Topzwemmen na corona: ‘De afgelopen jaren was er geen tijd om op adem te komen’

Overbelasting is een sluipmoordenaar, in de woorden van Mark Faber. Een sluipmoordenaar die deze olympische cyclus opvallend veel slachtoffers maakt in de top van het internationale zwemmen. De door corona in elkaar geschoven wedstrijdkalender heeft voor roofbouw gezorgd, weet de bondscoach inmiddels. “Met de lessen van nu gaan we het echt anders aanpakken.”

Meteen na de ‘crash’ van Arno Kamminga – het bekendste Nederlandse voorbeeld – is er een nieuw monitorsysteem ingevoerd voor de nationale selectie. Sinds anderhalf jaar dragen de zwemmers, zowel tijdens de trainingen als daarbuiten, een zogeheten wearable in de vorm van een ring en hartslagsensoren die het herstel en herstelvermogen registreren. “We zijn alerter.”

Zevenvoudig olympisch kampioen Caeleb Dressel uit de Verenigde Staten, de Britse schoolslagspecialist Adam Peaty die in Tokio Kamminga van het goud afhield, de Hongaarse wereldrecordhouder op de 200 vlinder Kristóf Milák en Lydia Jacoby, de Amerikaanse tiener die op de laatste Spelen in Japan de 100 school won; allemaal hadden ze net als Kamminga een pauze nodig, fysiek en mentaal opgebrand.

De lijst is niet eens compleet. Faber: “Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen verhaal, dus ik beweer niet dat het alleen aan het drukke rooster ligt, maar dat is wel degelijk een onderdeel dat er nu uitspringt.”

Normaal gesproken zijn er twee piekmomenten in een jaar: een langebaantoernooi in de zomer en een EK of WK kortebaan in december. Het zwaartepunt ligt altijd op juli, omdat het vijftigmeterbad hoger in aanzien staat. In de oneven jaren staat daar een wereldkampioenschap gepland en in de even jaren de Olympische Spelen of een Europees onderonsje. Maar door de coronapandemie werden wedstrijden uitgesteld en op een later tijdstip weer teruggeplaatst op de kalender.

“2021 en 2022 zijn echt turbojaren geweest”, zegt Faber. Na de Olympische Spelen van Tokio in de zomer van 2021 volgden in november de EK kortebaan, in december de WK kortebaan, in mei de WK langebaan en in augustus de EK langebaan. “Dus we hebben vier eindtoernooien gehad in tien maanden. Er was geen tijd om op adem te komen, om even te ontladen en los te komen van de sport, ook mentaal, en om het lichaam de kans te geven om te resetten, zodat het klaar is voor de volgende stap.”

Een leek kan denken: vier keer pieken binnen een jaar, dat is toch niet te zwaar? Maar die onderschat volgens Faber de inspanning die nodig is om op topniveau te zwemmen. “Je moet echt goede trainingsblokken inbouwen om überhaupt tot een verbetering van je performance te kunnen komen – iets wat wel altijd verwacht wordt. Het is een wetmatigheid in de trainingsleer dat je steeds meer moet trainen voor steeds minder progressie. Op het niveau van de wereldelite moet er voor die laatste honderdste van een seconde aan tijdwinst enorm veel geïnvesteerd worden.”

En dus verschijnt er in Fukuoka een uitgekleed deelnemersveld op de startblokken in het doorgaans zo belangrijke pre-olympische jaar. Over twaalf maanden zijn de Spelen in Parijs. Maar er volgt nóg een WK voor het zover is: in februari in Doha. “Dat is ook een corona-opschuiving. Het feit dat zo’n WK niet wordt afgelast, heeft natuurlijk met commercie te maken. Er liggen tv-contracten en afspraken met een gaststad.”

Dus rest Faber en zijn ploeg niets anders dan scherpe keuzes te maken. “Wij hebben geconcludeerd dat we echt voorzichtiger moeten zijn en zullen gedoseerder dan voorheen door de kalender heen stappen.”

Marrit Steenbergen: ‘Ik bekijk het echt stap voor stap. Eerst de series’. Beeld AFP

Marrit Steenbergen: verwachtingen loslaten

Vorig jaar eiste Marrit Steenbergen op het internationale podium voor het eerst een hoofdrol op met viermaal Europees goud op de langebaan en een wereldtitel op de kortebaan. Hoe denkt zij dat een vervolg te geven? “Het belangrijkste is om niet steeds meer van mezelf te verwachten”, verklaart ze. “Ik moet rustig blijven; niet teveel kijken naar wat ik de vorige keer deed of naar wat anderen doen.”

Dat laatste is urgenter dan voorheen, omdat Steenbergen merkt dat ze meer de neiging heeft om het internationale speelveld in de gaten te houden. Neem nou de Amerikaanse trials. Daar besteedde ze nooit aandacht aan. “Waarom zou ik? Zij zwemmen veel harder, dacht ik altijd. Nu kijk ik toch wat daar voor tijden worden gezwommen.”

Het is haar doel om in Japan op de wissel- en vrije slag-finales te halen. Individueel heeft ze dat op de langebaan nog nooit gepresteerd. “Als je dan vervolgens in een eindstrijd staat, wil je natuurlijk meer. Maar ik bekijk het echt stap voor stap. Eerst de series. Dat helpt om ontspannen te blijven en dan zwem ik het hardst.”

Voor het gewezen wonderkind, dat na een weergaloze entree als tiener lang fysiek en mentaal worstelde, was de volle wedstrijdkalender van de voorbije periode niet zo erg. “Ik had de ervaring van het racen nodig. Dat ik het heb volgehouden, geeft wel vertrouwen voor de toekomst.”

Arno Kamminga: ‘Wie weet kan ik mezelf, met mijn hervonden frisheid, verrassen’. Beeld AFP

Arno Kamminga: langzaam weer de oude

Zijn lichaam vertoont steeds meer signalen dat hij weer de oude wordt, vertelt Arno Kamminga. Bang dat het nooit meer goed zou komen, na zijn noodgedwongen time-out, is hij niet geweest. Wel vond hij het frustrerend dat het zo lang duurde. “Ik ben van nature ongeduldig.”

Nog steeds komt de schoolslagspecialist niet aan de tijden waarmee hij op de Olympische Spelen tweemaal zilver won. “Ik ben pas zes maanden weer volledig aan het trainen. Naar Tokio had ik een opbouw van vele jaren. Niet dat alles weg was en ik weer helemaal opnieuw moest beginnen, maar in een doorontwikkelde sport als zwemmen merk je het wel als je maandenlang vijf uurtjes in het water hebt gelegen in plaats van de gebruikelijke dertig uur per week.”

Als Kamminga op het startblok staat, wil hij altijd winnen. Dat zal in Fukuoka niet anders zijn, al kan hij het wel iets meer loslaten. “De voorbereiding was niet perfect, maar het plan naar Parijs wel. Voor de lange termijn was de break nodig. Dit is een tussenmoment.

“Ik weet dat als ik in de buurt van mijn beste tijden kom, er medaillekansen zijn. Dat is een luxepositie die ik in het verleden niet had. Toen moest ik een persoonlijk record zwemmen om überhaupt de finale te halen. Wie weet kan ik mezelf, met mijn hervonden frisheid, verrassen.”

Tes Schouten: ‘Ik weet inmiddels dat ook als ik dertigste word, mijn leven hetzelfde blijft’. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Tes Schouten: mentaal sterker na fysieke tegenslag

Voor het eerst heeft Tes Schouten zin in een groot toernooi. “Altijd dacht ik: oh wat spannend. Nu: oh wat leuk.” Haar lach is hoorbaar door de telefoon. Fysieke tegenslag heeft haar mentaal goed gedaan.

Ze is begin dit jaar even uit de roulatie geweest, waarschijnlijk door een stapeling van virussen. Pas in mei, op hoogtestage in het Amerikaanse Flagstaff, draaide ze weer een volle trainingsweek. Desalniettemin bleef ze nationale records op de schoolslag breken. “Door de ziekte ben ik een stuk zelfverzekerder geworden. Twee maanden heb ik niks gedaan en nog kan ik pr’s zwemmen. Dat is een opsteker: ik kan meer aan dan ik denk.”

Vorig jaar won ze haar eerste individuele WK-medailles, zij het op de kortebaan. Nu droomt ze van goud, maar ze zet die droom bewust niet om naar verwachtingen want dat creëert zenuwen. Bovendien: hoe realistisch is het? Geen onnodige druk.

“Ik weet inmiddels dat ook als ik dertigste word, mijn leven hetzelfde blijft. Lang vond ik dat lastig. Wie ben ik nog als het niet goed gaat? Je wordt overal gezien als de topsporter. Nu kan ik daar beter mee omgaan.” Daar is die lach weer. “Dit is een heel belangrijk WK. Als je een finale haalt, of een medaille wint, geeft dat extra vertrouwen voor Parijs. Een jaar klinkt lang, maar in de topsport is het kort.”

