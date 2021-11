Trainer ten Hag: ‘Ajax heeft veel potentie, maar moet zelfredzamer worden’

Een paar statistieken. Sinds zijn aanstelling in 2018 verloor Ajax onder Erik ten Hag één van de veertien uitwedstrijden in de Champions League: vorig jaar in Liverpool. En: nooit eerder begon een Nederlandse club de Champions League met winst in de eerste vier wedstrijden. Dat lukte in de geschiedenis sowieso slechts vier grote clubs.

“Dat zegt dat we veel potentie hebben”, zei Ten Hag woensdagavond laat in Dortmund, na de 1-3 zege op Borussia Dortmund. Om er meteen aan toe te voegen: “Maar dat potentieel moeten we nog verder ontwikkelen. We kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. Er is nog werk genoeg, zeker ook qua mentaliteit. Dat zag je ook vanavond. In zo’n ambiance moet je het hoofd koel houden. Dan moet je je goed organiseren, wat we niet deden. Dan moet je zuinig zijn op balbezit, wat we niet waren. Dan moet je vóóruit pressen, wat we niet deden.”

Als Ajax vanaf februari in de knock-outfase echt ver wil komen, moeten al die zaken nog verbeterd worden, vindt Ten Hag. Terwijl de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars zich jubelend op het veld in Dortmund meldden om na afloop een feestje te vieren met de fans, ging de trainer niet mee in de euforie. “Ik ben natuurlijk wel trots op de kwalificatie, een geweldige prestatie.”

Belangrijke spelers ontbraken

Maar hij weet ook dat het tot nu toe niks tegen zat. Besiktas, Sporting Lissabon én woensdag Borussia Dortmund misten net tegen Ajax door blessures diverse belangrijke spelers. Ook het verloop van de wedstrijden was Ajax veelal gunstig gezind. Zo was de omstreden rode kaart van Mats Hummels woensdag na een half uur een breekpunt. Ten Hag, eerlijk: “Als je er objectief naar kijkt, vond ik het zwaar gestraft, net als de penalty die wij tegen kregen overigens. Maar die beslissingen moet je accepteren.”

In dat eerste half uur had Ten Hag maar weinig goed zien gaan. Hij sprak van ‘een matige uitvoering’. “We waren verdedigend te afwachtend en maakten aan de bal de verkeerde keuzes. We waren slordig en deden precies wat we wilden voorkomen: Borussia gevaarlijk maken in de omschakeling. En het is heel naïef om in overtal een doelpunt tegen te krijgen.”

Zelf bijsturen in het veld

Ten Hag kon pas in de rust ingrijpen, door Davy Klaassen erin te brengen en Ryan Gavenberch behoudender centraal op het middenveld te laten spelen. Bij dit Ajax ontbreekt volgens Ten Hag nog de zelfredzaamheid om als ploeg zelf tactische zaken in het veld bij te sturen. “Dat moeten ze zelf kunnen. Dortmund speelde anders dan wij hadden verwacht. Dat moeten de spelers sneller herkennen. Ze moeten zien in welke organisatie ze moeten gaan staan, waar dan wel de ruimtes liggen, hoe ze moeten pressen, hoe ze moeten bewegen. Dat is in de eerste fase veel te weinig gelukt.”

De vergelijking met de ploeg die in 2018/2019 bijna de finale van de Champions League haalde, begint zich niettemin op te dringen. In dat team stonden spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Nog drie basisspelers zijn er nu van over (Danny Blind, Noussair Mazraoui en Dusan Tadic). Ten Hag: “Het is moeilijk met elkaar te vergelijken. De ploeg van nu is misschien wat degelijker, getuige het aantal tegengoals dat we incasseren. De ploeg van 2018 had soms wat meer verrassing.”

De resterende twee CL-duels, uit tegen Besiktas en thuis tegen Sporting, zal Ten Hag gebruiken om andere spelers uit zijn selectie meer speeltijd te geven. “Maar dat zijn geen vriendschappelijke potjes hoor. Deze trainer wil winnen, dat is de maatstaf”, zei Ten Hag die erop wees dat Ajax in december en januari ook nog een zwaar programma in de competitie heeft.

Ajax kwalificeerde zich voor de knock-outfase in het Europese hoofdtoernooi: 1-3 winst bij Borussia Dortmund, met drie assists van Antony.