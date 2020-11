Trainer Tommy Stroot: via FC Twente naar een Europese topclub én Oranje

Na een moeizame start van de competitie heeft FC Twente zich in acht dagen tijd met overwinningen op PSV (3-2) en Ajax (2-1) weer gemeld in de strijd om de landstitel bij de vrouwen. “Ik wist dat we het konden”, zei de vertrekkende coach Tommy Stroot nadat zijn ploeg zondagmiddag Ajax de eerste nederlaag van het seizoen had toegebracht.

Net als tegen PSV knokte FC Twente zich tegen Ajax terug na een achterstand. Na de 0-1 van Marjolein van den Bighelaar en de gelijkmaker van FC Twente (een eigen goal van Stefanie van der Gragt) was het Fenna Kalma die de thuisploeg na ruim een uur spelen aan de drie punten hielp. De 21-jarige spits had zich een week eerder tegen PSV ook al tot matchwinnaar gekroond.

“Die weerbaarheid komt niet uit het niets”, aldus Stroot, die bij het begin van de competitie twee maanden afwezig was vanwege persoonlijke omstandigheden. “We zijn daar veel mee bezig en raken niet snel van slag, ondanks dat we een jonge ploeg hebben. Ook vorige week tegen PSV niet toen onze speelster Elena Dhont met een zware knieblessure moest uitvallen.”

Onder Stroot veranderde er veel

Stroot kwam in 2016 naar FC Twente en de Duitser, afkomstig van de tweede Bundesligaclub SV Meppen, schrok van de omstandigheden op het complex van de Hengelose amateurclub ATC’65. Topsport onwaardig, meende hij, zeker voor de kampioen van Nederland. En de toekomst zag er onzeker uit. Het financieel geplaagde FC Twente stootte de vrouwentak af, die uiteindelijk door de hulp van een aantal geldschieters werd gered en ondergebracht in een stichting.

In het vijfde en laatste seizoen van Stroot bij FC Twente – hij vertrekt na dit seizoen naar VfL Wolfsbrug – is er veel veranderd. De vrouwen verhuisden vorig jaar naar de Sportcampus Diekman in Enschede, op de plek waar ooit stadion Diekman stond. En geldzorgen heeft de club niet meer. Deze zomer werd de stichting opgeheven en keerden de vrouwen als een aparte bv terug onder de vleugels van FC Twente.

FC Twente is met vijf speelsters hofleverancier van het Nederlands team voor het komende oefenduel met de VS (vrijdag) en de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo (1 december). Vooral de selectie van Daphne van Domselaar (20), Lynn Wilms (20) en Sisca Folkertsma (23) doet hem deugd. “Ik hoop niet dat zij de laatsten zijn die bij Oranje komen”, zei Stroot. Al jaren afficheert FC Twente zich als de club waar jonge speelsters zich kunnen ontwikkelen.

Via FC Twente naar een Europese topclub en Oranje, het is een vaak afgelegde route. Veel van de huidige, over Europa uitgevlogen internationals kwamen een of meerdere seizoenen uit voor FC Twente. Zoals de weer in Enschede teruggekeerde Kika van Es, maar ook keepster Sari van Veenendaal, Anouk Dekker, Stefanie van der Gragt, Jill Roord, Shanice van de Sanden, Lineth Beerensteyn en Sherida Spitse. De laatste meldt zich vanaf 1 januari weer in Nederland, niet bij FC Twente, maar bij Ajax.

Presteren in Duitsland

Na vijf jaar gaat Stroot toch de club verlaten. In maart zette hij zijn handtekening onder een contract tot 2022, maar de lokroep van VfL Wolfsburg kon hij niet weerstaan. Hij staat komend seizoen aan het roer van de Duitse club, met het Franse Olympique Lyon toonaangevend in Europa. Een andere omgeving, maar ook een andere taak. Bij VfL Wolfsburg, met de Nederlandse internationals Dominique Janssen en Shanice van de Sanden, draait het om één ding: presteren.

“Het zal anders zijn, het werken met voornamelijk volwassen speelsters”, aldus Stroot, “maar het gaat ook gewoon om het leiden van een team”. Hij was FC Twente dankbaar dat hij groen licht kreeg voor de terugkeer naar zijn vaderland, ondanks zijn doorlopende contract in Enschede. “Hier bij FC Twente gaat men goed om met jonge speelsters, maar gelukkig ook met een jonge trainer”, lachte Stroot.

Het vertrek van Stroot wordt betreurd bij de zesvoudig kampioen van Nederland. De club wilde hem de overstap naar een Europese topploeg echter niet ontnemen. “We vinden het bijzonder jammer”, erkende technisch manager Rene Roord. “Hij is geliefd bij iedereen binnen de club.” FC Twente heeft wel al een opvolger voor Stroot gevonden. Zijn naam wordt dinsdag bekendgemaakt.

