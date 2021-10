Triatleten vangen bot bij NTC met klachten over misstanden

Afgelopen vrijdag stuurde Adrie Berk, technisch directeur van de Nederlandse Triathlonbond (NTB), een interne mail rond naar alle atleten die nu verbonden zijn aan het nationaal trainingscentrum in Sittard. ‘De negatieve berichtgeving komt van een aantal atleten die 8-12 jaar geleden in het programma zaten. Daar ben ik niet blij mee en niet trots op. Mijn antenne stond in die tijd niet altijd goed afgericht, ook omdat ik bij zowel de kano- als triathlonbond werkte.’

Het beeld dat de misstanden speelden in een ver verleden wordt echter tegengesproken door verschillende (oud-)atleten en betrokkenen. Volgens hen vonden ook na 2013 misstanden plaats in Sittard, waar de beste triatleten van Nederland worden klaargestoomd voor de internationale top. Gemiddeld tien tot vijftien atleten wonen permanent op Watersley, een sportpark met voorzieningen om te wonen en trainen.

Volgens Rob Barel (63), voormalig wereldkampioen en Europees kampioen op de langeafstandstriatlon, zijn de problemen vaak aangekaart bij leidinggevenden. “Er is nooit iets mee gedaan. Ik vind dat afschrikwekkend. Er is nog steeds sprake van veel druk om meer offers te brengen dan sporters bereid zijn om te doen”, zegt Barel over de cultuur op het NTC. “Dan heb ik het over het opgeven van een sociale leven, van opleidingen en de omgang met voeding en blessures.”

‘Zorgen nooit serieus genomen’

Verschillende atleten hebben dezelfde lezing. Maikel Zuijderhoudt, Youri Severin, Roger Stienen (ouder van een voormalig bewoner van het NTC) en een triatleet die anoniem wenst te blijven, zeggen dat hun zorgen nooit serieus zijn genomen.

Dat zegt ook Guido Vroemen (52), al vijftien jaar in dienst bij de NTB als sportarts. “Meer dan tien triatleten vertelden de afgelopen jaren aan mij dat ze kapot gingen aan het regime. Al jaren heb ik geprobeerd de misstanden aan te kaarten, onder anderen bij directeur Rembert Groenman. Zonder succes. Het NTC is een vesting.”

Voor Vroemen, zelf ook coach van paralympiër Jetze Plat en mountainbikester Anne Terpstra, is de maat nu vol. “Het is zij eruit, of ik eruit. Ik wil op deze manier niet meer verbonden zijn aan de triathlonbond. Ik kan niet meer met die mensen werken.”

Officieel is Vroemen medisch adviseur van het NTC. “Maar er is mij al jaren niets meer gevraagd. Omdat mijn praktijk in Amersfoort zit, draagt iemand anders de verantwoordelijkheid over de medische zorg in Sittard. In de beginfase was ik nog zijdelings betrokken bij de atleten door bijvoorbeeld de inspanningstesten die ik afnam, maar dat werd stopgezet. Nu ben ik als sportarts met name verbonden met de regionale trainingscentra en de breedtesport.”

Kapot aan het regime

In die hoedanigheid kreeg de medisch bioloog en inspanningsfysioloog mee hoe er op het NTC werd omgegaan met triatleten. “Meer dan tien triatleten vertelden de afgelopen jaren dat ze kapot gingen aan het regime.”

Waarom is de sportarts dan niet eerder naar buiten getreden met de misstanden? Hij is al die tijd wel verbonden gebleven aan de NTB. Vroemen: “Intern heb ik vaker geroepen dat ik weg wilde bij de bond, maar wat zou ik er zelf mee opschieten om te stoppen? Ik kon wel gaan roepen in de media, maar dan zou mij om namen van de ongelukkige sporters worden gevraagd. Hen wilde ik er niet bij betrekken.”

“Misschien bleef ik te lang hopen op verandering, op verbetering", vervolgt Vroemen. “Misschien zou ik mogelijkheden krijgen om bij te sturen. Maar die bleven uit, er werd mij niets gevraagd omdat ik te kritisch zou zijn. Nu is het tijd om op te staan. Ik sta niet meer alleen. Dit zit structureel fout, en door te zwijgen komt er nooit een oplossing.”

Onderzoek

Rembert Groenman, directeur van de NTB, wil dit weekend niet ingaan op de woorden van onder anderen Vroemen en Barel. ‘Het is nu te vroeg om hier inhoudelijk op te reageren. We volstaan nu met het statement van vrijdag’, laat Groenman via whatsapp weten. In het statement schrijft Groenman het belang van het brede onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland te steunen. ‘Voor misstanden is bij onze bond geen plaats.’

Uit de brief van Adrie Berk blijkt dat intern de hoop is gevestigd op de resultaten uit het externe onderzoek, vanaf begin 2021 uitgevoerd door Fijbes Consultancy & Training, waar vrijdag de eerste resultaten van worden verwacht. ‘We gaan leren van de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek en dan zijn de toekomstige atleten jullie dankbaar voor die aandachtspunten.’

