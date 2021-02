Trainer Schmidt oordeelt mild, maar gebrekkig leiderschap kost PSV punten

Veertien schoten op doel, twee tegen. Zeventien hoekschoppen voor, één tegen. 72 procent balbezit, tegenover 28 procent balbezit van de tegenstander. Dat waren de kille cijfers na een ijskoude, onwerkelijke zaterdagmiddag in Den Haag, waar ADO in blessuretijd op gelijke hoogte kwam tegen PSV (2-2). Kramer bezorgde zijn club een punt in de strijd tegen degradatie.

“Eigenlijk was het onmogelijk om niet te winnen vandaag”, grinnikte PSV-trainer Roger Schmidt na afloop. “Maar toch is het ons gelukt.” De Duitser oordeelde mild over zijn ploeg. “Als je het resultaat wegdenkt, dan was dit gewoon een goede wedstrijd van ons.”

Het zou, conform ook de statistieken, verleidelijk zijn om mee te gaan in de zalvende woorden van Schmidt. Dat PSV, het ongelukkige PSV, zo’n wedstrijd 99 van de honderd keer zou winnen - het zal ongetwijfeld ook zo zijn.

Maar bij dit nieuwe puntenverlies van PSV hoort een strenger oordeel. Passend bij de ambities van de club. En passend ook bij de achterstand op koploper Ajax, dat nu al negen verliespunten minder heeft. Midweeks had Ajax het krachtsverschil met PSV andermaal onderstreept in de kwartfinale van de KNVB-beker (2-1), waardoor voor PSV de competitie en de Europa League rest. Daarin gaat het donderdag op bezoek bij het Griekse Olympiakos Piraeus.

Dit PSV, afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro versterkt, ontbeert momenteel karakter en leiderschap. Dat kwam opnieuw tot uiting in de slotfase bij ADO. Ja, het mocht een wonder heten dat het toen maar 1-2 was. Voordat Malen een kwartier voor tijd de openingstreffer van Adekanye ongedaan had gemaakt, verschenen zo’n beetje alle PSV’ers voor de uitmuntende ADO-doelman Fraisl. Max miste zelfs een poging vanaf elf meter.

Een elftal met ervaring sluit dan, ondanks de tegenslag in de afwerking, de rijen om de voorsprong alsnog over de streep te trekken in de eindfase. Op die momenten zijn leiderschap, concentratie en rust aan de bal gevraagd. Maar wat gebeurde er? ADO kon vier, vijf keer ongestoord en opportunistisch de bal inbrengen, waarmee het de hoop op een surprise levend hield. Teze taxeerde een keer mis, waarna Kramer via een omhaal toesloeg: 2-2.

Verrassend? Conform het speelbeeld wel, ja, maar gezien het huidige PSV toch ook weer niet. Schmidt had daags voor de 22ste speelronde een persconferentie van drie kwartier gegeven, waarin hij in heldere taal de voorlopige balans opmaakte tussen PSV en Ajax. Ajax is beter op elkaar ingespeeld, heeft meer geld en kan daardoor ook meer ervaren jongens halen, zoals Blind en Klaassen; spelers die weten wat er op dit niveau gevraagd wordt, stelde Schmidt.

Daarmee raakte de Duitser de essentie. In de beeldvorming rond Schmidt mag het gaan over zijn Vollgasfussball, zijn kritiek op de scheidsrechter of de VAR of zijn soms moeilijk te doorgronden wisselbeleid, maar dat leidt af van de hoofdzaak: dit PSV is in de breedte nog te onervaren, te jong om te kunnen concurreren met Ajax. Illustratief was dat Rosario, die als 24-jarige nog de handen vol aan zichzelf heeft, zaterdag de aanvoerdersband droeg (Dumfries was niet fit genoeg om te starten).

“Ach”, verzuchtte Schmidt zaterdagavond. “Je kunt praten over leiderschap, kwaliteit, slimheid of wat dan ook. En natuurlijk, we hebben geen hele ervaren spelers, maar vandaag waren we gewoon erg ongelukkig.”

Lees ook: Ajax slaat, extra gemotiveerd, voor rust beslissend gat met PSV

Met shirts met ‘Onana’ erop leken de spelers van Ajax vooraf de aandacht te vestigen op alles wat fout was gegaan. Maar het pakte in de kwartfinale tegen PSV goed uit.