Topsporters reizen gewoon door in coronatijd, maar dat gaat niet zonder slag of stoot

JUDO ‘Het blijft iedere reis weer spannend’

Ieder land hanteert eigen inreis- en doorreisregels, die ook nog elk moment kunnen veranderen. Dat maakt het plannen van reizen voor de Nederlandse topjudoka’s een vak apart, ervaart Belinda Slagter van Judo Bond Nederland. Laatst nog zat er een groep in Praag. Er was besloten om met busjes te reizen, omdat er dan minder getest hoeft te worden in vergelijking met vliegen. Alleen voor de terugreis ontstond er verwarring over hoe oud de PCR-test moest zijn om Duitsland door te mogen rijden: 48 of 72 uur. Op de sites van de Duitse overheid was het antwoord niet te vinden en ook de Nederlandse Rijksoverheid had geen idee.

Uiteindelijk kwam Slagter bij de Bundespolizei terecht. In dat telefoongesprek kreeg ze tot haar schrik te horen dat niemand vanuit Tsjechië Duitsland nog in mocht, PCR-test of niet. De status van dat land was door Berlijn tijdens hun verblijf op rood gezet. Wat nu? Omdat dat nieuwe inreisverbod nog nergens te lezen was, werd er besloten om te kijken hoever ze zouden komen. Voor het geval ze bij de grens werden tegengehouden, was er een plan B: via Polen naar Duitsland reizen. “Gelukkig konden ze gewoon doorrijden, maar in deze tijd blijft het iedere reis weer spannend.”

TENNIS ‘De meeste vliegtuigen zijn redelijk leeg, dat is wel een voordeel nu’

Het reisschema van tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove sinds oktober vorig jaar ziet er indrukwekkend uit: Frankrijk - Turkije - Oostenrijk - Qatar - Verenigde Arabische Emiraten - Frankrijk - Australië - Zuid-Afrika - Nederland - Qatar - Verenigde Arabische Emiraten - Rusland. De 29-jarige speelster uit Spijkenisse moet daarbij rekening houden met verschillende testregimes in landen. Een meevaller: de gebruikelijke drukte op de luchthavens is er niet. “Ook de vliegtuigen zijn redelijk leeg, dat is wel een voordeel nu.”

Pattinama-Kerkhove, de nummer 176 van de wereld, moet veel zelf regelen. “Vanaf Schiphol gaan nog vrij veel vluchten. We hebben mazzel dat Amsterdam een groot vliegveld heeft. En wij mogen tenminste nog reizen, daar ben ik blij om.”

ATLETIEK ‘Deze situatie is bijna vragen om blessures’

Het is in deze tijd bijna onmogelijk om atleten uit Afrika naar Europa te halen, vertelt Sander Ogink, manager van ongeveer dertig sporters met verschillende nationaliteiten. Laatst moest er een Oegandese cliënt twee keer overstappen op weg naar Berlijn. Zie dan maar aan een PCR-test te komen voor het instappen van het eerste vliegtuig die nog geldig is bij aankomst.

Ook lastig: toen er onlangs een Spaanse atleet geblesseerd raakte bij een race in Dortmund, wilde Ogink hem voor een paar medische checks naar Nederland halen. “Dan denk je: Dortmund en Nijmegen liggen niet zo ver van elkaar, hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, heel lastig.” Normaal stuurt zijn bedrijf een chauffeur om de atleet op te halen, alleen mag je nu de grens niet over zonder PCR-test. En de planning en uitslag van zo’n test nemen al snel twee dagen in beslag. Gezien de blessure wilde Ogink die tijd niet verspelen.

“Vroeger had iedere wedstrijdorganisator een fysio ter plekke, door wie atleten in hun hotel behandeld konden worden. Door corona is dat niet meer zo. Voor sommige atleten heeft dat tot blessures geleid. Dat is echt een zorg voor ons. Atletiek is bij uitstek een sport waarbij van wedstrijd naar wedstrijd gereisd wordt, over heel de wereld. Vliegreizen en lange autoritten in combinatie met de zware fysieke inspanning die races vergen, is zonder fysiobehandelingen bijna vragen om blessures.”

Uiteindelijk is die Spaanse atleet door de Duitse wedstrijdorganisatie naar de grens gebracht en daar door een collega van Ogink opgepikt.

VOETBAL ‘Een VIP-service op Schiphol vanwege de veiligheid’

Alle voetballers van de nationale teams, die bij buitenlandse clubs spelen – de mannen, de vrouwen en de spelers van Jong Oranje – vliegen nu businessclass. Meer ruimte geeft minder kans op besmetting. Daarbij heeft de KNVB bij aankomst op Schiphol voor hen een Vip-service geregeld, zodat ze niet door de aankomst- en vertrekhal hoeven. De voetballers worden meteen geëscorteerd naar een aparte ruimte. Het zijn allemaal coronamaatregelen, verklaart Sonja van Geerenstein, de teammanager van het vrouwenteam.

Bij de laatste interlandperiode kwamen de speelsters uit de Premier League vanwege het toen geldende vliegverbod voor Engeland naar Nederland met de trein en een aantal met de auto. De verplaatsingen met het team gaan ook anders. “Dat doen we nu met vier bussen. Het KNVB-protocol voor nationale teams schrijft maximaal twaalf mensen per voertuig voor. Wij hebben 23 speelsters en zeventien stafleden.”

WIELRENNEN ‘Wedstrijden zijn tegenwoordig net een militaire operatie’

Natuurlijk zijn ze blij dat de wedstrijden doorgaan, maar het kost enorm veel tijd en geld om een ploeg met wielrenners van allerlei nationaliteiten op hetzelfde moment ergens te krijgen. Vooral al die testen lopen in de papieren, zegt Merijn Zeeman, de sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma. “Zeker op plekken in het buitenland waar er weinig faciliteiten zijn, betaal je soms wel 200 euro voor een test. Volgens een schatting van onze algemeen manager hebben wij het afgelopen jaar al bijna een miljoen euro aan coronatesten uitgegeven.”

Zeeman vergelijkt de voorbereiding op een race met een militaire operatie. Renners, staf, auto’s en materialen moeten allemaal op het juiste moment op de wedstrijdlocatie zijn. De staf heeft van alle landen de beperkingen en regels in kaart gebracht en elke wedstrijd informeren ze iedereen welke documenten er precies nodig zijn. Teamleden die met het vliegtuig reizen, krijgen dan bijvoorbeeld te horen welke test zij moeten doen. “We zijn wel minder flexibel omdat er veel minder vluchten gaan. Het komt daarom regelmatig voor dat we nog twee dagen op onze hotelkamer zitten te wachten tot we weg kunnen.”

Het vervoer van de auto’s is nog ingewikkelder. Zeeman: “Wanneer die naar Spanje rijden door België en Frankrijk hebben ze voor elk land andere documenten nodig. Deze zijn vaak ook nog lastig te vinden. En in elk land geldt een andere avondklok. Reizen wordt ontmoedigd, maar wij hebben geen keuze.”

Corona veroorzaakt chaos in kwalificatieduels voor WK De kwalificatieduels voor het WK voetbal in Qatar worden deze week zwaar beïnvloed door het coronavirus. Vanwege reisbeperkingen en verplichte quarantaine weigeren veel clubs hun internationals af te staan aan Europese, Afrikaanse en Zuid- en Midden-Amerikaanse landenteams. Daar komt bij dat diverse Europese landen de maatregelen de afgelopen dagen hebben aangescherpt. Zo geldt in Frankrijk een verplichte quarantaine voor inwoners die naar een land buiten de EU moeten. Memphis Depay (Olympique Lyon) maakte zich grote zorgen of hij zich daardoor wel bij Oranje kon aansluiten. Vandaag verzamelen de internationals zich in Zeist voor interlands in en tegen Turkije (woensdag), Letland (zaterdag in Amsterdam) en uit tegen Gibraltar (volgende week dinsdag). Zaterdag besloot de Franse overheid dat voor Depay een uitzondering geldt. Die was eerder ook al gemaakt voor de Franse nationale ploeg die deze week naar Kazachstan moet reizen. Franse clubs staan verder geen spelers af aan nationale teams van landen die niet onder de Europese Unie vallen. Normaal gesproken verplicht wereldvoetbalbond Fifa clubs hun internationals vrij te geven. Maar die regels zijn inmiddels versoepeld vanwege het coronavirus. Veel Afrikaanse ploegen zijn de klos Internazionale laat sinds de positieve test van Stefan de Vrij helemaal geen internationals meer gaan. Na verschillende besmettingen in de selectie werden alle trainingen en de wedstrijd tegen Sassuolo geschrapt. Bij Inter staan veel Italiaanse internationals onder contract die tegen Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen zouden moeten uitkomen. Maar ook spelers als de Belg Romelu Lukaku en de Deen Christian Eriksen en Zuid-Amerikaanse internationals. Veel Afrikaanse landenploegen zullen deze week niet over hun sterspelers beschikken in de WK-kwalificatie. Het gaat in totaal om zo’n 400 Afrikanen die in Europa actief zijn, want ook clubs uit België, Duitsland, Noorwegen, Rusland en Slowakije houden hen thuis. “De FIFA had de regels nooit moeten versoepelen vanwege corona”, stelde Tom Saintfiet, de teleurgestelde Belgische bondscoach van Gambia die al zeker vier internationals moet missen. “Clubs kunnen hun internationals nu veel te makkelijk thuishouden.”

Lees ook:

Sporten in Qatar: ‘Als sporter alleen, zeker in een kleine sport als de mijne, sla je geen deuk in een pakje boter’

Heel veel topsporters vlogen de afgelopen weken ook naar Qatar, waar veel evenementen plaatsvonden.