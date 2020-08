Topturnsters in het verweer: ‘Ik wil mijn titel prolongeren, dat wordt me onmogelijk gemaakt’

Titelprolongatie op de balk, nog een keer olympisch goud. Voor Sanne Wevers zou dat scenario alle trainingsarbeid en opoffering waard zijn, vier jaar na haar succes in Rio de Janeiro. Maar maandag, precies een jaar voor de olympische finale in Tokio, stelde ze op Instagram dat haar de kans op het hoogst haalbare ‘onmogelijk’ wordt gemaakt.

Wevers plaatste haar bericht bij twee foto’s van zichzelf en haar vader, waarin ze samen haar gouden medaille in 2016 vieren. “Als topsporter ga je voor het hoogst haalbare, voor mij is dat mijn titel prolongeren. Ook al wordt het me onmogelijk gemaakt. Ik geloof dat je krijgt wat je aankan.”

Wevers neemt met dat bericht overduidelijk stelling tegen de turnbond. Die besloot vorige week het topsportprogramma waar ze in zat voorlopig stop te zetten, tot een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag is afgerond. Een hard gelag voor Wevers, die door het besluit bovendien niet met haar vader mag trainen. Onderdeel van de beslissing is namelijk dat de bondstrainers voorlopig op non-actief zijn gesteld.

Turnsters voelen zich slachtoffer van de situatie

Het besluit viel nadat vorige week tientallen voormalig turnsters zich uitspraken over misstanden in de turnwereld. Maar inmiddels voelen ook de turnsters uit de huidige selectie zich een slachtoffer van de huidige situatie en ageren ze tegen de in hun ogen discutabele beslissing van de KNGU. Wevers met het Instagram-bericht van maandag, teamgenote Eythora Thorsdottir zei dat donderdag al bij de NOS. Thorsdottir, die eveneens stelde dat de waarheid absoluut boven tafel moet komen, zei dat het besluit de turnsters ‘niet zou moeten raken’. “Je wil in een olympisch jaar alles ideaal hebben. (...) Dat zag er eerst ook zo uit, tot dit besluit.”

Er moest een plan B zijn voor atleten in de nationale ploeg, vond Thorsdottir. Maar dat plan wordt pas nu gemaakt. Belangrijke man deze dagen is Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, die deze week gebruikt om persoonlijk alle turnsters te bezoeken. De hele week wil Meijer gebruiken om de ‘puzzel van de hoogste prioriteit’ op te lossen.

Meijer was ook degene die vorige week dinsdagavond op vakantie vanaf een Italiaanse berg de turnsters inlichtte over het besluit van de KNGU. Hij hoorde toen al de eerste ‘verontwaardiging en teleurstelling’ door de telefoon, vertelde hij een dag later op de persconferentie van de bond. Hij wist toen al dat hij op begrip niet hoefde te rekenen. “De turnsters vragen zich af waar de turnbond in godsnaam mee bezig is”, zei hij.

Een week niet trainen leidt al tot achterstand

Acute problemen doen zich in ieder geval voor in Heerenveen. Daar trainen de zusjes Wevers samen met Vera van Pol en Naomi Visser onder vader Wevers. Zij hadden ineens geen trainer meer. Dat moet snel worden opgelost, omdat in de top een week niet trainen toch al tot achterstand kan leiden.

De overige turnsters uit de selectie kunnen trainen bij hun eigen club. Toch zijn daar mogelijk ook veranderingen op til. Meijer gaat namelijk niet alleen langs bij turnsters, maar ook bij zeker vier clubs door het land. Aan de clubs wordt verzocht hun clubtrainer een stap opzij te laten zetten. Die clubcoaches, Frank Louter (TON Almelo), Nico Zijp (FlikFlak), Patrick Kiens (Pax) en Wolther Kooistra (Turnz), zijn deels betrokken bij de nationale ploeg, maar staan niet onder contract bij de KNGU. Om die reden is de bond niet bevoegd hen een besluit op te leggen. De bond wil alleen geen halve maatregelen nemen.

Enkele clubs willen eerst de gesprekken afwachten voordat een beslissing wordt gemaakt. Bij Pax zet het bestuur eerst ‘alles op een rijtje’. Bij TON Almelo stond Louter nog ‘gewoon’ bij de groep, aldus voorzitter Han Kuipers. “Wij hebben geen signalen gekregen van misstanden, in ieder geval niet vanuit onze club. We hebben wel aangedrongen op een snel gesprek met de KNGU.”

