Topsportklimaat in de Nederlandse atletiektop beschadigde sporters en coaches

Omgangsvormen verhardden, ethische grenzen zijn overschreden en de sociale veiligheid nam af. Op nationaal sportcentrum Papendal, waar een groot deel van de nationale selectie traint, en daarbuiten was sprake van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren. Zo ontstond een angstcultuur en raakten atleten en coaches beschadigd.

Er speelden ook morele kwesties. Van Commenée stelde in het voorjaar van 2019 twee atleten voor schildklierhormoonpillen te gaan slikken. Het betreft geen doping, maar de Nederlandse Dopingautoriteit probeert het middel al langer op de internationale lijst van verboden middelen te krijgen. Zonder medische noodzaak mag het niet worden voorgeschreven.

Een kijkje nemen bij de trainer van Sifan Hassan

Ook droeg Van Commenée bondscoach Grete Koens op in de Verenigde Staten een kijkje te nemen bij Alberto Salazar, de Amerikaanse trainer van Sifan Hassan die inmiddels voor het manipuleren van dopingcontroles, de handel in verboden middelen en vanwege fysiek en emotioneel misbruik voor het leven is geschorst en toen al in opspraak was geraakt.

Van Commenée repte over de ‘randjes opzoeken’, dat volgens hem past bij professioneel gedrag binnen de topsport. Zowel de atleten Tony van Diepen en Thijmen Kupers als bondscoach Grete Koens hadden ethische bezwaren en weigerden.

Signalen en klachten over het gedrag en functioneren van Van Commenée en technisch directeur Roskam werden niet adequaat opgepakt. Algemeen directeur Pieke de Zwart sprak met de melders, maar greep niet in. Wel werd half maart een traject gestart om ‘de technische staf te ondersteunen in de borging van prestatiegerichte topsport op een verantwoorde manier’, staat in een mail die in het bezit van Trouw en NRC is. Daarvoor werd een externe deskundige ingehuurd, die onlangs het bestuur en enkele coaches informeerde over zijn bevindingen. De terugkoppeling naar atleten is over twee weken.

Van Commenée schrijft in een reactie dat ‘het een fascinerend fenomeen blijft hoe herinneringen over dezelfde gebeurtenis tussen mensen zo uiteen kunnen lopen’. Roskam geeft aan het vervelend te vinden “dat niet altijd de juiste toon is getroffen en mensen dat als kwetsend hebben ervaren”.

Sinds enkele jaren grossiert Nederland in atletiekmedailles

Atletiek, waarin Nederland is opgebloeid en sinds 2019 op de grote internationale kampioenschappen in medailles grossiert, is niet de enige sport waarin uitwassen aan het licht komen. Nadat in de zomer van 2020 de beerput in het turnen was opengegaan, raakten ook stijldansen, triatlon, hockey en roeien in opspraak. De gemene deler: een doorgeschoten topsportcultuur.

Als gevolg van de diverse affaires loopt in Nederland een door het ministerie van volksgezondheid, sport en welzijn gefinancierd sport-breed onderzoek naar de prestatie-omgeving. Nergens ter wereld wordt zo’n diepgaande analyse gedaan. De (tussen)rapportage wordt volgend jaar verwacht.

Van Commenée kwam deze zomer in Engeland, niet voor het eerst, ook al onder vuur te liggen. Marilyn Okory, voormalig 400- en 800-meterloper en huidig lid van de raad van bestuur van de Britse atletiekbond, hekelde in The Mail on Sunday het klimaat dat hij als hoofdcoach van UK Athletics van 2008 tot en met de Olympische Spelen in Londen in 2012 creëerde. Ze gaf voorbeelden van opmerkingen over lichaamsgewicht en zei dat “zijn leiderschap totaal verkeerd was en geleid werd door terreur”.

Ook Nederlandse atleten hebben in gesprekken met Trouw en NRC aangegeven regelmatig te zijn geconfronteerd met ‘fatshaming’ en intimiderende opmerkingen.

