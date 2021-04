Topzwemmers tanken zelfvertrouwen voor Tokio

Ze was er zelf door verrast, Kira Toussaint. Dit weekend zwom ze haar eerste Europese record op de lange baan, tijdens een wedstrijd die slechts als opmaat gold voor de ware piekmomenten van dit seizoen. Een primeur, nu? Dat belooft nog wat. Tijdens de Eindhoven Qualification Meet waren er meerdere lichtpunten voor het ­Nederlandse zwemmen, drieënhalve maand voor het begin van de Olympische Spelen.

“We liggen goed op koers”, concludeerde technisch directeur André Cats van de KNZB. Voor de topzwemmers stonden deze drie wedstrijddagen in het teken van de voorbereiding op de EK in mei en Tokio in de zomer. De meesten keerden pas afgelopen woensdag terug van een trainingskamp in Turkije. Zo bezien werden er verrassend snelle tijden gezwommen.

‘Rustig blijven, rustig blijven’

Toussaint (26) straalde. Een Europees record als tussendoortje. Op de niet-olympische 50 meter rugslag zwom ze zaterdag de drie jaar oude toptijd van de Britse Georgia Davies uit de boeken. “Rustig blijven, rustig blijven”, had ze vlak voor de start ­tegen zichzelf gefluisterd. Lachend: “Hoe meer je nadenkt, hoe langzamer je zwemt. Ik wel tenminste.” De 27,10 van Toussaint zat slechts twaalfhonderdste boven het wereldrecord.

Gisteren gaf ze er een mooi vervolg aan op de 100 meter rugslag, een afstand die wel olympisch is. Ze klokte met 58,65 een nieuw Nederlands ­record – de dertiende tijd ooit gezwommen. Op Europees niveau ­behoort ze daarmee tot de favorieten, op het wereldtoneel heeft ze volgens haar coach Mark Faber “nog een paar pasjes te zetten”. Maar door de timing zeggen deze prestaties veel over haar progressie.

Ook Ranomi Kromowidjojo (30) ­excelleerde dit weekend. Zaterdag won ze de 100 meter vrij in 53,13, haar beste tijd sinds 2017. Vrijdag was ze met 24,11 al de snelste op de halve afstand. “Voor mezelf zijn beide ­tijden redelijk vergelijkbaar, maar als je naar de wereldranglijst kijkt, is mijn tijd op de 50 meter beter.” Medaillewaardig is die echter nog niet, stelde haar coach Marcel Wouda. “Voor een mondiale podiumplek moet het nog iets sneller, maar er zit ook nog meer in.” Ze was in vaktermen immers ­‘ongetaperd’ aan de start verschenen, dus zonder trainingsafbouw.

Internationale medaillekandidaat

De Eindhoven Qualification Meet was een van de weinige meetmomenten in de aanloop naar Tokio. “Dit is de eerste bevestiging dat het goed gaat”, zei een blije Kromowidjojo. Vertrouwen en plezier kenmerken haar aanpak van dit moment. De olympisch kampioene van 2012 heeft zichzelf de voorbije periode gepusht om ook tijdens trainingswedstrijden alles eruit te halen. “In het verleden heb ik daar wel moeite mee gehad. Maar hoe dichter we bij de Spelen ­komen, hoe meer ik erin groei.”

Het olympische vuur was voelbaar in Eindhoven. Behalve Kromowidjojo en Toussaint onderstreepte ook Arno Kamminga dat hij een internationale medaillekandidaat is. Op de 100 meter zette de 25-jarige schoolslagspecialist zijn snelste seizoenstijd neer (58,64).

Een dappere poging om zijn nationaal record op de 200 aan te scherpen strandde, maar dat lukte wel op de 50 meter (26,80). “In februari tijdens een trainingskamp op Curaçao heb ik ongelooflijke stappen gezet, in het water en in het krachthonk. De grootste stappen tot nu toe in mijn carrière.”

Gemiste olympische limiet

Domper van het weekend was de gemiste olympische limiet op de 400 meter vrije slag door openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal (27). De regerend olympisch kam­pioen op de 10 kilometer had die race in het binnenbad van Tokio graag ­gezwommen ‘om wakker te worden’ voor de verdediging van haar titel. ­Bovendien zou ze dan langer in het olympisch dorp mogen verblijven. Vanwege de coronaregels zijn atleten slechts vijf dagen voor hun wedstrijd welkom.

Sharon van Rouwendaal in actie op de 200 meter vrije slag tijdens de finale in de Eindhoven Qualification Meet. Beeld ANP

Van Rouwendaal vond het jammer dat ze haar kwalificatiepoging van zwembond KNZB per se in Eindhoven moest doen. In haar woonplaats Maagdenburg was er ook een wedstrijd. Daar had ze kunnen profiteren van sterkere tegenstanders. “Ik heb moeite om alleen te zwemmen.”

Op de 200 meter rugslag veroverde ze wel een olympisch startbewijs. Van Rouwendaal twijfelt nog of ze daarop zal uitkomen. “Die afstand doet wel veel pijn.” Ook sprintster ­Toussaint weet nog niet of ze daarop in Tokio meedoet. “Het was ­belangrijk wat ik hier heb laten zien. Om de 100 meter beter vol te kunnen houden, heb ik veel op inhoud ­getraind. Mijn tijd op de 200 meter toont aan dat het daarmee wel goed zit. Dat is fijn. Ook mentaal. Als ­topsporter zoek je altijd naar bevestiging.”

Wat dat betreft betekende dit weekend een mooie opsteker voor de Nederlandse zwemsport, die in Tokio graag de herinnering aan de Spelen van Rio in 2016 wil uitwissen. Toen werd voor het eerst sinds 1992 niet één olympische medaille in het zwembad gewonnen. Cats: “Als je weet dat je niet optimaal bent voor­bereid, omdat je in een zwaar trainingsproces zit, en dan toch snel zwemt, dan geeft dat veel zelfvertrouwen op weg naar Tokio.”

