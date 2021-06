Turncoach Vincent Wevers haalt gelijk in kort geding en mag wel naar Olympische Spelen

Naar Wevers loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek naar ongewenst gedrag. Hij werd zelfs enige tijd geschorst, maar keerde in november weer terug in de zaal. De coach werd begin dit jaar berispt door de KNGU, omdat hij ongevraagd oud-turnsters die zich over hem hadden beklaagd bij de ISR zou hebben benaderd.

Begin april maakte de KNGU bekend dat de turnsters tijdens de Spelen niet door hun persoonlijke coaches begeleid mogen worden. De bond bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg begeleiden in Japan. “Het is nu aan de rechter om te bepalen wat er precies gaat gebeuren. Als Vincent in het gelijk wordt gesteld, zullen we hem alsnog moeten voordragen als coach”, aldus Meijer.

Het kort geding diende bijna twee weken geleden bij de rechtbank van Zutphen. Die deed vrijdag uitspraak, in het bijzijn van Wevers. De rechter vordert de KNGU om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen.

