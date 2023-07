Tour de France Femmes komt voor twee dagen en drie etappes naar Nederland

Het was eigenlijk maar een summiere aankondiging voor een select gezelschap in het gemeentehuis van Clermont-Ferrand. Er was nog geen mooie poster, of een groots opgezet logo om voor te poseren, maar de Tour de France Femmes komt volgend jaar definitief naar Nederland, zo vertelde Tourdirecteur Marion Rousse aan veelal Franse journalisten. Niet slechts voor een start, maar voor drie etappes, verdeeld over twee dagen op maandag 12 en dinsdag 13 augustus 2024.

De eerste etappe gaat van Rotterdam naar Den Haag. De tweede dag begint de Tour Femmes met een ochtendetappe vanuit Dordrecht, met finish weer in Rotterdam. Daarna volgt in de middag een tijdrit door het centrum van Rotterdam.

Een groot gedeelte van de Tour voor vrouwen, die acht etappes kent, wordt zo in Nederland gereden. Maar de aankondiging in Clermont-Ferrand was maandag dermate kort, dat er van een uitgelaten stemming niet echt sprake was. Vanuit de Rotterdamse delegatie was niemand aanwezig in Clermont-Ferrand, om ‘logistieke’ redenen. De aanwezigen moesten het doen met een filmpje van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Vlaggenschipland Nederland

Het wordt in het nog korte bestaan van de Tour de France voor vrouwen in de huidige opzet het eerste ‘niet-Franse départ’. Tourdirecteur Rousse vond het niet meer dan logisch dat de derde editie van de ronde start in wat zij ‘het vlaggenschipland’ van het wielrennen bij vrouwen noemt. “Het is niet meer dan logisch dat Nederland zo’n rol krijgt, gezien de geschiedenis in vrouwenwielrennen en het huidige succes. Niet vergeten dat Nederlandse rensters in de eerste Tour Femmes vorig jaar alle leiderstruien wonnen.”

Er is ook nog een andere reden waarom een start buiten Frankrijk wenselijk was. De Tour vindt plaats op de maandag na de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs een dag eerder, een grootse operatie waardoor ook de Tour voor mannen niet in Parijs maar in Nice finisht. Om de druk te verlichten is voor de Fransen een Tour de France-start in het buitenland ook wel prettig.

Vanwege de Olympische Spelen starten de vrouwen ook laat in het jaar. Niet aansluitend op de Tour voor mannen maar dus pas half augustus. Maar dat is onvermijdelijk, aldus Rousse. Het inplannen van een ochtend- en middagetappe, in het wielrennen bij de mannen een relikwie van lang geleden, is tevens een bewuste keuze. “We willen per se dat onze Tour in de vakantie blijft vallen, omdat dat de grote kracht is van de Tour de France.”

Bidbook samen met Den Haag

De stad Rotterdam heeft in ieder geval één van de twee speerpunten behaald uit het zogenoemde ‘bidbook’ dat de stad samen met Den Haag twee jaar geleden inleverde bij de Tourdirectie. Het andere speerpunt was de Tourstart voor mannen, ook in 2024 (of mogelijk in 2025). Daarvoor was 22 miljoen euro gereserveerd. Maar die Tourstart binnenhalen lukte niet. De Tour start volgend jaar in Florence.

Op woensdag 14 augustus 2024 vertrekt de Tour de France Femmes uit Nederland. Vijf dagen later is de finish, na acht etappes. Het volledige parcours wordt eind oktober gepresenteerd, maar Rousse sloot een etappe in België zeker niet uit. “Ook België heeft een etappe verdiend”, zei ze.

Over twee weken begint de tweede editie van de wielerronde in Clermont-Ferrand voor acht dagen in Frankrijk, met onder meer een aankomst op de Tourmalet.

