Topbasketbalster Brittney Griner zit al maanden vast in Rusland wegens 0,6 gram cannabis

Basketballegende LeBron James heeft zich er nu ook over uitgesproken. Hij vindt dat de Amerikaanse overheid veel te weinig doet om Brittney Griner weg te krijgen uit Rusland. “Ik zou het gevoel krijgen: wil ik nog wel terug naar Amerika?”, zei James.

Griner (31), een vedette in het vrouwenbasketbal, zit al vijf maanden achter de tralies in Rusland. Op 17 februari werd ze gearresteerd op de luchthaven van Moskou. De Russische justitie liet destijds weten dat ze ‘op grote schaal drugs had vervoerd’. Griner speelt in de winter, als de professionele vrouwencompetitie in Amerika stil ligt, voor UMMC Jekaterinenburg.

Griner, tweevoudig olympisch kampioene, is homoseksueel en getrouwd met een vrouw. Hoewel de positie van lhbti+’ers in Rusland onder president Poetin sterk verslechterd is, speelt Griner al jaren in Rusland. Dat heeft alles met geld te maken. Vele miljoenen worden jaarlijks in het Russische vrouwenbasketbal gepompt. Griners club is in handen van een groot mijnbouwbedrijf dat in kolen, koper, zink, goud en zilver doet. Griner en andere Amerikaanse speelsters worden er in vliegtuigen van de club vervoerd, verblijven er in luxueuze penthouses en hebben een privéchauffeur.

‘LeBron zou al lang thuis zijn’

Niet lang na haar arrestatie begon Rusland de oorlog in Oekraïne. De toch al moeizame verhouding tussen Rusland en de VS bereikte een dieptepunt, wat de zaak van Griner geen goed gedaan heeft, zo lijkt het. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zegt sinds maart dat de zaak de aandacht heeft. Volgens de coach van Phoenix, waar Griner in Amerika speelt, doet de overheid echter veel te weinig. “Als ze LeBron was, zou ze al thuis zijn”, zei Vanessa Nygaard.

Brittney Griner tijdens een wedstrijd in oktober vorig jaar. Beeld AP

Griner stuurde een handgeschreven brief aan president Joe Biden: ‘Ik ben bang dat ik hier voor altijd zal zijn, in een Russische gevangenis, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, mijn familie, mijn vrienden en mijn olympische shirt’. Een woordvoerder van Biden zei in een reactie dat de president ‘er alles aan doet om haar naar huis te krijgen, samen met andere Amerikaanse staatsburgers die ten onrechte in het buitenland worden vastgehouden’.

In de rechtbank van Khimki, een voorstad van Moskou, werd Griner vorige week met handboeien om voor de rechter gebracht. Daar bleek dat ze in februari 0,6 gram cannabis in de vorm van hasjolie in haar bagage had, goed voor twintig druppels. Ze erkende schuld en zei dat ze haar tas te haastig had ingepakt. In Rusland variëren de straffen voor dit soort vergrijpen doorgaans van kleine boetes tot een korte celstraf. Donderdag wordt de zaak voortgezet.

Toponderhandelaar

Griners familie heeft ondertussen toponderhandelaar Bill Richardson gevraagd om hulp. Dat doet ze samen met de familie van Paul Whelan, de Canadees-Amerikaanse marinier die in Rusland vastzit na een veroordeling voor spionage. Richardson heeft veel ervaring in het vrij krijgen van Amerikaanse burgers. Nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat president Biden direct met de Russische overheid samenwerkt, om “via de gepaste kanalen snel een oplossing te vinden voor niet alleen haar zaak, maar ook die van Paul Whelan”.

Rusland-kenner Stanislav Markus, professor aan de universiteit van South Carolina, zei in The Washington Post dat het vrij krijgen van Griner heel lastig is, gezien de oorlog in Oekraïne en de huidige relatie tussen Rusland en Amerika.