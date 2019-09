Topfavoriet Annemiek van Vleuten: ‘Ik zie mezelf niet als extreem’

Annemiek van Vleuten heeft vlak voor het persgesprek ten einde loopt nog een boodschap. Of de aanwezige media haar niet meer neer willen zetten in het hokje ‘extreem levende vrouw die monomaan traint en de hele tijd op een berg zit’. “Ik zou me juist niet omschrijven als extreem.”

Van Vleuten (36) zit in een leren stoel in een foyer van een pittoresk hotel in Harrogate, de plek in graafschap Yorkshire waar de finish van alle races op de WK is getrokken. De kopvrouw van Nederland is erg afgetraind. Sommige aderen zijn zichtbaar onder de huid. Ze kronkelen over dunne armen.

In de beleving van Van Vleuten doet ze alles om in vorm te geraken voor wat haar laatste hoofddoelen van het jaar zijn. Om maandag de wereldtitel op de tijdrit te behouden en zaterdag wellicht ook de wegrit te winnen, moet ze nu eenmaal vaak op hoogtestage. Maar in haar voorbereiding past ook een viergangendiner of een toetje, als ze daar een keer zin in heeft. “Ik ben juist lekker relaxed. Ik hou het leuk. Dat is het geheim waarom ik zo hard rijd.”

Toch kan ze er ook niet omheen dat zij juist door haar uitgebreide ­trainingsprogramma topfavoriet is ­geworden, wáár ze ook aan de start staat. Meer­dere keren per jaar gaat ze op hoogte trainen. Het verhaal van Van Vleuten op de berg op Tenerife of nabij het Italiaanse Livigno is on­losmakelijk verbonden met haar rijden.

Goed zadel

Neem de tijdrit van maandag. Urenlang traint ze op haar tijdritfiets. Klimmen, dalen, trainingen van vijf tot zes uur. Sinds ze een goed zadel heeft, laat ze haar ‘normale’ fiets veel vaker staan. Niemand in het peloton doet dat haar na. Al haar inspanningen zijn onderdeel van een proces, zegt ze. “Ik wil verbeteren. Dat kan op kamp soms beter dan in een wedstrijd.”

Verbeteren is leuk en aardig, maar maandag staat toch echt een wereld­titel op het spel. Van Vleuten ziet nog wel uitdagers, Anna van der Breggen en Lucinda Brand bijvoorbeeld. Stel dat ze haar beste tijdrit ooit rijdt, kan ze dan tevreden zijn met zilver? “Ja, dat zou ik zijn. Echt waar. Dat is niet leuk, maar dan is er iemand beter.”

Een wat opmerkelijke dooddoener voor een veelwinnaar. Maar dan is er altijd toch nog een klein vleugje ‘extreemheid’ bij Van Vleuten, met dank aan haar trainingen. “Ik kan gelukkig heel goed doodgaan op de fiets.”

Lees ook:

Annemiek van Vleuten maakt al kampioensselfies voordat iedereen is gefinisht

Annemiek van Vleuten werd in juni Nederlands kampioen. Het verschil met de concurrentie was enorm. Dat gaf vertrouwen voor haar grote doel van dit jaar: de WK.