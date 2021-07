Trainer Slot kijkt naar wat wél mogelijk is voor Feyenoord, en koopt Jahanbakhs voor een habbekrats

Met een brede glimlach onder een zorgvuldig gecoiffeerd kapsel liep Alireza Jahanbakhs zaterdagmiddag door het stadion van Feyenoord. Hij was toeschouwer bij het oefenduel van zijn nieuwe club tegen het Duitse Werder Bremen. De Iraniër vertelde tegen de media waarom hij net een contract voor drie jaar bij Feyenoord had getekend. Als redenen noemde hij De Kuip, de grote achterban, de rijke historie van de club en zijn goede contact met trainer Arne Slot, die hij nog kende van AZ. De aanvallende speelstijl in 4-3-3 van Slot is hem als rechtsbuiten op het lijf geschreven.

Dat de verouderde Kuip de ontwikkeling van Feyenoord ook in de weg zit, dat de roemruchte historie ook een loden last is, en dat de fanatieke aanhang zich regelmatig van een kant laat zien die de club alleen maar schaadt, ook door een onredelijk verwachtingspatroon, waren zaken waar Jahanbakhs zich terecht nog even niet mee bezighield.

De kloof tussen Feyenoord en Ajax

Hij moet zaterdag vanaf de eretribune wel hebben meegekregen hoe diep de woede zit bij de harde kern van Feyenoord-supporters over de overgang van Steven Berghuis naar Ajax. In een eindeloos herhaald spreekkoor over hem werd een ernstige ziekte aan het woord ‘jood’ gekoppeld. Het was ook een uiting van de frustratie over enorme sportieve en financiële kloof die met de aartsrivaal is gegroeid.

Waar Berghuis zich met landskampioen Ajax kan voorbereiden op de Champions League, die in september begint, moeten zijn oud-collega’s uit Rotterdam deze week al Europese aan de bak. In de voorronden van de nieuwe Conference League staat de naam van Feyenoord tussen die van tientallen clubjes van een onbeduidende signatuur uit veelal derderangscompetities. De eerste horde donderdag FC Drita uit Kosovo, de return is een week later.

Jahanbakhs, die Berghuis moet doen vergeten op de rechterflank, is er dan nog niet bij. Hij speelde op 14 juni voor het laatste met de nationale ploeg en is nog niet wedstrijdfit. Dat Feyenoord hem heeft vastgelegd, noemde Slot ‘een knappe prestatie’. Jahanbakhs ging in 2018 na een goed seizoen bij AZ voor 20 miljoen euro naar Brighton Hove & Albion. Het verliep teleurstellend. Hij speelde bij de club in de Premier League zo weinig dat die hem voor ‘een miniem bedrag’ (Slot) – naar verluidt een miljoen euro – naar Feyenoord liet gaan. Het contract kon pas getekend worden toen het geld voor Berghuis (5,5 miljoen) binnen was.

Een falend transferbeleid

De clubkas is immers leeg in Rotterdam-Zuid. Mede door jarenlang falend transferbeleid hebben andere vertrokken spelers niets opgeleverd. Feyenoord legde zelf wel een lekker offensieve rechtsback vast, Marcus Pedersen. Hij maakte tegen Werder een aardige indruk. Guus Til (ex-AZ) wordt een jaartje gehuurd van Spartak Moskou. Slot hoopt nog een centrale verdediger vast te leggen want die heeft hij nu eigenlijk maar één (Senesi).

Minstens zo belangrijker lijkt een nieuwe centrumspits. Feyenoord heeft er nu vier maar dat Slot voorlopig kiest voor Bozenik zegt genoeg over de rest. Ook tegen Werder bakte de Slowaak er niets van. Slot: “Het spreekt voor zich dat we aanvallend nog wat nodig hebben, als we competitief willen zijn. Maar ik ken ook de mogelijkheden van deze club.” Genoemde namen als Giakoumakis en Sam Lammers lijken onhaalbaar.

De beperkingen als uitdaging

Slot is ondertussen druk bezig zijn aanvallende speelwijze erin te slijpen. Dat kwam tegen Werder nog amper uit de verf. Het nieuwe Feyenoord leek nog veel op het oude. Niettemin is de bedoeling om zo veel mogelijk te voetballen op de helft van de tegenstander, door vroeg te storen, en dat is veel leuker dan de meer afwachtende strategie onder Advocaat. Dat beaamde Orkun Kökcü zaterdag. Hij nam de penalty die Feyenoord voorbij het naar de Tweede Bundesliga gedegradeerde Werder bracht (2-1).

Kökcü trad met zijn nieuwe rugnummer (10) in het voetspoor van Berghuis. Slot gaf daar pas toestemming voor nadat hij Kökcü enkele confronterende videobeelden had laten zien, met daarop momenten van verslapping van de jonge middenvelder op een training. “Dat zal dus niet meer gebeuren.” Zo probeert Slot het maximale te gaan persen uit de selectie van Feyenoord. En hij wist vooraf al dat hij de beperkingen van de club maar het beste kon beschouwen als uitdagingen.

