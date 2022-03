Topsport bedrijven terwijl je familie gebombardeerd wordt: hoe dan? De knop omzetten? ‘Die bestaat niet’

Andri Jarmolenko kan sinds kort weer eten en slapen, nu hij weet dat zijn gezin veilig is. De in Rusland geboren Oekraïense aanvaller van West Ham United stuurde zijn gezin een dag voor de Russische invasie vanuit Londen naar Kiev. In zijn thuisstad Tsjernihiv belandden zij in een kelder, schuilend voor Russische Grad-raketten. Jarmolenko draaide naar eigen zeggen bijna door. Na het verlossende nieuws over de veiligheid van zijn gezin en een kort verplicht verlof maakte hij zijn rentree.

Jarmolenko is een van de Oekraïense voetballers die in het buitenland topsport bedrijft terwijl thuis oorlog woedt. Manchester City-verdediger Oleksandr Zintsjenko gaf na de invasie een interview aan de BBC, waarin hij zei gestopt te zijn met tellen hoe vaak hij huilde. Het gebeurde onophoudelijk, op willekeurige momenten. Zijn familie zit nog in Oekraïne, die Zintsjenko ervan moesten weerhouden naar hen af te reizen.

Benfica-aanvaller Roman Jaremtsjoek, die al vijf wedstrijden speelde sinds de invasie, barstte in tranen uit na een staande ovatie van supporters. Georgiër Davit Khocholava woonde jaren in Oekraïne, waar zijn hele schoonfamilie nog is. Hij speelde door voor FC Kopenhagen, ook in de Conference League tegen PSV enkele dagen nadat zijn Oekraïense schoonvader bij een bombardement was gesneuveld.

Hoe ‘presteer’ je terwijl je land belegerd wordt? Volgens sportpsychologen Nynke Klopstra en Rico Schuijer gaan mensen heel verschillend met zo’n situatie om. De een heeft veel aanpassingsvermogen, de ander wordt in beslag genomen door de misère.

De uitdaging is negentig minuten geconcentreerd te voetballen. Dat kan volgens Schuijer door je af te vragen wat je als voetballer kan bijdragen. Zo zei Benfica-aanvaller Jaremtsjoek ‘te gaan vechten op het veld’. Atalanta-middenvelder Roeslan Malinovski (vijf wedstrijden sinds de invasie) ging door om zijn landgenoten te ‘inspireren’. “Al is het slechts een klein gebaar, hij laat mensen lachen in moeilijke tijden”, zei Malinovski’s vrouw.

Maar een ‘knop’ omzetten? Die bestaat volgens Schuijer niet. Wees vooral met je koppie erbij, want er is een verband tussen mentale gesteldheid en de kans op fysieke blessures. Klopstra: “Je hoofd is je stuur, en je ledematen kunnen hinder ondervinden als je stuurloos bent”.

In de bubbel is je afsluiten eenvoudiger

Topsporters voelen dezelfde emoties als anderen. Toch zijn er verschillen in de manier waarop zij leed verwerken, zegt Klopstra, ook voormalig topjudoka. Het kan makkelijker zijn, omdat zij flexibiliteit en veerkracht aanleren. En omdat zij vaak in ‘bubbels’ leven, is afsluiten eenvoudiger.

Maar topsport kent hoge mentale eisen, waardoor leedverwerking ook moeilijker kan zijn. Klopstra zag het bij spelers die terugkeerden van toernooien, uit de bubbel stapten, en bij haar aanklopten: wat nu?

Zintsjenko speelde de laatste weken niet, maar gaf bij zijn coach Pep Guardiola wel aan graag te willen voetballen. Soms staan Oekraïense voetballers hevig geëmotioneerd op het veld. Is spelen dan slim?

Als voetballen ontspanning geeft, dan is dat volgens beide psychologen geen probleem. Wel kan er, zegt Klopstra, verschil zitten tussen jonge spelers en routiniers in hoe de oorlog mentaal landt. Als ze spelen, kunnen teamgenoten Oekraïense spelers helpen, zelfs al zijn die acties volgens Schuijer ‘symbolisch’. Zo kregen Zintsjenko en Jaremtsjoek bij hun club de aanvoerdersband om en een staande ovatie bij hun entree. Klopstra: ‘’We zijn allemaal groepsdieren. Als je zoiets met elkaar afspreekt, maak je van iets individueels iets gezamenlijks.”

‘Doorspelen niet verstandig’

Zintsjenko zei de controle over zijn emoties kwijt te zijn. Hij voelde zich slechter dan bij het overlijden van een familielid. Schuijer typeert ongecontroleerd huilen als ‘naar je emotionele brein schakelen en in de stressstand schieten’. Hij adviseert op dat moment even te stoppen met voetballen.

Deze week is ‘traumatische rouw’, langdurige rouw en beperkt functioneren na verlies van een dierbare, erkend als psychiatrische stoornis. Vanwege het ongecontroleerde huilen van Zintsjenko ziet Klopstra symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze vindt doorspelen dan ‘niet verstandig’.

Mensen moeten de mogelijkheid krijgen iets te verwerken. Onbehandelde trauma’s kunnen volgens Klopstra leiden tot ‘gigantisch veel klachten’, zoals concentratiestoornissen, slaapstoornissen, agressie, overdreven waakzaamheid of snelle irritatie.

‘Waarom zou je jezelf geen hulp gunnen?’

Doelman Valentin Cojocaru stapte vorige week over van het Oekraïense Dnipro-1 naar Feyenoord. Het advies dat Klopstra aan Feyenoord zou geven? Gun hem de ruimte en check waar hij last van heeft. Zorgen bepaalde herinneringen voor minder functioneren? Neem hem dan in bescherming.

Volgens Schuijer helpt een gesprek met de sportpsycholoog. Daar zit ook het probleem: niet elke club heeft sportpsychologen, ook omdat ze dat niet nodig vinden. “Clubs doen vaak aan psychologie van de koude grond.”

Clubs kunnen volgens Klopstra wel de drempel van een gesprek verlagen. “Als je het zelf kan oplossen, hartstikke goed. Als dat niet kan, waarom zou je dan jezelf geen hulp gunnen waardoor je snel weer op de been bent?”

