‘Trainingspartij’ tegen ADO Den Haag biedt Promes kans op rustige rentree

Ajax koesterde in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag bij rust al een comfortabele 4-0-voorsprong, maar toch vond trainer Erik ten Hag het zondagmiddag nodig om zijn protegé Quincy Promes speeltijd te gunnen. Als een soort steunbetuiging aan de speler die vorige week in opspraak raakte als verdachte van een steekpartij in familiaire kring.

Zo lang diens schuld niet bewezen is, is er geen enkele reden om de speler niet in de selectie op te nemen, is de gedachte bij Ajax. Na enkele indringende gesprekken met trainer en directie werd het licht voor de veelbesproken aanvaller tegen ADO Den Haag op groen gezet. “Ik kende geen enkele twijfel om hem op te nemen in de selectie,” aldus Ten Hag. “Het zat goed in z’n koppie. Wel heb ik wat voorwaarden gesteld, maar welke dat zijn, hou ik voor me. Dat is iets tussen trainer en speler.”

En dus keerde de 47-voudig international, die een week eerder nog twee nachten in hechtenis zat, meteen na rust terug in het elftal, als vervanger van Antony. Onwillekeurig gingen de gedachten daarbij terug naar 25 jaar geleden, naar een zondag in september 1995 waarop een andere ‘zondaar’ zijn rentree maakte bij Ajax, ook als invaller meteen na rust, nadat hij een dodelijk ongeluk had veroorzaakt. De ontvangst van Patrick Kluivert tijdens in een uitduel met NAC was destijds dermate vijandig dat de spits het niet kon laten om zijn winnende treffer uitbundig te vieren met gebalde vuisten en een uitzinnige sprint. Aanvoerder Danny Blind moest Kluivert enigszins in toom houden.

Speltechnisch en mentaal overeind

De terugkeer van Quincy Promes verliep heel wat rustiger. In het oude normaal zou hij in deze situatie het stadion van ADO ongetwijfeld gemeden hebben. Maar vanwege het lege stadion én een aanzienlijk personeelstekort vond Ten Hag het verantwoord om Promes op te nemen in zijn selectie. En vervolgens de 28-jarige Amsterdammer een invalbeurt te geven.

En het lukte Promes om zowel speltechnisch als ook mentaal overeind te blijven in de ongelijke strijd tussen de degradatie- en de kampioenskandidaat. Die strijd was al binnen een half uur beslist via goals van Tadic, Huntelaar en Labyad.

In dit fanloze tijdperk heeft bijna elke wedstrijd wel iets van een trainingspartij, maar in dit geval was het voor Ajax echt zo. Voor de rust werd de thuisploeg suf getikt door de oppermachtige bezoekers. Passend bij deze periode had ADO-trainer Ruud Brood zijn elftal in een soort kerstboomformatie opgetuigd, in een 5-4-1-systeem met Michiel Kramer als eenzame piek. Het was bedoeld om de schade te beperken, maar die liep juist razendsnel op. Toen Huntelaar nog voor rust de 0-4 maakte, leek een afstraffing à la VVV (0-13, eerder dit seizoen) in de maak. Maar na rust ging opzichtig het gas eraf bij Ajax en lukte het ADO door Kramer en invaller Bourard zelfs de achterstand te halveren: 2-4. Ajax werd gemakzuchtig, leed soms aan concentratieverlies en Promes was wat al te opzichtig op zoek naar een treffer.

Na afloop wilde hij niet uitgebreid stilstaan bij de situatie. “Ik ben blij dat ik weer lekker kan voetballen, ik houd me niet bezig met die randzaken, daar wil ik mijn energie niet aan verspillen”, reageerde Promes voor de camera’s van Fox. “Er is een lopend onderzoek, ik wil me nu focussen op het voetbal. Het was natuurlijk schrikken voor mij en voor de rest van de wereld, maar ik ben nu vrij en dat zegt denk ik wel genoeg. Ik heb niks te verbergen.”

Promes blijft verdachte in de zaak.

Lees ook:

Ajax-speler Quincy Promes verdacht van neersteken familielid

Quincy Promes is vorige week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij.