Trainer Bosz baalt dat transfercircus nog draait, ook rond cruciaal duel PSV met Rangers

Sportief en financieel is het een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor PSV, woensdagavond thuis tegen Rangers FC. Vandaar dat trainer Peter Bosz in de aanloop enorm zijn best deed alle transferperikelen zoveel mogelijk te parkeren, voor zijn spelers en de buitenwacht. “Ik praat alleen over Rangers”, zei hij dinsdag op de persconferentie.

Maar rond en binnen PSV gonst het, zoals bij veel clubs. Het einde van deze zomerse transferperiode nadert immers. Tot aanstaande vrijdagavond 23.59 uur kunnen Europese clubs nog spelers aantrekken of van de hand doen. Vooral in de laatste dagen wordt op die spelersmarkt gehandeld alsof het gaat om kistjes aardbeien op een veiling.

Dat het transferwindow nog altijd open is terwijl het seizoen allang draait, is Bosz een doorn in het oog. “Dit is niet goed. Ik vind dat het over moet zijn als het seizoen is begonnen. Dit helpt de fans niet die shirts kopen met namen van de spelers. Dit helpt de spelers niet. En dit is niet goed voor coaches. Maar dit is het moderne voetbal, hè.”

PSV-coach Peter Bosz dinsdag op de laatste training in Eindhoven voor het duel met het Schotse Rangers FC. Beeld ANP

Zijn eigen selectie zal de komende dagen ook nog wijzigingen ondergaan, want ook bij PSV zit technisch directeur Earnest Stewart een miljoenenspel te spelen dat nog meer op Monopoly lijkt dan op schaken. De ene verkoop hangt samen met een aankoop.

PSV lijkt er nu zeker van te zijn dat Ibrahim Sangaré en mogelijk ook Johan Bakayoko nog voor een flinke som geld richting Engeland gaan, want de terugkeer van Hirving Lozano is vrijwel zeker. Zonder nog één lucratieve verkoopdeal de komende dagen had PSV voor hem nooit 14 miljoen euro kunnen uitgeven. Lozano (28) werd in 2019 voor 39 miljoen aan SSC Napoli verkocht, maar de snelle Mexicaan en zijn vrouw Ana schijnen naar de relatieve rust van het leven in Brabant terug te verlangen.

‘De wedstrijd met Rangers is té belangrijk’

Maar Bosz wenste daar niet op in te gaan. Of hij met spelers die mogelijk nog vertrekken specifiek gesproken heeft, omdat Rangers-thuis hun laatste duel voor PSV kan zijn? “Nee.” Is met Sangaré en Bakayoko afgesproken dat ze pas weg mogen als de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Champions League is beslist? “Nee”, zei Bosz. “Kijk, ik probeer in deze omstandigheden mijn werk te doen. Ik praat met de technisch directeur. Ik zie wat het team nodig heeft, en we praten over welke spelers weg mogen. Maar deze week niet. De wedstrijd tegen Rangers is té belangrijk.”

PSV snakt ernaar om donderdag eindelijk - na vijf jaar afwezigheid - weer in de koker van de loting voor de Champions League-poules te zitten. De club vindt dat het daar sportief bij hoort en wil gelet op de premies in dat prestigieuze toernooi financieel geen (nog grotere) achterstand oplopen op Ajax en Feyenoord. De laatste jaren struikelde PSV steeds op de drempel van het hoofdtoernooi. Vorig jaar ging het mis tegen Rangers FC. Uit werd het 2-2, thuis werd het mede door een behoudende tactiek van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij met 1-0 verloren. Die pijnlijke avond bleef als een grauwsluier over het seizoen hangen.

Vraagprijs Sangaré: 37,5 miljoen euro

In Glasgow werd het vorige week opnieuw 2-2. Een nieuwe miskleun ter waarde van tientallen miljoenen euro’s moet nu in Eindhoven worden voorkomen. Bosz vindt het onzin dat zijn aanvallende speelwijze riskant is voor dit soort ‘do or die’-wedstrijden. “Als je een filosofie niet goed uitvoert, zijn er altijd risico’s, óók als je verdedigend speelt. Voetbal is een spel van fouten. Maar je moet ze alleen maken waar het niet zo gevaarlijk is.”

Uitgerekend Sangaré (vraagprijs: 37,5 miljoen euro) faalde daar vorige week in. Zijn balverlies bij het eigen strafschopgebied leidde direct tot een Schotse tegentreffer. Of het de transferperikelen waren of de spanning door de grote belangen die er op het spel staan? Bosz: “Kom zeg, dit is het niveau waar PSV op wil voetballen. Daar hoort spanning bij.”

