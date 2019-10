Tom Dumoulin weet wat hij moet winnen: een Tour met heel veel bergen

Dit is de Tour de France die Tom Dumoulin moet winnen. Zo begon ongeveer eenzelfde artikel vorig jaar op de dag van de presentatie van het Tour-parcours. Dit jaar kunnen we die tekst bijna kopiëren. Net als het parcours, al zal Dumoulin nóg meer moeten trainen op het rijden bergop.

Het leek in Parijs, waar de Tour zoals elk jaar groots werd aangekondigd, alsof de editie van dit jaar de organisatie van extra energie had voorzien. De afgelopen Tour was geweest ‘zoals in de grootste jaren’, klonk het op de persconferentie in Parijs. “Emotie in meervoud”, zei Tourbaas Christian Prudhomme, met een winnaar (Egan Bernal) uit een land dat nog nooit de Tour had gewonnen (Colombia). Met de bravoure van Julian Alaphilippe en de aanvalsdrift van Thibaut Pinot hadden de Fransen bovendien genoeg reden enigszins chauvinistisch te zijn.

Zes aankomsten bergop

De Tour was dit jaar intrigerend vanwege ritten die verrasten, in zowel het hoog- als middengebergte. Dit jaar kiest de organisatie nog meer die richting: met zes aankomsten bergop en veel hoogtemeters in de ritten is de Tour van 2020 er specifiek een voor klimmers.

Sprinters en tijdrijders zetten waarschijnlijk wel een dikke streep door de Tour. Op het eerste gezicht zijn slechts vier ritten daadwerkelijk geschikt voor een massasprint. De enige tijdrit is op de voorlaatste dag, met finish toch weer bergop op La Planche des Belles Filles in de Vogezen. Viervoudig winnaar Chris Froome, die in Parijs met zijn rechterbeen nog wat trekkend over het podium liep na zijn zware val dit voorjaar, plaatste op sociale media een filmpje van iemand die met een verrekijker ‘zocht naar tijdritkilometers’.

Wat is er dan wel? Bergen! Heel veel bergen. Vanaf het strand van Nice gaat de route van de 107de Tour de France in etappe twee al het berglandschap in. Een uitdaging voor de klassementsrenners die zich vaak een week rustig houden voordat ze in de laatste dagen op hun best willen zijn.

Het parcours van de Tour de France. Vooral veel klimmen. Beeld EPA

Nederlandse wielerfans halen donderdag 2 juli waarschijnlijk Tim Krabbé’s De Renner weer eens uit de boekenkast, want de route van etappe zes loopt door de Cevennen. De finish is op de Mont Aigoual, de hoogste berg in de regio waar Krabbé het in zijn wielermeesterwerk over heeft. “Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe”, is de eerste regel. “Niet-wielrenners. De leegte van die levens schokt me.”

Ook daarna loopt veel weg omhoog, al worden erkende klimmen als de Mont Ventoux of Alpe d’Huez vermeden. Noord-Frankrijk komt sowieso niet aan bod. Bovendien zijn de etappes niet ellenlang, met 218 kilometer als uitschieter. De vrouweneditie, La Course, wordt op één dag verreden op de Champs-Élysées in Parijs.

‘Een ‘klim van de 21e eeuw’

Nieuw dit jaar is de aankomst op de Col de la Loze vlakbij skidorp Méribel. Een ‘klim van de 21e eeuw’, aldus Prudhomme. In ieder geval een klim die pas onlangs is geasfalteerd. Na 21 kilometer, bovenop op ruim 2300 meter hoogte, stopt de weg.

Wat zegt dit over de kansen voor bijvoorbeeld Dumoulin, die in 2020 voor Jumbo-Visma rijdt? Als hij al gaat, lijkt het logisch dat een team vooral uit renners met klimmersbenen bestaat. Voor sprinter Dylan Groenewegen en zijn sprinttrein lijkt deze Tour gezien de weinige ‘echte’ sprintritten veel minder geschikt.

Jumbo-Visma heeft succes gehad met het opstellen van een dergelijke ploeg. Primoz Roglic won in augustus nog de Ronde van Spanje, die net als de Tour volgend jaar vooral draaide om beklimmingen. Ook Roglic is kanshebber, net als Steven Kruijswijk. Nu het parcours van de eerste grote ronde van 2020 bekend is, kan bij de ploeg het puzzelen beginnen. Over anderhalve week toont de Giro-organisatie waar de Ronde van Italië allemaal naartoe gaat.

