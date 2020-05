Topsport gaat wereldwijd weer van het slot. Met risico

Wie aan het eind van het jaar terugkijkt op het coronajaar 2020, kan het weekend van 3 en 4 mei aanstippen als het moment waarop de sportwereld grotendeels van het slot ging. Het voetbal, hoewel soms ontdaan van nationale competities, is in veel landen weer opgestart. Zelfs in Italië keurde de regering-Conte goed dat vanaf vandaag mag worden getraind. In Engeland is ‘project restart’ begonnen, waardoor individueel kan worden geoefend.

In Duitsland wordt woensdag bepaald of de competitie vanaf 15 of 22 mei weer wordt hervat. Sinds half april trainen clubs daar al. Toch is de basis wankel en is het de vraag of de topsport wel eerder kan beginnen dan bijvoorbeeld de kappers. Bij FC Köln kwamen afgelopen weekend nog drie besmettingsgevallen aan het licht. Die personen vertonen geen symptomen en gaan uit voorzorg in quarantaine. Is dat slecht nieuws? Volgens de manager van de club, Horst Heldt, valt dat juist mee. “We zijn nu juist in staat op individuele gevallen te reageren”, aldus Heldt in Duitse media.

Het was aan de Franse minister van sport om deze dagen vaak precies het tegenovergestelde te zeggen van wat de Franse sportwereld wenst. Roxana Maracineanu zei vorige week zelfs dat sport ‘achter in de rij moest aansluiten’ als het zorgstelsel nog te veel onder druk blijft staan. En de Tour de France of Roland Garros gaan niet door als publiek niet welkom is.

‘Het moet geen maanden meer duren’

Wel presenteerde Maracineanu dit weekend een plan voor een gedeeltelijke heropening van sportverenigingen, vooral voor kinderen, in groepen niet groter dan tien personen. Topsporters kunnen ook op clementie rekenen. Daarmee echoot ze beleid dat in Spanje deze week werd ingevoerd. Spanjaarden mogen sinds dit weekend weer een blokje om op de fiets. Topsporters mogen iets verder.

De keerzijde is dat sporten beperkt blijft tot de top in de sport. Dat is ook in Nederland nog zo. Er zijn in de Nederlandse sportwereld zorgen over de talentengroepen. Die zijn meestal boven de achttien jaar, waardoor ze niet vallen onder de regelgeving die het kabinet op 21 april naar buiten bracht. In het turnen is het ‘een kwestie van weken’, zo zei technisch directeur van NOC-NSF Maurits Hendriks donderdag op Papendal. Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, wilde zover nog niet gaan, maar hij zei donderdag wel dat het ‘geen maanden meer moet duren’.

Over de herstart van welke sport dan ook hangt sowieso het gevaar van nieuwe besmettingen. FC Köln-speler Birger Verstraete liet zich zaterdag tegen het Belgische VTM kritisch uit over een herstart van de Bundesliga. Zondag verontschuldigde hij zich op de site van zijn club. Toch gaven zijn woorden wel aan dat zeker niet iedereen blij is met een al te snel begin van een sportcompetitie.

Nicholas Heiner - Zelf in Nederland, boot nog in Spanje Finn-zeiler Nicholas Heiner kan in Nederland prima naar buiten. Er is wel een probleem: zijn boot staat nog in de haven van het Spaanse Palma de Mallorca. Heiner liet eind maart zijn boot achter in de inmiddels afgesloten haven. “Het was toen een bewuste keuze, want we dachten dat het WK nog zou plaatsvinden. Het duurde echter langer dan gedacht.” De finn staat op een trailer, met een bus van het Watersportverbond met al zijn spullen ervoor. “Hij kan zo weg, maar hij staat er voorlopig nog wel even. Iedereen kan erbij, gelukkig zijn de sleutels goed weggestopt. Een Russische zeiler heeft het erop gewaagd en is naar Spanje gegaan. Die kwam met boot terug. Hij was maar één keer aangehouden, zei hij. Dus het zou kunnen, maar of het verstandig is?” “Mijn olympische boot is wel in Nederland. Die zou al in een container naar Japan gaan, maar die konden we net tegenhouden. Alleen wil ik niet al te veel daarin varen. Dat gaat toch ten koste van de stijfheid.”

Martina Wegman – Met de kano naar de training Nieuw-Zeeland was vorige week het eerste land dat aangaf dat het virus was ‘geëlimineerd’. Dagelijks komen er echter nog drie patiënten bij. Kanovaarder Martina Wegman, gekwalificeerd voor Tokio, woont er en mag weer buiten trainen. Wegman moest bij het begin van de uitbraak meteen thuisblijven. “Eerst mochten we niet meer met de auto, dus toen hebben we maar voor een maand boodschappen gedaan. Met de kano is het twintig minuten varen naar de trainingsplek op de rivier, dus dat was nog te doen. Uiteindelijk kwam er ook een vaarverbod en toen moesten we de krachttraining thuis doen.” Inmiddels is de lockdown versoepeld van niveau vier naar drie. De verwachting is dat deze week meer mogelijk is. Voor Wegman is het nu prima. Ze heeft een eigen moestuin. “Toevallig heb ik gisteren nog de laatste watermeloen geplukt. Het enige nadeel is eigenlijk dat we niet kunnen vliegen. Ik maak hier nu voor het eerst in jaren een herfst mee.”

Er mag sinds donderdag weer worden gesport op Papendal. Atleten maakten er dankbaar gebruik van. Zoals Dafne Schippers.