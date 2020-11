Turnbond versoepelt de maatregel tegen de omstreden bondscoach Vincent Wevers

Op een persconferentie donderdag sprak de bond zelf liever van een wijziging dan van opheffing van de maatregel. Feit is dat Wevers geen contact mocht opnemen met leden en oud-leden van de KNGU, met uitzondering van de topturnsters van TeamNL, en dat hij die vrijheid nu terugkrijgt. De bond volgt hierin het advies van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat de meldingen over Wevers onderzoekt.

Ook dit besluit voedt de onrust bij oud-turnsters. Zij spraken zich deze zomer massaal uit over misstanden in de turnsport en willen eindelijk erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. Gesprekken met ISR versterken de vrees dat er slechts milde straffen zullen volgen. Henk van Aller van het ISR: “Onze onderzoekers zijn geen hulpverleners die een arm om de schouder van het slachtoffer slaan. Van de kilte in gesprekken kan ongewild een verwachting uitgaan. Helaas is het soms nodig om emotie uit de gesprekken te filteren om bij de feiten te blijven.”

Aanklagers van het ISR onderzoeken alle meldingen die de vertrouwenspersonen van de KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland doorsturen. Een gevolg is dat alle trainers en coaches die betrokken zijn bij de olympische selectie onder de loep worden genomen. Tot dusver resulteerde dat in twee zogeheten ordemaatregelen: Wevers werd beperkt in zijn contacten en coach Nico Zijp mocht geen training geven. Ook die laatste beperking is donderdag opgeheven.

‘Altijd sprake van een belangenafweging’

Op de vraag waarom de ordemaatregelen nu worden gewijzigd, komt geen duidelijk antwoord. Aller: “Ik kan niet ingaan op de overwegingen van de aanklager. Er is altijd sprake van een belangenafweging gedurende het proces, waarbij het belangrijk is om te weten dat ordemaatregelen bedoeld zijn om een casus niet te laten escaleren en ervoor te zorgen dat het onderzoek niet verstoord wordt.”

De opheffing van de beperking biedt Wevers de mogelijkheid in gesprek te gaan met Joy Goedkoop, de turnster die afgelopen zomer verklaarde mishandeld te zijn door de vader van turntoppers Sanne en Lieke Wevers. Goedkoop liet vorige week bij de NOS weten graag de confrontatie te willen aangaan met haar vroegere coach. KNGU-directeur Marieke van der Plas vindt het mooi dat Goedkoop dat heeft aangegeven, maar benadrukte wel dat dat niet de reden is voor de versoepeling. “Vincent mag in principe met iedereen praten, maar ik zou dat alleen toejuichen als er sprake is van professionele begeleiding bij zo’n gesprek.”

De zaken die bij het ISR lopen tegen de trainers van TeamNL zitten nog in de onderzoeksfase. Pas als die is afgerond, volgt het besluit om er een tuchtrechtelijk vervolg aan te geven dan wel een schikkingsvoorstel te doen of de zaak te seponeren. Per beschuldigde zijn het lange trajecten, die twee tot vier maanden kunnen duren. Het geduld van de oud-turnsters wordt wederom beproefd. Ook de huidige topturnsters zijn in afwachting, want uitspraken kunnen gevolgen hebben voor hun voorbereiding op de Olympisch Spelen. Een duidelijk plan B voor het eventueel wegvallen van trainers heeft de bond nog niet.

