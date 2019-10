Topprestaties en twijfels in een toernooi met rimpelingen voor Nederland

Het geluk van Sifan Hassan en de tranen van Dafne Schippers. De WK atletiek in Doha waren er een van uitersten voor de Nederlandse ploeg. Twee keer goud, maar ook meerdere teleurstellingen.

Op het door een hypermoderne airco gekoelde atletiektoernooi in de woestijn van Qatar had technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam vooraf drie medailles als doelstelling geplakt. Het werd een medaille minder. Twee jaar geleden op de vorige WK, in Londen, kwam Oranje met vier medailles terug. Toen was er brons voor Hassan, goud en brons voor Schippers en brons voor Anouk Vetter op de zevenkamp. Van dat trio was alleen Hassan dit jaar een uitgesproken favoriete en zij bewees dat met twee bijzondere gouden medailles. Met een nog nooit vertoonde combinatie van de 10.000 meter en de 1500 meter presenteerde de in Ethiopië geboren Hassan zich als topatlete.

Hoe meer Hassan wint, hoe groter deze voetnoot

Voor de Nederlandse ploeg was er naast de prestaties van Hassan (26) ook onrust. Rimpelingen die zeker in het laatste grote toernooi in de buitenlucht voor de Olympische Spelen niet gewenst waren. Vooral de schorsing van Hassans coach Alberto Salazar leidt tot twijfels over de toekomst van de beste atlete ter wereld. Het project dat Salazar leidde, het Nike Oregon Project (NOP), staat onder druk, nu de coach vier jaar geen atleten mag begeleiden. Waar Hassan na dit WK traint, is nog onbekend.

De uitspraak tast ook het imago van Hassan aan, die in 2016 bij Salazar kwam, toen al bekend was dat zijn gedrag werd onderzocht door de Amerikaanse antidopingorganisatie Usada. Hassan wilde sneller worden, ‘stappen maken’, en over morele vragen ging het niet. Over het onderzoek zei ze toen: “Ik weet daar niet veel van, ik zie ze gewoon hard werken.”

Nog los van de vraag of ze zelf met doping in aanraking kwam of is gekomen, Hassan werkte hoe dan ook samen met een omstreden coach die de dopingregels heeft overtreden. Nu ze de beste atlete ter wereld is en hoe meer ze in haar toekomst wint, hoe groter deze voetnoot wordt.

De tranen van Dafne Schippers

In de schaduw van Hassan liepen de WK voor Dafne Schippers (27) op een teleurstelling uit. De tranen trokken groeven in haar gezicht toen ze na de finale van de 100 meter ook de 200 meter moest laten schieten vanwege een liesblessure. Ze voelde zich juist weer eens sterk, vertelde ze, na een jaar waarin fysiek ongemak haar had gehinderd. Maar haar toernooi was na de halve finale op de 100 meter al voorbij.

Voor Schippers is de tijd richting Tokio nu kort. Er komt een jaar aan waarin ze in korte tijd naar een pijnvrije topvorm moet groeien. In die periode mag niets fout gaan: zo klein zijn de marges in de sprintwereld.

Er waren ook andere rimpelingen bij Nederland. Sprintster Jamile Samuel toonde zich voor de camera’s niet blij nadat haar vriend en polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar vanwege het schenden van kledingregels naar huis werd gestuurd. Koppelaar had op zijn (tijdelijke) story op Instagram geen kleren van de sponsor aan. De bond hield het op een ‘disciplinaire maatregel’, maar het was verre van een fijne situatie. Samuel had zich er veel van aangetrokken, vertelde ze na haar slechte halve finale op de 200 meter. Ze kon zich niet focussen op haar race. Koppelaar vond het prima om naar huis te gaan, meldde hij cynisch op Instagram. “Het hotel/eten waren toch kut.”

Anouk Vetter was zelfs helemaal klaar met atletiek. Voor het laatste onderdeel van de zevenkamp, de 800 meter, gaf ze op zonder dat daar fysieke klachten opspeelden. Ze was mentaal klaar met haar sport, ‘kon het gewoon niet opbrengen’, zoals ze zelf zei. Zij moet zich de komende tijd bijeen zien te rapen.

Goed nieuws

In de marge van de grote namen plaatsten diverse atleten zich wel voor de Olympische Spelen. De 4x400 meter estafettevrouwen bijvoorbeeld, en Femke Bol (19) individueel ook op de 400 meter horden. Geluk en verdriet, het lag dicht bij elkaar dit WK.

Nadine Visser kwam gisteravond als laatste Nederlandse in actie. Ze werd zesde op de 100 meter horden, in 12,66. In de halve finales verbrak ze haar eigen Nederlands ­record: 12,62.

Sifan Hassan overtuigend wereldkampioen op 10.000 meter

De eerste medaille behaalde Sifan Hassan vorige week al. Ze werd wereldkampioen op de 10.000 meter.

Lege stoelen? Publiek is bijzaak in Qatar

Het stadion is gekoeld, maar veel toeschouwers zitten er niet. Het deert Qatar nauwelijks. Het organiseren van het sportevenement past in de ambities van het emiraat om een sportcultuur te creëren.