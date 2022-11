Turncoach Louter schuldig bevonden aan wangedrag, maar geen strafoplegging

Frank Louter werd door negen meldsters beticht van fysiek geweld, het straffen van turnsters, het creëren van een angstcultuur, het negeren van blessures, het aanwakkeren van eetproblemen, en schreeuwen en schelden.

Alleen een ‘deurincident’ waarbij Louter schreeuwend op de toiletdeur bonsde nadat een turnster zich na een aanvaring met hem had opgesloten, werd bewezen geacht. Verbale agressie, het maken van kwetsende opmerkingen en ‘fatshaming’ achtte de tuchtcommissie voldoende aannemelijk, waarbij het beschimpen en kleineren tot een negatief zelfbeeld bij turnsters zou hebben geleid.

Hoewel de aanklager vanwege de ‘vele en ernstige incidenten’ tot een eis van 24 maanden voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar kwam, legde de tuchtcommissie Louter geen straf op. De reden is dat het wangedrag tot 2012 plaatshad, waardoor een sanctie ‘niet opportuun’ wordt geacht en ‘een stok achter de deur niet nodig is’. Louter begeleidde tot voor kort twee (minderjarige) turnsters uit de nationale selectie, maar legde die functie hangende het onderzoek neer.

Eerder zegden de oud-turnsters Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Stephanie Tijmes in de aanloop naar de tuchtzaak tegen Louter het vertrouwen in het ISR op. Na een ‘opeenstapeling van fouten’ bij het instituut riepen zij op alle procedures rond grensoverschrijdend gedrag stop te zetten.

Het drietal kreeg bijval van hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die het wetenschappelijke rapport ‘Ongelijke leggers over aard en omvang van turnmisstanden’ schreef. “Wat je in deze tuchtzaken ziet, is dat voorbij wordt gegaan aan het systemische karakter. Het misbruik wordt teruggebracht tot een incident in de tijd, wat geen recht doet aan de getuigenissen.”

Het ISR ligt al bijna twee jaar onder vuur. Melders van grensoverschrijdend gedrag uitten in november 2020, twee maanden nadat de eerste aangiften in het turnschandaal waren gedaan, al forse kritiek over de werkwijze. Gespreksverslagen zouden boordevol feitelijke onjuistheden staan en hiaten bevatten. Daarnaast zou sprake zijn van schending van de privacy, onheuse bejegening en procedurefouten. Ook de transparantie ontbrak.

Het ISR-bestuur erkende destijds dat de klachten ‘reëel waren’. Zo stelde het bestuur dat de kwaliteit van de eigen organisatie en onderzoeken niet toereikend was. Die pijnlijke constatering sloot aan bij een vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot, waarin naar voren kwam dat procedures niet optimaal verlopen en tuchtzaken te veel tijd vergen. Dat was nog voor de hausse aan meldingen van oud-turnsters.

Lees ook:

Oud-turnsters voelen zich oefenmateriaal voor het tuchtrecht

Oud-turnsters Suzanne Harmes, Stephanie Tijmes en Gabriëlla Wammes zeggen het vertrouwen op in het Instituut Sportrechtspraak.‘Het is zorgelijk dat er zo laconiek wordt omgegaan met zulke heftige zaken.’