Tom Dumoulin wil kinderen dezelfde bevlogenheid meegeven die hij ooit voelde

De zesjarige Pip zet nog eens extra aan om zo snel mogelijk over het grasveld te sjezen. Met zijn laarzen en groene overall is hij niet het prototype wielrenner, maar dat hoeft ook niet. Hij trapt op de pedalen en remt dan keihard, vlak voordat hij Tom Dumoulin van de sokken rijdt. “Tom, kijk! Ik ben vierde geworden”, zegt hij, en hij houdt zijn medaille hoog, als bewijsmateriaal.

Pip is een van de deelnemers aan de derde editie van de Tour de Dumoulin in Maastricht, het evenement dat Dumoulin een paar jaar geleden bewust opzette om jonge kinderen te inspireren zelf te gaan fietsen. Zoals hij zelf ooit bij de Amstel Gold Race bevlogen raakte, zo hoopt hij dat kinderen bij zijn evenement hetzelfde voelen.

Dumoulin kreeg nog tijdens zijn carrière partijen bij elkaar. “Ik heb nooit staan turven op de Loorberg, maar ik ben niet blind voor de wereld. Ik lees dat minder kinderen sporten, zie op straat veel jongeren met overgewicht. Dat vind ik zonde. Sport heeft mij zoveel gebracht. Ik wilde ook iets bijdragen. Zo ontstond het idee om dit te organiseren.”

Hoeveel biertjes kun je nu drinken?

Voor Dumoulin is het zondag de eerste editie als gestopt prof – en de eerste zonder regen. De overgang naar zijn nieuwe leven wordt zondag geïllustreerd op de kinderpersconferentie, waar de vraag hoeveel prijzen hij heeft gewonnen wordt opgevolgd door de vraag hoeveel biertjes hij kan drinken. Hij moet er keihard om lachen.

Voelt ‘zijn evenement’ als iets van een nalatenschap, nu zijn wielerleven voorbij is? Dumoulin kijkt even om zich heen. “Ja, een beetje. Nu ben ik net gestopt, en voelt het niet echt anders als normaal. Maar ik hoop dat we dit doorzetten en dat het dan iets van een nalatenschap wordt, ja.”

Gefinishte peuters kijken naar de laatsten van hun groep die over de eindstreep komen. Beeld Roger Dohmen

Er zijn zondag ongeveer driehonderd inschrijvingen van kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Ze rijden rond op allerlei fietsjes, van gloednieuwe mountainbikes tot damesfietsen met een mandje voorop. Een kleine duizend volwassen deelnemers rijden de toertocht. Hun inschrijfgeld wordt gebruikt om de dag voor kinderen gratis te maken, compleet met sportontbijt en allerlei activiteiten.

‘Het doel is om meer kinderen aan het sporten te krijgen’

Het is lastig om de impact te meten, zegt Hidde Bekhuis, socioloog aan de Radboud Universiteit die voor de organisatie de data analyseert. “Het doel is om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Maar we zien dat de meeste kinderen toch van witte, hoogopgeleide ouders zijn die al iets met fietsen hebben. Een andere doelgroep bereik je niet zonder ‘interventies’, zoals dat heet.”

Dumoulin (31) erkent dat meteen: “Het liefst zou ik kinderen zien met een katoenen shirt, een korte broek en op een leenfiets. Daarom zou ik ook graag naar basisscholen gaan en tegen kinderen zeggen: kom desnoods zonder fiets. Wij regelen alles voor je. De fiets, de helm, de kleding.”

Maar dan nog, zegt Bekhuis, is Dumoulin niet de naam waar niet-fietsende kinderen meteen van opveren. “Tom is zeker een inspirator. Maar vraag kinderen naar sporters die ze kennen, dan zijn dat Rico Verhoeven, Max Verstappen en enkele YouTubers. Niet Tom.” Dumoulin ziet in dat hij niet de grootste stempel drukt. “Dat is hier heel individueel. Mijn Giro-zege heeft bijvoorbeeld meer impact gehad.”

Tom Dumoulin maakt een praatje met Pip. Beeld Roger Dohmen

Een eigen wielershirt volkleuren

Deze zondag hoeft Dumoulin voor gebrek aan aandacht niet te vrezen. Veel deelnemers scoren een belangrijke trofee: een handtekening van Dumoulin op het frame van de fiets en soms op de helm. Anderen willen bij een speciaal kraampje vooral hun eigen wielershirt met viltstift volkleuren.

Het evenement is op dit moment nog afhankelijk van partners en subsidies. Dumoulin weet nog niet wat hij in zijn ‘nieuwe leven’ wil doen, maar met de ‘TdD’ wil hij zeker proberen verder te gaan. “Wat is opgebouwd mag je best koesteren, vind ik. Als we echt wat willen bereiken, moeten we het landelijker organiseren. Maar nu, met regionale impact, is het al hartstikke mooi.”

Voor Pip kan hij weinig meer fout doen. Die heeft een medaille én een foto. Dumoulin geeft hem alle lof: “Wat heb jij het goed gedaan, joh!”

Lees ook:

De renner Tom Dumoulin verdient geen anoniem afscheid, maar voor hemzelf is dit het fijnste vaarwel

Tom Dumoulin is gestopt met het bedrijven van topsport. De laatste jaren waren moeizaam, maar hij is voor altijd een van de beste wielrenners die Nederland voortbracht.