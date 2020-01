Trainer Alan Pardew ziet ADO Den Haag als ideale uitdaging

Trainers komen en trainers gaan, maar bij ADO Den Haag hadden ze bepaald niet gerekend op de Engelsman Alan Pardew (58), die daags voor Kerstmis werd aangesteld, als opvolger van de opgestapte trainer Alfons Groenendijk.

Donderdagmiddag was Pardews perspresentatie in Den Haag. Die bleef niet onopgemerkt. Twaalf cameraploegen, acht fotografen en tientallen journalisten zagen Pardew ontspannen zijn entree maken in het Cars Jeans Stadion. De Londenaar – hippe zwarte bril, klassieke trui en chic colbert – werd daarbij geflankeerd door zijn meegenomen assistent Chris ­Powell en door Mohammed Hamdi, sinds september algemeen directeur van ADO Den Haag.

De hamvraag die op ieders lippen lag: waarom kiest Pardew, die als coach werkzaam was bij gerenommeerde Premier League-clubs als West Ham United, Southampton, Newcastle United en Crystal Palace, ervoor om bij ADO Den Haag aan de slag te gaan, de nummer zeventien van de eredivisie? Pardew bleek erop voorbereid. “Ik zocht een nieuwe uitdaging die me zou motiveren en inspireren”, zei ­Pardew vanachter zijn spreektafel. “Ik wilde eens iets anders proberen.”

‘Ik heb zeker fouten gemaakt, maar ik wil het beste voor mijn team’

ADO Den Haag is zijn eerste klus in het buitenland. Pardew zat sinds april 2018 zonder club. Toen werd hij vanwege slechte resultaten ontslagen als trainer van West Bromwich Albion. Sindsdien was hij vooral analist in Britse tv-programma’s.

In Engeland zijn de meningen over Pardew verdeeld. Sommigen roemen zijn vakmanschap om vastgelopen ploegen nieuw leven in te blazen, anderen verafschuwen zijn zelfverzekerde houding en het gekibbel met collega’s langs de lijn. “Ik ben emotioneel ­betrokken bij mijn ploeg”, ­beaamde Pardew lachend. Daarna, ­serieus vervolgend: “Ik heb zeker fouten gemaakt, maar ik wil het beste voor mijn team. Naarmate ik ouder word, heb ik wat meer controle over mezelf en kan ik beter omgaan met mijn emoties.”

Pardew is zich bewust van de lastige opdracht die voor hem ligt. ADO Den Haag, een elftal dat niet overloopt van kwaliteit, vergaarde slechts dertien punten in de eerste seizoenshelft. Direct na de winterstop, op zondag 19 januari, wacht de thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager RKC Waalwijk, dat twee punten minder heeft. De laatste twee ploegen degraderen dit seizoen direct uit de eredivisie. “Ik besef dat het zwaar wordt”, zei Pardew erover. “Als we één of twee spelers erbij kunnen halen die ons meteen een boost geven, dan zullen we dat zeker niet nalaten, maar we gaan het allereerst doen met de spelers die we hebben.”

Pardew wil de huidige spelersgroep eerst beter leren kennen. Morgen vertrekt ADO Den Haag voor een trainingskamp naar Spanje, waar de groep zich zal voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. “Ik moet eerst een gevoel krijgen bij mijn spelers en het team”, zei Pardew. “Het belangrijkste is dat het vertrouwen ­terugkeert. Spelers onderschatten vaak hun intelligentie en kwaliteit. Zodra ze hun rol begrijpen, kunnen ze de flair en vaardigheden tonen die ze de laatste tijd niet lieten zien.”

‘Zijn teams voetballen met strijd en agressie, precies wat we nodig hebben’

De clubleiding van ADO Den Haag, waarin afgelopen jaren tal van positiewisselingen waren, denkt met Pardew de juiste kandidaat te hebben ­gevonden. “Ik zag vuur in zijn ogen om terug te keren in de voetballerij en het goed te willen doen”, motiveerde Hamdi de keuze voor Pardew. “Zijn teams voetballen altijd met strijd en agressie. Dat is precies wat we nodig hebben op dit moment. Een betere match kan ik momenteel niet bedenken.”

Pardew zal worden gesteund door voormalig trainer Martin Jol (63), die zich als technisch adviseur heeft ­verbonden aan ADO Den Haag. “Martin is een icoon van de club”, zei Hamdi lovend. “Hij is weer thuis.” Thuis bij de club die nu onder Engelse ­leiding de weg omhoog hoopt in te zetten.

