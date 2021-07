Tom Dumoulin vond de weg terug. Nu is hij een voorbeeld voor alle sporters met mentale problemen

De strakgetrokken kaak zei veel over hoe Tom Dumoulin zich woensdag voelde nadat hij zeker wist dat hij op het podium zou komen in de olympische tijdrit in Tokio. Er was veel emotie, maar vooral trots. Het was toch maar mooi gelukt.

Natuurlijk, het was een zilveren en geen gouden medaille, waar Nederland er woensdag toch ook twee van won. Maar op de succesvolste dag ooit uit de Nederlandse olympische geschiedenis was het zilver van Dumoulin bijzonder. Het was een medaille van iemand die na een lange worsteling opkrabbelde naar een niveau dat voor hem lang onbereikbaar leek. Vandaar dat aan de finish toch een paar tranen kwamen, al was het ingetogen, privé.

Dumoulin kende lang de negatieve kant van succesvol zijn in een zeer veeleisende topsportwereld, die keihard is en tot in de puntjes geprofessionaliseerd. Met die zware voorbereiding en de vele belangen wordt de druk op een atleet steeds groter. Sommigen gaan er aan onderdoor, ook de allergrootsten, van wie het meest wordt verwacht.

Dumoulin, die wel even de Tour zou winnen, was daar een voorbeeld van toen hij in januari aangaf dat hij een pauze nodig had. Hij was zichzelf kwijtgeraakt in het proces van altijd maar moeten presteren. Bondscoach Koos Moerenhout verwoordde het woensdag ook: “Meten is weten, zeggen ze tegenwoordig. Je hebt wattagemeters, voedingsmeters, maar geen meters om te zien hoe het in je hoofd zit.”

Meer ruimte voor openlijke twijfel in de topsport

En Dumoulin was dit jaar niet de enige die met zichzelf in de knoop zat. In de topsport komt meer ruimte voor openlijke twijfels. Voetballers als Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna spraken zich uit over depressieve gevoelens. Tennisster Naomi Osaka trok zich om die reden terug van Roland Garros en Wimbledon. En deze Spelen gaf ook de allergrootste ster in het turnen, Simone Biles, aan dat haar mentale gezondheid boven alles gaat, en zeker boven de sport.

Biles (24) trok zich dinsdag terug uit de landenwedstrijd en doet donderdag niet mee aan de meerkamp, waar ze de uitgesproken favoriete was. Ze vertrouwt zichzelf niet meer en ze had geen plezier, vertelde ze in Tokio. “Het is heel stressvol geweest. Je geestelijke gezondheid moet vooropstaan. Anders kan je niet van je sport genieten en krijg je minder succes.”

Biles beslist per dag of ze nog meedoet aan een toestelfinale. Tom Dumoulin is al verder. Hij merkte woensdag dat zijn gekozen traject de juiste was. Die weg leidde terug naar plezier én het olympische podium. Een pad dat hij alleen vond nadat hij bewust (tijdelijk) de stekker uit zijn carrière had getrokken, een van de moeilijkste beslissingen voor een topsporter.

Dumoulin gaf zelf het programma vorm

“Op deze manier vind ik het nog heel leuk”, zei Dumoulin na afloop, verwijzend naar het programma richting Tokio dat hij zelf had mogen vormgeven. “Het voelde iets losser voor mezelf. Misschien was het alleen het gevoel, want ik deed eigenlijk niet veel anders. Maar ik voelde in ieder geval dat ik de regie weer had. Nu moeten we gaan kijken hoe we dit vorm gaan geven richting de toekomst.”

Het zilver voelde aan als de mooiste plak ooit. Bovendien gaat Dumoulin door met wielrennen, zei hij. Wielrennen is nog steeds ‘heel gaaf'. Maar wel op zijn manier.

Nieuw Nederlands olympisch medaillerecord Nooit eerder in de geschiedenis won Nederland op de Spelen zo veel olympische medailles op één dag als woensdag in Tokio. Acht medailles werden veroverd, eentje meer dan in 1928, toen de Spelen in Amsterdam werden gehouden. De zeven plakken van 1928 (vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons) werd woensdag verbeterd met tweemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons. Goud ging naar wielrenster Annemiek van Vleuten en naar de roeiers in de dubbelvier. Zilver was er voor wielrenner Tom Dumoulin en bij het roeien voor de dubbeltwee mannen en vrouwen vier-zonder. Brons ging naar wielrenster Anna van der Breggen, judoka Sanne van Dijke en de roeivrouwen in de dubbeltwee.

Lees ook:

Coronastress brengt het beste naar boven bij de Nederlandse roeiers: goud, twee keer zilver en brons

Twee uurtjes roeien op een winderige ochtend in Tokio leverde de Nederlandse ploeg liefst vier medailles op: goud, twee keer zilver en een bronzen plak.

Annemiek van Vleuten heeft eindelijk olympisch goud. ‘Dit maakt het verhaal compleet’

Dit keer was er geen twijfel mogelijk. Annemiek van Vleuten was de beste op de olympische tijdrit. Het was voor haar eindelijk een gouden olympische medaille.