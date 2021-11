Topschaker Anish Giri is nu ook commentator bij het WK: ‘Sommige mensen denken dat er alleen Wijk aan Zee is’

Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, kon er vorige maand niet omheen toen hij het deel­nemersveld bekendmaakte voor de 84ste editie van zijn evenement. Naast Van den Berg zat grootmeester Anish Giri, de nummer zeven van de wereldranglijst, die een korte ­toelichting gaf op de spelers die van 14 tot en met 30 januari present ­zullen zijn in het Noord-Hollandse kustdorp. Toen Giri zelf aan de beurt was, zei Van den Berg: “Twee keer gewonnen, maar toch ook weer net niet.”

Vooral de editie van begin dit jaar, waarin Jorden van Foreest én Giri na dertien partijen 8,5 punten hadden verzameld en Van Foreest toesloeg in de allesbeslissende tiebreak, liet zich nog eens voelen voor Giri. Hij was toch degene die de opvolger had moeten worden van Jan Timman, die het toernooi in 1985 als laatste Nederlander had gewonnen?

In 2018 verloor Giri eveneens de ­tiebreak van viervoudig wereld­kampioen Magnus Carlsen. De Noor zal ook komend jaar weer van de partij zijn in Wijk aan Zee.

‘Het is altijd weer hard werken’

Maar chagrijnig of gedemotiveerd na het mislopen van de zege? Nee, bekent Giri (27). “Natuurlijk was het op dat moment een teleurstelling, maar het resultaat, het proces, ging eigenlijk heel goed. Het is voor mij niet vanzelfsprekend dat ik voor de eerste plek mag vechten in Wijk aan Zee. Dat is altijd weer hard werken. En hopen dat het allemaal meezit.”

Vervolgens, zijn stoel nog eens aanschuivend: “Ik heb erover nagedacht en ik moet eerlijk zeggen: ik vind de aandacht voor Wijk aan Zee buitenproportioneel in de Nederlandse pers. Het is niet zo dat ik het toernooi kleiner vind dan andere toernooien, de bijnaam ‘Wimbledon van het schaken’ is volledig terecht. Maar in onze sport worden de Australian Open, Roland Garros en de US Open helemaal niet gevolgd. Ik hang mijn schaakcarrière niet op aan mijn prestaties in Wijk aan Zee.”

Er is een groot verschil tussen de beleving van Giri en die van de buitenwereld, ervaart hij. “Sommige mensen denken dat er alleen Wijk aan Zee is”, stelt Giri. “Terwijl mijn hele leven schaken is. Elke dag weer. En dat blijft ook zo doorgaan. Mijn motivatie, iets wat cruciaal is voor een topsporter, zit in het spel zelf.

‘Ik ben vrij stabiel’

Of Giri, sinds 2009 grootmeester, intussen weet hoe in topvorm te geraken? “Ik ben vrij stabiel”, stelt hij. “Mijn voorbereiding op elk toernooi is min of meer hetzelfde, net als mijn concentratie voor en tijdens een partij, dus qua proces ben ik heel stabiel. Mijn resultaten hangen sterk af van mijn tegenstanders. Als ik ­tegen iemand speel die een slechte dag heeft, dan win ik.”

“Als Carlsen zijn topniveau bereikt, dan zit ik daar net iets onder. Ik ben heel anders dan Jorden, die veel meer fluctueert. Hoe groter de uit­daging, hoe beter hij presteert, lijkt het wel.” Van Foreest zal in januari zijn titel verdedigen in Wijk aan Zee

Voorbereiding op Tata Steel

Giri is intussen al begonnen aan zijn voorbereiding op het Tata Steel- schaaktoernooi. Vanaf vandaag, als de strijd om de WK-titel tussen ­Carlsen en de Russische uitdager Jan Nepomnjasjtsji begint, zal hij ook dagelijks commentaar geven op Chess24.com.

Zijn prognose? “Nepomnjasjtsji heeft normaal gesproken een heel scherpe, ambitieuze stijl, iets wat Carlsen ook kan, als hij wil. Maar bij zo’n WK-match, waar zoveel op het spel staat (twee miljoen dollar aan prijzengeld, red.), wordt risico ­nemen geen prioriteit. Ik verwacht een taaie match. Alsof twee schildpadden hun kop intrekken en ’m heel af en toe uitsteken.”

Lees ook:

Anish Giri over vergelijking schaakstijl en privéleven: ‘Vroeg trouwen is niet per se een hang naar veiligheid’

Een koffer inpakken? Anish Giri was al bijna vergeten hoe dat moest. “De routine was compleet verdwenen”, vertelde de grootmeester in Wijk aan Zee, aan de vooravond van de 83ste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi.