Tony Martin, der Panzerwagen, stopt omdat ‘niemand meer aan veiligheid denkt’

Zijn bijnaam, Der Panzerwagen, deed vermoeden dat niks of niemand bij Tony Martin de wielrenner kon binnendringen. Een man van staal, keihard, gewapend met snelheid in robuuste benen. Maar dit weekeinde kwam naar buiten dat ook Martin gewoon een mens is, met angsten. Hij stopt woensdag met professioneel wielrennen, een jaar eerder dan gepland. Omdat hij banger is geworden. “Niemand bekommert zich meer om veiligheid.”

Zijn tweede wielerleven

Woensdag rijdt Martin (36) zijn afscheidswedstrijd in België, tijdens de mixed relay, waarbij mannen en vrouwen samen uitkomen voor hun land. Zondag reed hij voor het laatst in zijn zestien jaar lange carrière een individuele wedstrijd. Zesde werd hij in de tijdrit. Na afloop bleef hij langer dan zijn tijdrit duurde in de mixed zone in Brugge, om vragen van media te beantwoorden.

Zijn tweede wielerleven kende hij de laatste jaren bij Jumbo-Visma, als de wegkapitein in de ploeg die twee keer de Tour de France domineerde – maar niet wist te winnen. Martin reed vaak aan kop van het peloton, wat hem ook genoeg televisietijd opleverde. Zondag gunde Jumbo-Visma hem zijn afscheid op zijn ideale podium: het WK tijdrijden, daar waar hij zijn grootste successen behaalde. Vier keer werd hij wereldkampioen, van 2011 tot 2013 en in 2016.

Het was de bedoeling voor Martin om nog een jaar door te rijden. Maar na zijn val in de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk, waardoor hij moest opgeven, ging hij toch nadenken. Vond hij het echt nog waard om te doen wat hij deed? Toen na een paar weken die gedachte nog steeds in zijn hoofd zat, besloot hij te stoppen. Een jaar eerder dan gepland. “99 procent van de keren gaat het goed in een wedstrijd. Maar zeker voor mij, als vader, kwam er toch de gedachte op: wat als ik het ben die met zeventig kilometer per uur op een vluchtheuvel knalt?”

Tony Martin, zondag in Brugge samen met Tom Dumoulin (links). Beeld ANP

‘Niets is veranderd. Echt niets.’

Tegelijkertijd viel het Martin op dat het peloton nog steeds vogelvrij is, als het gaat om veiligheid. Ook om die reden stapt hij er nu uit. In Brugge ging hij er nog één keer op in, met een verbitterde ondertoon. “We hebben nog steeds dezelfde standaarden als tien jaar geleden. Niets is veranderd.” Even bleef hij stil. “Echt niets. Ik heb nog steeds de sport lief, maar de races niet meer.”

De opmerkingen, die samen zowel een hartenkreet en een aanklacht vormden, zijn vooral van belang omdat veiligheid voor wielrenners juist een onderwerp was dat vorig jaar veel aandacht kreeg, vooral na de val van Fabio Jakobsen in Polen. De UCI wijst op de ‘veiligheidsgids’ die is ingegaan per 1 april, waarin onder meer extra aandacht komt voor finishzones en obstakels op de weg.

Vijf ribben gebroken

Wielrenners als Martin hebben alleen niet het gevoel dat er sindsdien veel is gebeurd. Martin is daarom blij dat hij kan ‘ontsnappen’, zoals hij het zelf noemt. “Een flink deel van de motivatie om te vechten voor verandering is weggeëbd nu”, zei hij in Brugge. “Veel van de renners zijn er niet meer mee bezig. Ik kan nu een veilige weg in, helemaal als familieman. Ik hoop voor de renners die blijven wel dat er veranderingen komen, want ook ik wil geen hevige valpartijen meer zien op televisie.”

Jos van Emden, ploeggenoot van Martin en zelf ook luid voorvechter voor veiligheidsmaatregelen, wist al langer van het voornemen van de Duitser om te stoppen. Ook hij ziet met lede ogen aan dat de sport amper nieuwe maatregelen heeft genomen, op nieuwe barrières aan de finish van de Belgische koersen na. “Ik heb net als Tony zelf ook 2,5 maand nagedacht, nadat ik hard was gevallen in de Giro (waar hij vijf ribben brak, red.). Het is zo dat je banger wordt, als zoiets gebeurd. En als je daar lang in blijft hangen, zoals Tony, dan speel je met de vraag waar je het voor doet. Je ziet waar dat toe leidt. Dat iemand nu hierom stopt, dat zou niet mogen gebeuren in deze sport.”

