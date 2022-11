Topper Ajax-PSV toont alle lelijke kanten van het voetbal

De stemming was in de dagen voor de topper al danig opgefokt en die nam tijdens en na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena beschamende vormen aan. Dat mocht uiteindelijk vooral Ajax zich aantrekken. Dat bleef achter met lege handen, frustraties en nog meer interne onrust. In het weinig verheffende schouwspel speelde het zondag heel slecht. Ajax liet zich tactisch en mentaal uit de tent lokken door PSV. En zo was de Eindhovense ploeg in staat in het hol van de leeuw bloot te leggen waar het momenteel bij Ajax aan schort: het ontbreekt bij de Amsterdammers aan discipline, in veel opzichten.

Maar het belangrijkste was toch dat de twee beste clubs van Nederland en hun aanhang alle lelijke kanten van het voetbal weer eens in het volle licht zetten. Dat begon al in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen – waarschijnlijk – PSV-fans bij het huis van burgemeester Femke Halsema in Amsterdam een spandoek hadden opgehangen. Zij protesteerden tegen haar besluit om geen PSV-fans toe te laten bij de topper vanwege antisemitische spreekkoren eind juli bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Marc Overmars

Nu is te bezien hoe de KNVB gaat reageren op het gedrag van de Ajax-fans zondag. Drie weken na het veelbesproken #OneLove-weekend werd talloze keren ‘alle boeren zijn homo’s’ gezongen. De speaker greep niet in. Dezelfde supporters scandeerden in de tweede helft de naam van Marc Overmars, de ex-directeur die wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken. Verder werden de frustraties middels witte zakdoekjes en spreekkoren weer afgereageerd op trainer Alfred Schreuder (‘rot op’).

Op het veld was en bleef de sfeer zeer onvriendelijk. Tussen de spelers heerste veel irritatie. Er was aanstellerij en theater na zogenaamde schoppen. Al in de eerste helft ontstond een massale duw- en trekpartij, met Ajacied Edson Alvarez in een negatieve hoofdrol. Het dieptepunt werd na het laatste fluitsignaal bereikt. Op het veld ontstond een kluwen van vechtende, duwende, trekkende en scheldende spelers. Tot zover de voetballer als rolmodel en voorbeeld voor de jeugd.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij deed er na afloop lacherig over. “Een lekker opstootje, dat hoort bij zo’n wedstrijd.” Zijn collega Schreuder veroordeelde het wangedrag wel, net als Ajax-doelman Remko Pasveer overigens. “Ik denk dat wij die energie beter in de wedstrijd kunnen stoppen, in loopacties, zodat jongens aan het einde zo kapot zijn dat ze niet meer in staat zijn op deze manier hun frustraties weg te poetsen.”

Inhaalwedstrijd tegen Vitesse

Het waren rake woorden na alwéér een verloren topwedstrijd van Ajax. Schreuder zei na afloop weliswaar dat Ajax gewoon als koploper het lange WK-reces ingaat als woensdag de inhaalwedstrijd tegen Vitesse wordt gewonnen - en dat klopt. Maar hij moest erkennen dat Ajax slecht had gespeeld, amper kansen had gecreëerd en bij de Eindhovense doelpunten verdedigend weer had gefaald.

Hij mag daarbij de hand ook in eigen boezem steken. Schreuder blijft maar aan zijn basisformatie sleutelen. In zijn voortdurende zoektocht koppelde hij zondag Brian Brobbey voor het eerst aan Mohammed Kudus. De Ghanees was aanvallende middenvelder. Daley Blind zat opnieuw op de bank. Hij moest twee weken voor het WK wijken voor de rechtsbenige Devyne Rensch. En opnieuw wisselden Tadic en Bergwijn tijdens de wedstrijd van positie.

Het gevolg is dat vaste patronen in het spel ontbreken. Op het veld waar het zo vaak zo soeverein is geweest, doolde Ajax maar wat rond, zonder een helder idee en met heel veel slordigheden. Opnieuw had Ajax te veel spelers die niet in vorm waren (Bergwijn, Tadic), die verdedigend kwetsbaar waren (Bassey, Rensch, Sanchez) of verongelijkt over het veld liepen (Brobbey, Alvarez). ‘Wij willen Ajax zien’, zongen de supporters, uit onvrede.

Twaalfde assist Gakpo

PSV was uitgekookter en volwassener, waarbij Mexicaan Erick Gutierrez voorop ging in de strijd en precies wist tot hoe ver hij moest gaan. PSV liet het balbezit vooral aan Ajax en speculeerde op fouten bij de thuisploeg. Een effectieve strijdwijze, zo bleek.

Halverwege de eerste helft kreeg Cody Gakpo van Sanchez alle tijd voor zijn twaalfde assist van dit seizoen. Na zijn voorzet was Luuk de Jong eerder bij de bal dan Bassey, 0-1. Niet lang na de rust faalde Ajax maar weer eens bij het verdedigen van een corner. Uiteindelijk gaf Gutierrez het laatste zetje (0-2). Terecht haalde de Var een streep door een penalty die al aan PSV was gegeven na een overtreding op Simons. Echt spannend werd het duel echter niet meer, zelfs niet toen invaller Lorenzo Lucca in de slotfase nog de 1-2 binnenfrommelde.

De aanvallende machteloosheid bleef tot na het eindsignaal, dat het sein was voor vooral Ajax-spelers om hun erbarmelijke optreden op gênante wijze af te sluiten.

Lees ook:

Ajax ook door Liverpool veel te licht bevonden voor de Europese elite: 0-3

Het verdedigend zwakke Ajax doet na de winter niet meer mee in de Champions League.