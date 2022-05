Tom Dumoulin lost op de Etna en weet al dat hij geen Giro-winnaar wordt

Hij was de allereerste. Nummer één van de favorieten die het klassement in de Ronde van Italië uit zijn hoofd kon zetten. Tom Dumoulin brak dinsdag op weg naar de finish bovenop de Etna al op negen kilometer van de aankomst. Het hoofd gebogen, af en toe flink uitblazend. In kenmerkende stijl, maar het was dit keer achter het peloton en niet ervoor.

Voor Dumoulin (31) was het een hard gelag, zeker omdat hij voor de Ronde van Italië nogmaals had uitgesproken dat een goed klassement het doel was. Een gok, een spannende gok, want hij had gezien zijn getroebleerde wielergeschiedenis van de laatste jaren niet echt vergelijkingsmateriaal. Toch had hij een goed gevoel, vertelde hij vooraf.

Tegenslagen

Ja, hij had geen al te florissant 2022 gekend, dat wist hij zelf maar al te goed. Twaalf dagen zat hij voor het begin van de Giro in koers. Daarin werd hij met rugklachten gelost in de bergen van de Verenigde Arabische Emiraten (in februari). Vervolgens startte hij niet in de Strade Bianche en stapte hij af in de Ronde van Catalonië. Hij had te hard getraind na een coronabesmetting en voelde zich niet fit.

Maar al die malheur hoefde niet te betekenen dat hij slecht in vorm zou zijn in Italië, zei hij. In 2018, het jaar na zijn winst, had hij ook maar elf wedstrijddagen voor de Ronde van Italië en won hij gelijk de eerste tijdrit. De hoogtestage van bijna drie weken op Tenerife zou veel helpen. Fysiek en mentaal zou hij goed in vorm moeten kunnen komen, zei hij voor de Giro nog.

En dat leek ook zo te zijn, na een goede eerste dag en een sterke tijdrit. Hij reed met een glimlach rond, en baalde flink toen hij de tijdrit zaterdag niet won. Een rit die al lang in zijn hoofd had gezeten, bekende hij.

Daarom was het opvallend dat hij de eerste grote naam was die op weg naar de finish op een van de actiefste vulkanen ter wereld de favorietengroep moest laten rijden. Negen kilometer voor de finish was het op. Ploeggenoten bleven niet op hem wachten. Ook een teken dat hij de kopman niet langer was.

Het moet anders. Maar hoe?

Ver achter ritwinnaar Lennard Kämna kwam hij binnen. Als 53e, een van de velen, in een klein groepje, op ruim zes minuten van de andere klassementsrenners. Niet eens zo heel ver voor Mathieu van der Poel, die zijn leiderstrui niet verdedigde en het roze moest afstaan aan de Spanjaard Juan Pedro Lopez, die tweede werd in de etappe.

In een flitsinterview met Eurosport reageerde hij vooral gelaten en trok hij een parallel met zijn goede jaren. “Ik heb er hard voor gewerkt, maar het komt er niet meer uit. Het lichaam reageert meer zoals ik het wil. De benen lopen vol. Ik heb niet meer de power van een paar jaar terug.”

Een deel van zijn plezier haalt hij uit resultaat, vertelde Dumoulin voor de Giro. Dat moet dan komen in de vorm van ritzeges en in ieder geval een andere manier van koersen. Hij kwam voor een klassement, maar het moet anders. Maar hoe? Dat moet de ploeg snel uitvinden.

