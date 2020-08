Tourwinnaars Froome en Thomas doen niet mee, leve de Tourwinnaar

Samen wonnen ze vijf keer de Tour de France, maar Chris Froome (vier zeges) en Geraint Thomas (één zege) nemen in 2020 niet deel aan de grootste wielerronde van het jaar. De twee Britse sporticonen worden vanwege een matig vormpeil buiten de Tourselectie gehouden, zo maakte ploegbaas Chris Brailsford woensdagochtend bekend in een video op de website van de ploeg. Team Ineos kiest bewust voor die andere (jonge) Tourwinnaar in de selectie, Egan Bernal (23).

Na jaren van succes is het een plotselinge maar verklaarbare trendbreuk bij Team Ineos, versneld door het gegeven dat de ploeg na de coronapauze nog niet de indruk gaf onverslaanbaar te zijn - het team kon bergop niet op tegen het klimgeweld van Jumbo-Visma. De bekendmaking van de Tourploeg werd vorige week al uitgesteld, om de laatste resultaten van de potentiële Tourrenners af te wachten. Uiteindelijk werd gekozen voor een rigoureuze verandering: het team moet vernieuwen, ten koste van twee Britse sporticonen.

Het thuislaten van Froome (35) is geen verrassing. De Brit viel vorig jaar in de Dauphiné tijdens de verkenning van een tijdrit (hij haalde een hand van het stuur omdat hij zijn neus wilde afvegen en werd verrast door een windvlaag) en moest bijna een jaar revalideren van onder meer een gebroken heup. Hij maakte zijn rentree, maar was na de coronapauze verre van in topvorm. Hij had het zwaar in de Tour de l’Ain en in de Dauphiné, waar hij etappe na etappe eerder dan gedacht moest afhaken.

De keuze om Thomas (34) thuis te laten, is wel een verrassende. Thomas was in de Dauphiné afgelopen week niet in topvorm, maar ook niet de slechtste renner van de ploeg. Ploegleider Gabriel Rasch zei tegen de website Cyclingnews wel dat Thomas ‘nog niet goed genoeg was’, maar dat de vorm ‘zeker nog komt'. Zelf was Thomas twee weken geleden nog overtuigd dat hij ook naar de Tour zou gaan. In een filmpje van de ploeg zegt hij te hopen toch nog iets van het seizoen te kunnen maken.

De Britse ploeg van de Britse miljardair Jim Ratcliffe kiest met dit besluit duidelijk voor succes in plaats van eigen identiteit, een identiteit die al bijna een decennia dezelfde is met Britse toprenners die de Tour winnen. Bovendien wordt voor topfavoriet Bernal alle ruis weggehaald. Als Thomas en Froome wel waren meegegaan naar de start in Nice, was er altijd twijfel geweest over wie er daadwerkelijk kopman was.

Nu is die keuze al gemaakt. Bovendien krijgt Bernal, die als een van de weinigen Primoz Roglic kon volgen de afgelopen weken, meer Spaanstalige renners als knechten mee, onder wie Richard Carapaz, de winnaar van de Giro vorig jaar. De enige kopzorg die overblijft: Bernal stapte met rugklachten af in de Dauphiné.

Thomas krijgt de mogelijkheid in de Giro voor eigen kansen te rijden. Froome moet zich richten op de Ronde van Spanje. Het zijn doekjes voor het bloeden, want voor Team Ineos is maar één wedstrijd belangrijk: de Tour. Voor Froome is het zelfs mogelijk dat hij zijn laatste wedstrijd voor de ploeg al heeft gereden. De Brit vertrekt volgend jaar naar Israel Start-up Nation. Zelf was Froome realistisch: “Ik heb niet het vertrouwen dat ik kan bieden wat van mij wordt gevraagd in de Tour.”

Dylan van Baarle behoudt wel zijn plek in de Tourploeg. Het team bestaat verder uit Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe en het grote talent Pavel Sivakov. “We zijn een jong team”, zei Bernal. “We gaan ervan genieten.”

