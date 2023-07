Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard was drie weken lang de sfinx van Jumbo-Visma

Op de dag van de tijdrit in de Tour, afgelopen dinsdag, was ploegleider Grischa Niermann bijna de hele tijd nerveus. Het was een van de beslissende dagen in de ronde, en Jonas Vingegaard moest daar het verschil maken met Tadej Pogacar. Het vooruitzicht op zoiets groots gaf bijna de hele ploeg klamme handen. Maar Vingegaard zelf niet. Die zei alleen maar dat hij goed geslapen had, en zich eigenlijk heel goed voelde.

Het resultaat mocht er zijn. Voor de tweede keer op rij won Vingegaard de Tour de France. Met overmacht dit keer. Tadej Pogacar was op 7.29 minuut de beste van de rest. Adam Yates werd op bijna elf minuten derde.

Een volwassen kerel die met de druk kan omgaan

In alles leek Vingegaard de afgelopen weken de sfinx van de ploeg. Sportief directeur Merijn Zeeman ziet dat als een kenmerk waarin zijn pupil zich heeft ontwikkeld. “Hij is eigenlijk de rustigste van de ploeg. Hij is ook ten opzichte van vorig jaar weer gegroeid. Jonas is een echte leider, een volwassen kerel die met de druk kan omgaan. Zeker na zijn winst vorig jaar.”

Zelf zegt Vingegaard vaak dat zijn vrouw hem daarbij helpt. Bij zijn familie is hij volgens haar veel extraverter dan hij rond de etappes uitstraalt. Het is ook een grote taak voor een geletruidrager: elke dag moet hij honderden vragen beantwoorden, die relatief vaak over hetzelfde gaan.

Op de fiets is hij een stuk assertiever. Zeeman: “Hij heeft heel veel zelfvertrouwen en kijkt uit naar de beslissende momenten, wil het gevecht aangaan. Dat is wel handig.” Het was een transformatie die nodig was om te slagen op het hoogste niveau. Juist het zelfvertrouwen was jaren de achilleshiel. “Het was de druk die ik vooral op mezelf legde, die mij verlamde. Toen ik leerde daarmee om te gaan, ging ik winnen.”

Met groot verschil weg van de concurrentie

Dit jaar verbreedt hij zijn erelijst, nog naast een tweede Tourzege. Naast de Tour de France van vorig jaar had hij nog niks gewonnen op het hoogste niveau, behalve een etappe in de UAE Tour en een rit in de Ronde van Polen. Voor het eerst won hij ook rondes van een week, de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné.

In al die rondes reed Vingegaard met groot verschil weg van de concurrentie. Alleen Pogacar blijkt zo in de buurt te kunnen blijven, zij het deze Tour voor iets meer dan twee weken. Hij was weer beter dan ooit. “Ik ga nog steeds vooruit. Geen 20 procent in een jaar, maar beetje bij beetje.”

Jumbo-Visma laat hem bovendien excelleren door hem zo te ondersteunen dat zijn sterke punten uitkomen: vooral op lange beklimmingen op hoogte is Vingegaard uniek. Om die reden dacht Vingegaard bij de presentatie van het parcours dat de Tour ‘niet zo zwaar was’, zei hij na de Col de la Loze. “Maar het is een van de zwaarste Tours in jaren geweest.”

Niemand geloofde dat Jonas de beste renner was

De ploeg maakte een mooi plan. Maar dit weekend gingen zowel Vingegaard, ploegleiding als renners in op de kritiek die er was, namelijk dat er werd getwijfeld aan de tactiek van Jumbo-Visma. Tiesj Benoot: “Vorig jaar was er kritiek dat we voor de gele- en groene trui reden. Dit jaar was de kritiek dat we met één kopman naar de Tour gingen. Misschien wel de grootste twijfel was dat niemand geloofde dat Jonas de beste renner was.”

Hoe anders is dat in eigen land. Mede-Deen Kasper Asgreen ging na zijn eigen ritzege in op de invloed die Vingegaard in Denemarken heeft. “Dat is vooral sinds de start in Denemarken vorig jaar. Zelfs bij een kleine club bij mij in de buurt, zie ik meer kinderen van vier jaar of ouder op de fiets zitten. En als je de zeges ziet die Denen pakken deze jaren, kan dat alleen maar toenemen.”

Vingegaard zelf zei dat alle aandacht hem niet veel deed. Het telefoontje van de Deense kroonprins was ‘leuk’ geweest. Maar verder verwachtte hij dat er niet zoveel in zijn leven zou veranderen, nu hij weer de Tour heeft gewonnen. “Dat deed het vorig jaar niet, dus ik neem aan dat het dit jaar ook mee zal vallen.” Volgend jaar wil hij de Tour weer winnen (en eerst nog de Vuelta).

