Tourbaas Prudhomme krijgt ‘zijn’ Puy de Dôme, maar moet schipperen tussen vermaak en ecologie

Het eerste doel dat Christian Prudhomme in 2004 volgens de overlevering stelde bij zijn aanstelling als directeur van de Tour de France? Een terugkeer van het grote wielercircus naar de Puy de Dôme, de vulkaan in de Auvergne. In 2023 krijgt hij zijn zin, maar wel met de nodige restricties. Want de iconische berg in Midden-Frankrijk is om onder meer veiligheids- en ecologische redenen verboden voor auto’s en fietsers.

De Puy de Dôme is met de top op ruim 1400 meter ook een van de hoogste vulkanen in de regio. De Tour kent er een rijk verleden, met dertien keer een aankomst tussen 1952 en 1988 en met ‘het duel’ tussen Poulidor en Anquetil in 1964 en het roemruchte ‘stomp-in-de-maag-incident’ met Eddy Merckx.

Maar sinds 1988 is de Tour er 35 jaar weggebleven. Sinds 2010 is de weg überhaupt dicht voor auto’s en fietsers, en kan men alleen met een treintje naar boven. Dit omdat de weg te gevaarlijk is en de Puy de Dôme als Unesco-werelderfgoed moet worden beschermd.

‘Bergen teruggeven aan de kampioenen’

Het weerhoudt de Tourorganisatie er niet van om volgend jaar toch terug te keren naar de iconische beklimming uit het verleden, zo bleek bij de presentatie van de Tour waar dit jaar alle bergketens van Frankrijk in zitten. Het past bij het idee van Prudhomme om de ‘bergen terug te geven aan de kampioenen’, zoals zijn slagzin luidt. Daar heeft hij veel maatregelen voor over, onder meer het niet toelaten van publiek.

Dat laatste is namelijk zeker een mogelijkheid voor de laatste vier steile kilometers van de Puy de Dôme, zo meldden lokale media donderdag na bekendmaking van het parcours. Veel moet nog organisatorisch worden geregeld, maar het niet toelaten van fans lijkt een zekerheid, ook omdat de maatregel in 2015, 2018 en 2022 al werd toegepast bij de Lacets des Montvernier en in 2018 op de Mur de Péguère. Het enige is dat de maatregel volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst rond een finish plaatsvindt.

Zonder publiek valt een deel van het tourgevoel weg

De twijfel over wel of geen publiek geeft aan dat ook de Tour moet schipperen tussen vermaak en ecologie. Wel een berg, wel renners, maar geen publiek. Als voor die optie wordt gekozen, valt een deel van het Tourgevoel weg. Het Tourgevoel dat juist wordt opgeroepen door de start op 1 juli in het wielergekke Baskenland, waar de fans rijendik zullen staan.

De Tourorganisatie heeft wel andere ‘klimmen voor de toekomst’ opgenomen in het schema, waar de Pyreneeën al vroeg zijn en op de dag voor Parijs in de Vogezen de beslissing valt. Zo keert de Col de la Loze terug, de ‘nieuwe’ klim die in 2021 voor het eerst werd gereden. De weg naar de top is doorgetrokken naar skidorp Courchevel aan de andere kant van de berg. Op die dag, tijdens de koninginnenrit, mag overal publiek staan.

De Tour de France Femmes vervult wensen: de Pyreneeën én een tijdrit

De Tour de France Femmes trekt volgend jaar op veler verzoek het hooggebergte in. De top van de Tourmalet is de finishplaats voor de belangrijkste etappe van de Tour voor vrouwen volgend jaar, na een etappe die ook de Col d’Aspin aandoet.

Het is het letterlijke hoogtepunt van een veelzijdige achtdaagse. De Tour voor vrouwen vertrekt vanuit Clermont-Ferrand en zoekt in Midden- en Zuid-Frankrijk een geaccidenteerd terrein op. Veelvuldig wordt gebruikgemaakt van start- en finishplaatsen van de Tour voor mannen, zoals Rodez, Albi, Lannemezan en Pau.

De tweede bergetappe in de Tour Femmes is vervangen voor een discipline waar vorig jaar onder meer door Ellen van Dijk om werd gevraagd: een tijdrit van 22 kilometer, op de laatste dag. De hoop is dat op die manier het peloton niet zo erg uiteen wordt gereden als Annemiek van Vleuten afgelopen jaar in de Vogezen deed. Zij is hoe dan ook voor 2023 de grote favoriet.

