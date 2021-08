Trots en dankbaar om het Feyenoord-shirt te mogen dragen

Pia Rijsdijk ging altijd met een glimlach naar het complex van haar Italiaanse club SSD Napoli. Nadat vlak voor een training de app haar vertelde dat de voetbalvrouwen van Feyenoord de eredivisie ingingen, was die glimlach groter dan anders. Zou het dan uiteindelijk toch nog gaan gebeuren, spookte het door haar hoofd. Ja dus, want zondag speelt Rijsdijk in het shirt van Feyenoord de eerste eredivisiewedstrijd van de Rotterdamse club, uit tegen ADO Den Haag.

Eigenlijk had Rijsdijk (29) de hoop al een beetje opgegeven dat ze ooit bij haar favoriete club zou voetballen. Feyenoord begon pas laat, in 2017, met het opzetten van een vrouwentak, wel met de intentie om vier jaar later de eredivisie in te stromen. “Ik had altijd hoop dat het eerder zou gebeuren”, zegt Rijsdijk op Varkenoord, het trainingscomplex van Feyenoord. “Ik heb begrip voor de route die de club heeft gekozen. Er is goed over nagedacht, want sommige clubs hebben betrekkelijk snel weer afgehaakt nadat ze met vrouwenvoetbal waren begonnen. Feyenoord wil iets neerzetten voor de langere termijn.”

Op het moment dat Rijsdijk hoorde dat Feyenoord de stap ging wagen, waren Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal, en trainer Danny Mulder druk doende een selectie samen te stellen. “Dat is het mooie van de naam Feyenoord”, zegt Mulder, die vanuit de beloften doorschoof naar het eerste team. “We hoefden niet zoveel te doen. Nadat bekend werd dat Feyenoord de eredivisie inging, was het vooral kijken welke speelsters wel bij ons passen en welke niet.”

De geldkraan ging niet open

Inmiddels telt de selectie 21 speelsters, van wie acht uit de beloften. De rest kwam van buitenaf, onder meer van Ajax, ADO Den Haag, PEC Zwolle en Excelsior. Ze deden dat op eigen initiatief of ze werden ‘aangeboden’ door spelersmakelaars. “Er waren mensen die dachten dat hier de geldkraan open ging, maar dat is absoluut niet het geval”, aldus Mulder. Geld is op Varkenoord dan ook niet de drijfveer, het Feyenoord-shirt mogen dragen wel. “En daar moeten ze trots op zijn”, zegt oud-international Melis.

Rijsdijk heeft al een heel voetballeven achter zich. De Numansdorper begon bij ADO Den Haag, speelde dertien interlands in de Onder-19, vertrok naar de Verenigde Staten en keerde na vier jaar weer terug bij ADO Den Haag. Maar het buitenlandse avontuur bleef trekken. Via Duitsland (MSV Duisburg en SC Sand) en Noorwegen (Arna Björnar) kwam ze terecht in Italië, bij SSD Napoli. Ze had in Italië kunnen blijven, maar ze kon de aantrekkingskracht van het Rotterdamse rood-wit niet weerstaan.

Feyenoord begint het eerste seizoen in de eredivisie zonder doelstelling. Coach Mulder zegt dat hij ‘een leuk team heeft om in deze competitie mee te doen.’ Druk is er niet, ook niet vanuit de club. “We moeten realistisch blijven, en dat heeft ook met het budget te maken”, zegt Rijsdijk. “Het wordt een uitdaging, we willen een leuk seizoen neerzetten, zonder te hoge verwachtingen. We gaan ervoor zorgen dat de clubs niet graag naar Varkenoord komen, omdat ze weten: Feyenoord gaat het ons moeilijk maken.”

In de woorden van Melis vindt ook Rijsdijk dat alle speelsters trots en dankbaar moeten zijn voor de kans om met Feyenoord in de eredivisie te spelen. “We moeten een goed startpunt neerleggen voor de komende jaren”, zegt de spits. Dat heeft tijd nodig, beseft ze, maar het is zo belangrijk voor alle jonge meiden die dromen van spelen in het eerste elftal van ‘die fantastische volksclub’. “Zoals de jongens dat altijd al kunnen, kunnen de meiden dat nu ook.”

