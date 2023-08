Tottenham tikt 40 miljoen af voor Micky van de Ven: ‘Hij speelde in de achtertuin van de Arena!’

De gemiddelde voetbalvolger kent hem nauwelijks: Micky van de Ven. Hij speelde nooit bij Ajax, Feyenoord of PSV, of zelfs maar in de eredivisie, en werd nog nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal. Toch haalt Tottenham Hotspur de 23-jarige verdediger uit Wormer nu voor 40 miljoen euro naar de Premier League. De Londense club betaalt die afkoopsom aan VfL Wolfsburg, waar Van de Ven twee jaar speelde.

Door de transfer rinkelt bij FC Volendam opnieuw de kassa. De club met een begroting van krap 10 miljoen euro krijgt door de overgang van Van de Ven ruim 6miljoen bijgeschreven. Toen Van de Ven in 2021 voor 1,3 miljoen euro werd verkocht aan Wolfsburg werd door Volendam een ‘doorverkooppercentage’ bedongen. Ook bij een volgende transfer zal Volendam nog wat aan hem verdienen. Een deel van dat geld gaat overigens naar de Volendamse investeerders die eerder geld stopten in een participatiefonds.

Een toekomst als international

Volgens oud-profvoetballer Keje Molenaar (64) bewijst Van de Vens transfer nog eens dat de Nederlandse topclubs hebben zitten slapen. “Hij speelde in de achtertuin van de Arena!”, zegt Molenaar, die Van de Ven een aantal jaren geleden tegenover Trouw al een toekomst als international voorspelde. De lange verdediger (1.93m) speelde toen nog in de eerste divisie bij Volendam.

Molenaar leerde Van de Ven al kennen toen die als twaalfjarige jongen in de jeugd van Volendam terechtkwam. “Hij zat in hetzelfde team als mijn zoon. Een bescheiden, rustige gast, wel behoorlijk ambitieus. Micky was linkermiddenvelder of linksbuiten. Hij was toen al heel sterk, snel, en had een goede voorzet in de benen.”

Toch kreeg Van de Ven op zijn zeventiende te horen dat hij weg moest: hij was niet goed genoeg om het eerste elftal van Volendam te halen. Wim Jonk zag dat anders. Na twee wedstrijden van het jeugdelftal O19 bekeken te hebben haalde Jonk hem bij Jong Volendam. Van de Ven kreeg ook zijn eerste profcontract.

Met Arne Slot had hij een goed contact

Daarna ging het snel. Resultaat: in 2021 haalde Wolfsburg de linkspoot naar de Bundesliga. Daar speelde hij in zijn eerste seizoen slechts vijf wedstrijden, onder meer door een blessure. De stap van de eerste divisie naar de grote stadions in Duitsland bleek een grote. Vorig jaar wilden PSV en Feyenoord hem wel overnemen. Met Feyenoord-trainer Arne Slot had Van de Ven al een goed contact sinds diens tijd bij AZ.

Hij besloot het nog een jaar te proberen in Duitsland. Hij kreeg het vertrouwen van trainer Niko Kovac en dat betaalde zich uit. Van de Ven speelde 33 van de 34 duels in de Bundesliga waar hij werd bejubeld als een van de grootste talenten, vanwege zijn tackles, inzicht, passing, kopsterkte en een voor zijn lengte opvallende snelheid. Tegen Eintracht Frankfurt had hij met 36,35 km per uur een van de snelste sprints van het seizoen. Een video met zijn sprint over 80 meter in de bekerwedstrijd tegen Union Berlin ging viraal op sociale media. Te zien is hoe Van de Ven vanaf rand strafschopgebied van Union terugsprint om op de eigen doellijn een tegentreffer te voorkomen.

‘Hij heeft alles waaraan een complete verdediger moet voldoen’

Met Jong Oranje speelde hij in juni een teleurstellend EK. Een uitnodiging voor het Nederlands elftal lijkt echter een kwestie van tijd, zeker nu hij in de Premier League gaat spelen. Van de Engelse competitie heeft Van de Ven van jongsaf aan gedroomd, vertelde hij in interviews.

Molenaar is ervan overtuigd dat Van de Ven bij Tottenham gaat slagen. “Hij heeft alles waaraan een complete verdediger moet voldoen.” Zelf zei Van de Ven eerder dit jaar in VI: “Het gaat erom dat je fris bent in je hoofd. Dat je met hetzelfde gevoel het veld betreedt als in Volendam.”

