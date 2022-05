Topsporters Kim Polling en Inge Jansen zijn zwanger én hebben een olympische droom. ‘Ik wil blijven trainen tot mijn vliezen breken’

Kim Polling had altijd gedacht dat ze pas aan een gezin zou beginnen na haar carrière. Topsport en moederschap, dat gaat toch niet samen? Maar toen ze vorig jaar dertig werd, drong de kinderwens zich steeds nadrukkelijker op, terwijl ze voor haar gevoel nog niet klaar was met judo. “Ik worstelde daar echt mee. Uiteindelijk was het mijn vriend die zei: het kan toch allebei?”

Nu is Polling zwanger en voornemens na de bevalling haar comeback te maken. Ze is niet de enige op dit moment. Ook schoonspringster Inge Jansen, zeilster Marit Bouwmeester en atlete Nadine Broersen zijn in verwachting en hebben de Olympische Spelen van Parijs rood omcirkeld in hun agenda laten staan. “Ik vind het tof dat we met zo veel zijn”, zegt Polling. “Het betekent dat het normaler wordt.”

Jansen (27) ervaart dat ook zo. “Je begint te merken dat het oké is. Een paar jaar geleden had ik misschien nog kritische vragen over mijn keuze gekregen. Nu heb ik die totaal niet gehad.” Ze wil graag nog een Spelen met publiek meemaken, na haar vijfde plaats voor de lege tribunes van Tokio afgelopen zomer.

Niet meer van de duikplank springen

Zondag is het Moederdag. Deze vrouwen zullen trainen. Jansen, 34 weken zwanger, is nog iedere dag met haar sport bezig. “Als mijn lichaam het aankan, wil ik blijven trainen tot mijn vliezen breken.” Ze heeft zich wel laten adviseren door een sportarts. Van de duikplank springt ze niet meer, maar aan kracht en lenigheid wordt nog volop gewerkt.

Alles om zo fit mogelijk te blijven. Het is voor topsporters best ingewikkeld als hun lichaam op een manier verandert die ze niet tot in detail kunnen sturen. Polling (35 weken) is al twee gewichtsklassen zwaarder. “Ik vind het lastig om dat cijfertje omhoog te zien gaan. Maar ik weet dat het erbij hoort en ik wil deze zwangerschap zo gezond mogelijk doen.”

Inge Jansen, hier in actie tijdens de Spelen van Tokio in 2021, blijft tijdens haar zwangerschap trainen. Beeld EPA

Jansen vraagt zich af hoe ze er straks fysiek voor staat. Niet voor niets zegt ze over haar sportieve ambities: “Als het mogelijk is”. Ze weet niet wat haar lijf straks nog aan kan en of ze alles praktisch georganiseerd krijgt. “Topsport vraagt een bepaalde levensstijl die niet voor iedereen is weggelegd. Het is best egoïstisch.”

Regels Tokio aangepast op baby's

De ondersteuning is de afgelopen jaren verbeterd, gestuurd soms door de sporters zelf. Zo stelde het Internationaal Olympisch Comité in de zomer van 2021 blij te zijn ‘dat moeders op het hoogste niveau blijven sporten’. “Daar willen we hen zo veel mogelijk in steunen.”

Op de valreep waren de regels voor Tokio aangepast om het atleten mogelijk te maken hun baby’s mee te nemen. De Canadese basketbalspeelster Kim Gaucher had de sportbond met een emotioneel pleidooi op Instagram onder druk gezet. Zij noemde de beslissing ‘een zeer belangrijke stap vooruit voor vrouwen in de sport’.

Het illustreert de mentaliteitsverandering in de topsport rond ouderschap. Tennissters bijvoorbeeld konden voorheen alleen een beschermde ranking krijgen bij een blessure. Tegenwoordig kan dat ook bij een zwangerschap. Topspeelster én moeder Serena Williams is internationaal een sprekend voorbeeld.

Recht op doorbetaald zwangerschapsverlof

Nationaal is er steeds betere ondersteuning vanuit sportkoepel NOC-NSF. Sinds een jaar of vijf hebben sporters met de A-status en een stipendium recht op doorbetaald zwangerschapsverlof. Els van Kernebeek, operationeel manager topsport, wijst er verder op dat er wordt meegekeken hoe de terugkeer naar veld, tatami of duikplank het beste kan. “Een haalbare gedoseerde sporthervatting en dito begeleiding is cruciaal.”

Wereldkampioen Polling is benieuwd naar wat er komen gaat. “Ik weet niet hoe mijn kind zal zijn en hoe ik erop reageer. Dat is afwachten en dat is nieuw voor mij. Ik ben gewend een heel gepland leven te leiden.”

Structuur kenmerkt doorgaans het bestaan van een topsporter, weet ook Jansen. “Ik heb een heel plan gemaakt voor hoe ik na de bevalling wil terugkomen aan de wereldtop. Maar het moederschap zelf? Geen idee. Ik ga het ervaren en er vooral van genieten.”

