit, een ware revolutie. Elisabeth Seitz en Kim Bui (de nummers vijf en zeven van de eindrangschikking) voelen zich niet prettig meer in het klassieke turnpakje, dat ultrakort is. Hun bedekte benen vormen een ferm statement.

Wevers is erdoor verrast, zegt ze tijdens de online persconferentie na afloop van de wedstrijd. “Ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Natuurlijk respecteer ik het. Iedereen moet zich comfortabel en goed voelen in lijf en sport. Maar het is niet een thema waar ik me toe aangetrokken voel. Turnen is naar mijn mening ook een sport van schoonheid. Met de benen zichtbaar kun je mooiere lijnen laten zien. Daarbij zou ik het niet fijn vinden uit veiligheidsoogpunt. Wat als ik in een dubbele hurksalto mijn benen moet vastpakken en die legging is glad?”

Bij haar viervoudige pirouette tijdens de vloeroefening zou ze er geen last van hebben gehad. Die beweging is een van de hoogtepunten van haar optreden. Wevers is ‘supertevreden’ met haar prestatie op de vier toestellen. “Dit was nog niet mijn volle programma; ik heb nog upgrades achter de hand voor de Olympische Spelen. Dat ik hiermee de nummer acht ben van het Europese veld, daar ben ik trots op.”

Verrassende negende plaats

De andere Nederlandse deelneemster, Naomi Visser, verrast met een negende plaats. Eigenlijk had zij zich bij de voorronde op woensdag niet gekwalificeerd voor de finale met de beste 24 turnsters, maar door afzeggingen krijgt zij een kans om zich te revancheren. “Woensdag was ik te zenuwachtig. Vandaag voelde ik me een stuk beter.” Een toptiennotering is het gevolg.

Visser en Wevers zijn trainingsmaatjes. Beiden worden begeleid door Vincent Wevers, de even succesvolle als omstreden coach. Hij is de enige Nederlander met pupillen in finales. Ook dat lijkt onveranderd. Zondag staan zijn dochters Lieke en Sanne nog in de eindstrijd op de balk. Maar wie de nieuwe assistent-bondscoach Aimee Boorman op de tribunes ziet zitten, weet dat ook daar verandering aanstaande is.

Schmidt turnt finale niet Casimir Schmidt heeft vrijdag de meerkampfinale aan zich voorbij laten gaan. Hij miste bij de kwalificaties op donderdag zijn laatste kans om een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Na die ‘harde klap’ heeft hij zich teruggetrokken. Voor de troostprijs van een EK-finale kon hij zich niet meer opladen. “Ik ben geestelijk en lichamelijk vermoeid.”

