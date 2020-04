Topsporters gaan weer trainen: ‘Allemaal in je eigen baan blijven’

Vanaf volgende week mogen topsporters in aangepaste vorm weer beginnen met trainen. Hoe gaat dat eruit zien en hoe hebben ze de afgelopen weken beleefd?

Joeri Verlinden (32), zwemmer

“Het is hartstikke fijn dat wij weer in onze eigen omgeving kunnen sporten. Een bonus. Had het niet gemogen, dan was het ook prima geweest. Voor mij was het geen halszaak, als ik kijk naar de rest van Nederland. Er zijn nog steeds heel veel sectoren die dicht blijven. Ik merk nu al dat veel mensen het als frustrerend ervaren dat ze een paar weken niets kunnen doen. Ik heb dat zeven jaar geleden al eens meegemaakt, toen ik acht maanden niet mocht sporten, vanwege een blessure. Het enige dat helpt, is rustig blijven in je hoofd. Het is vol te houden.

“Ik heb de afgelopen weken in twee privézwembaden van sponsoren mogen trainen. Een buitenbad en een stroomversnelling. Ik was daar de enige, dus dat was heel veilig. Hoe het er vanaf 28 april gaat uitzien in onze topsportbad in Eindhoven, weet ik nog niet zeker. Een baan in het bad is tweeënhalve meter breed. Die afstand is dus meer dan genoeg. Vlak voor deze intelligente lockdown werden ons bad, de deurklinken en de kleedkamers al meerdere keren per dag ontsmet. Dat zal niet veranderen. Als je allemaal in je baan blijft en die voor jezelf hebt, kan dat een oplossing zijn. Met meer zwemmers tegelijkertijd in een baan, zoals normaliter gebeurt, kan nu even niet.

“Ik was in training om de limiet te zwemmen voor de Spelen van Tokio. Het EK is weer uitgesteld van augustus naar eind november, heb ik vernomen. Dat kan ons eerste doel zijn, het zou kunnen dat NOC-NSF die wedstrijd aanwijst als kwalificatiemoment voor de Spelen. Dan wil je daar goed zijn.”

Harrie Lavreysen na zijn triomf op de sprint op het WK in Berlijn begin maart. Beeld Sebastian Gollnow/dpa

Harrie Lavreysen (23), baanwielrenner

,,De afgelopen weken heb ik voornamelijk op de weg kilometers gemaakt om meer duurvermogen op te bouwen. Alleen. Dat was al het plan na het WK in Berlijn begin maart, als training richting de Spelen van deze zomer. Nu die zijn verplaatst naar volgend jaar is ons grote doel even weg en hebben we geen wedstrijd waar we specifiek naartoe te trainen.

“Ik heb het snel naast mij neer kunnen leggen. Ik besef heel goed dat ons land nog steeds in een heel lastige situatie zit en dat veel mensen nog langer thuis moeten zitten. Zelf heb ik ook al weken niemand anders gezien. Eén keer ben ik vanuit Apeldoorn naar mijn ouders in Luyksgestel gegaan.

“Kijk, ik ben nog jong genoeg, en ben ervan overtuigd dat ik volgend jaar net zo goed kan zijn als ik dit jaar was in Berlijn toen ik drie keer wereldkampioen ben geworden. Voor ons is het met name van belang dat we niet stilstaan en dat onze coach Hugo Haak, weliswaar op afstand, ons weer kan zien trainen op de baan om technische aanwijzingen te kunnen geven. Dat zal voornamelijk solo zijn, aangezien in teamverband nog niet mag. Maar dat is geen probleem, er zijn toch geen wedstrijden op korte termijn.

“Ik heb nog geen idee hoe de trainingen er precies uit gaan zien. Er is wel een plan, en als het goed is kunnen we woensdag weer beginnen op de wielerbaan in Apeldoorn. Ik hou wel de anderhalve meter goed in acht. Ik wil in deze tijd sterker worden. Ziek worden zou voor mij betekenen dat ik veel spiermassa verlies, dus ik neem alle voorzorgsmaatregelen zeer serieus.”

Lees ook:

Kinderen kunnen eindelijk weer met een bal de wei in

Het kabinet besloot dinsdag dat topsporters individueel weer kunnen gaan trainen in de topsportcentra. Ook kinderen mogen onder voorwaarden weer gaan sporten. Het betaald voetbal is tot 1 september definitief van de baan.