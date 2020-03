Tot eind maart geen voetbal, en dus wil de KNVB hulp van de overheid

Geen bal rolt er de komende weken door Nederlandse sporthallen en over de velden, een gevolg van de aangescherpte richtlijn van het kabinet. Sportkoepel NOC-NSF gaf donderdagmiddag ‘met klem’ het advies aan de aangesloten sportbonden om alle competities, evenementen en trainingen af te gelasten. Dat geldt voor profs, amateurs en jeugd.

En dus worden er ook geen wedstrijden in de eredivisie gespeeld de komende twee weekeinden. Dat betekent ook géén Feyenoord-Ajax, zondag 22 maart in de Kuip. Ook de geplande oefeninterlands van de Oranjemannen op 26 en 29 maart tegen Amerika en Spanje gaan niet door.

Het uitstel van twee speelronden stelt de competitieleiders in Zeist tot de grote uitdaging om nieuwe speeldata te vinden. Kort na afloop van de betaaldvoetbalcompetities half mei zou immers ook al de voorbereiding op het EK van Oranje beginnen met trainingskampen in Nederland en Oostenrijk.

Hoewel er weinig ruimte in de kalender is, ging de voorkeur – ook van de clubs – naar uitstel in plaats van spelen zonder publiek. De KNVB zoekt de komende dagen wanneer de afgelaste wedstrijden uit de eredivisie en eerste divisie kunnen worden ingehaald. “Pas als er echt niet meer geschoven kan worden, komt het noodmiddel van spelen zonder publiek in beeld”, meldt de bond.

Grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen

De KNVB kon donderdag ‘op nadrukkelijk verzoek van de overheid’ niet anders dan veiligheid en gezondheid vooropstellen, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB in een toelichting. Hij nam al een voorschot op besprekingen met de overheid over compensatie van de mogelijke schade die dit met zich meebrengt. Gudde: “Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen.”

Over het doorgaan van het Europees kampioenschap, met op 12 juni nota bene in Rome de openingswedstrijd, rijzen dagelijks meer twijfels. Aanstaande dinsdag staat de hele situatie rond het nieuwe coronavirus op de agenda van een vergadering van de Uefa, met vertegenwoordigers van de 55 aangesloten bonden en bestuurders van clubs. Behalve in Nederland zijn ook de nationale voetbalcompetities in Spanje en Italië (zeker tot 3 april) stilgelegd.

Ook de Champions League-wedstrijden Juventus - Olympique Lyon en Manchester City - Real Madrid van komende dinsdag gaan niet door. De selectie van Real Madrid zit in quarantaine, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het nieuwe coronavirus. Bij Juventus is bij verdediger Rugani een besmetting met het virus geconstateerd.