Trainer Sarina Wiegman: ‘Mijn speelsters zijn gewend aan grote druk’

Na het EK van 2017 in Nederland is Sarina Wiegman voor de tweede keer op rij bondscoach van het land dat de Europese titelstrijd huisvest. In tegenstelling tot vijf jaar geleden heeft ze nu te maken met torenhoge verwachtingen. Het lijkt nu of nooit voor de Engelse vrouwen, die nog nimmer de finale haalden van een groot toernooi, maar nu worden geschaard onder de grote favorieten.

De druk is groot, op Wiegman en op de speelsters van de Engelse ploeg, die het EK woensdagavond in Manchester opent tegen Oostenrijk. Het EK in eigen land in 2017 zag Wiegman als een unieke mogelijkheid om het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart te zetten. In Engeland draait het slechts om één ding: winnen. De vrouwenploeg uit het voetballand bij uitstek is het bijna aan zijn stand verplicht om op 31 juli Nederland op te volgen als Europees kampioen.

“Natuurlijk zijn er zenuwen, we zijn geen robots”, zei Leah Williamson, aanvoerder van Engeland, dinsdagavond in een propvolle persruimte van Old Trafford, het stadion van Manchester United. “Maar dit is mijn baan en als ik hier niet mee om kan gaan, ben ik er niet geschikt voor.” Wiegman vertelde dat haar ploeg over meer dan voldoende ervaring beschikt om met de hoge verwachtingen om te kunnen gaan. “We moeten ons focussen op ons eigen spel, als team en als individuele speelsters. We zijn er klaar voor.”

Internationals kregen een premie als ze in Engeland bleven

Het team dat Wiegman heeft klaargestoomd voor het EK wordt gezien als het beste Engelse team ooit. De Engelse voetbalbond FA maakte er in 2009 beleid van om de speelsters van de nationale ploeg te behouden voor de eigen competitie. Internationals kregen een premie, variërend van 28.000 tot 34.000 euro als ze in Engeland bleven. De Women’s Super League is inmiddels uitgegroeid tot de sterkste en best betaalde competitie van de wereld. Alle speelsters van de twaalf clubs hebben de status van fullprof.

Aan Wiegman de taak om Engeland te leiden naar een internationale hoofdprijs, iets wat haar voorgangers niet lukte. Drie keer op rij strandde Engeland in de halve finale, op de WK’s van 2015 en 2019 en op het EK van 2017. Op dat laatste toernooi verloor Engeland kansloos van Nederland, dat later in de finale ook Denemarken versloeg. Na het WK van 2019 in Frankrijk, waar Nederland tweede werd, wist de FA genoeg: Wiegman is de vrouw die Engeland naar een hoger niveau moet tillen.

Barones Sue Campbell, de FA-directeur van het vrouwenvoetbal, zei eerder deze week dat Wiegman alle verwachtingen had overtroffen. Ze prees vooral haar band met de speelsters en de manier waarop ze van een grote groep toppers een hecht team heeft geformeerd. De prestaties mogen er ook zijn. Veertien duels, twaalf zeges en twee gelijke spelen. In de laatste drie oefenwedstrijden voor het EK werd gewonnen van België (3-0), Nederland (5-1) en Zwitserland (4-0).

Maar hoe houdt het team zich onder de druk van een hele natie en voor 73.000 toeschouwers op Old Trafford? Woensdagavond komt het antwoord.

