Topvolleyballers eren overleden coach Olaf Ratterman: ‘Hij zou de Wenger van SSS worden’

Een volleybaldier in hart en nieren, zo noemde Joop Alberda, de technisch directeur van de volleybalbond, Olaf Ratterman. Als eerbetoon aan de in januari overleden coach van eredivisieclub Bielderman Koetsier/SSS werd gisteren in de Barneveldse sporthal De Meerwaarde de Olaf Ratterman Memorial gehouden. “De vrijdag na zijn overlijden had ik een afspraak met hem en die staat nog steeds”, zei Alberda. “Olaf is van ons en is altijd bij ons.”

Ratterman overleed op 6 januari op 45-jarige leeftijd, vlak voor een training in De Meerwaarde. De plotselinge dood van de geboren Barnevelder en ‘volbloed’ SSS’er kwam hard aan, zowel binnen de club als de plaatselijke gemeenschap. Volgens voorzitter Gepko Hahn zagen veel spelers hem als een tweede vader. Ratterman, ook betrokken bij de jeugd, was in gesprek met ‘zijn club’ om voor de komende jaren het technisch beleid vorm te geven. Hahn: “Hij zou de Arsène Wenger van SSS worden.” Wenger was 22 jaar de succesvolle technische baas van de Londense voetbalclub Arsenal.

Streep door de krachtmeting

Op initiatief van de eredivisiecoaches werd besloten een Olaf Ratterman Memorial in het leven te roepen, met als sportieve hoofdmoot een wedstrijd tussen het nationale team en een selectie van de beste spelers uit de eredivisie. Maandag ging dat duel echter niet door. Nadat twee spelers van de All Stars bij het betreden van de sporthal in Barneveld positief op corona werden getest, ging er een streep door de krachtmeting.

Na overleg met de bondsarts achtte bondscoach Roberto Piazza het niet verantwoord aan te treden. De Italiaan wilde geen enkel risico nemen met het oog op de eerste twee EK-kwalificatieduels van komende vrijdag en zaterdag in Zadar met Kroatië en Zweden. Nu maakten de internationals er een onderlinge wedstrijd van. De eerste service werd verricht door Luca, het zesjarige zoontje van Ratterman.

Als het aan de volleybalbond ligt wordt de Olaf Ratterman Memorial een traditie. Om zo de herinneringen aan de te vroeg overleden sportman in ere te houden en zijn naam aan de volleybalsport verbonden te houden. En ook om de beste spelers uit de eredivisie, als blijk van waardering en als beloning na een lang seizoen, jaarlijks de kans te geven hun krachten te meten met de in het buitenland spelende internationals.

Bondscoach Piazza zag zijn spelers gisteren na lange tijd weer in actie tijdens een, weliswaar onderlinge wedstrijd. Het is voor de Italiaan ongewis hoe zijn team ervoor staat, zo kort voor de duels met Kroatië en Zweden, die volgende week naar Apeldoorn komen voor de tweede serie kwalificatiewedstrijden. Nederland kwam voor het laatst in actie tijdens het mislukte olympisch kwalificatietoernooi van januari 2020 in Berlijn.

