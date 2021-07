Tom Dumoulin is vooral met zichzelf bezig: ‘Het interesseert me niet wie mijn concurrenten zijn’

Hij brak plotseling zijn carrière af begin dit jaar, maar kondigde even onverwachts dit voorjaar zijn rentree aan met maar één hoofddoel: de olympische tijdrit. Vooral daarvoor was hij bereid weer pijn te lijden op een fiets. Maar voordat het woensdag is, doet Tom Dumoulin morgen ook al mee aan de wegwedstrijd. Die neemt de 30-jarige Limburger ook serieus, vertelde hij donderdag via een videoverbinding vanuit het hotel van de Nederlandse wielrenners in Gotemba, aan de voet van Mount Fuji.

“Het is een supermooi parcours en de warmte ligt mij wel. Ik heb me voorbereid op de tijdrit, maar een paar dagen voor die race nog een keer een volle inspanning leveren en diep gaan, is zeker niet slecht”, zei Dumoulin. De wegrace voert over een pittig parcours van 234 kilometer met 4800 hoogtemeters, verdeeld over vijf beklimmingen, deels in vulkanisch gebergte.

De les van zijn time-out

Sinds hij na zijn sabbatical weer in koers ging, in de Ronde van Zwitserland, kreeg hij van zijn werkgever Jumbo-Visma veel vrijheid om zijn eigen route richting de Spelen uit te stippelen. De les van zijn time-out was dat hij niet meer moest fietsen om anderen te plezieren en om trainingsschema’s dwingend te laten zijn. Nu wil hij vooral zijn gevoel volgen. Met een schuin oog keek hij naar de afgelopen Tour.

“Ik was blij dat ik er de eerste week niet bij was”, zegt hij met een lach. Dumoulin doelt op het moordende tempo en de vele valpartijen. Daarna kon hij er wel van genieten. In 2018 eindigde hij als tweede in het Tour. Keert hij er volgend jaar terug? “Ik ga nog niks over mijn toekomst zeggen. Ik wil me focussen op de Spelen. Hierna zal ik met het team van mijn ploeg Jumbo-Visma om de tafel gaan en bespreken hoe het is geweest om terug te keren als wielrenner en of het is bevallen. Ik kan alleen zeggen dat ik het heb ervaren als leuk. Ik zit goed in mijn vel en ben blij om weer wielrenner te zijn", zegt Dumoulin. “Maar, ik heb dit jaar wel gekeken naar de Tour en bij sommige etappes kreeg ik wel de kriebels ja. Het is een koers die je af en toe verwenst, maar het is ook de grootste wielerwedstrijd die er is en het is bijzonder om er deel van uit te maken.”

Mollema is de beschermde renner

Van zijn prestaties op het olympisch parcours in het Fuji-district laat hij zijn toekomst in elk geval niet afhangen. Voor hij afreisde was hij op hoogtestage in de Italiaanse Alpen, waarna hij terug in Limburg nog trainde in zijn door het watersnood zwaar getroffen regio. Eenmaal in Japan gaat het veel over corona, al zijn er in het rennershotel ver buiten Tokio tot dusver geen besmettingen geweest. “Ik begrijp dat het in het olympisch dorp in Tokio wel een beetje een probleem is. Ik hoop dat wij het hier schoon houden, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. De maatregelen zijn goed en we doen er alles aan om die na te leven. Meer kunnen we niet doen. Ik voel me in ieder geval veilig’', zegt Dumoulin.

Bauke Mollema is in de wegrace de beschermde renner in de Nederlandse ploeg van vijf renners, Dumoulin mag “vrij koersen”. De tijdrit woensdag wordt verreden op een parcours van 44 kilometer. De Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna en de Belgen Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn favoriet. Dumoulin, winnaar van olympisch zilver in Rio in 2016 en tweevoudig wereldkampioen, is dat niet. “Ik ben eerlijk gezegd nog niet zo bezig met die tijdrit. Het interesseert me ook helemaal niet wie mijn concurrenten zijn in de tijdrit. Op dat onderdeel ben ik alleen met mezelf bezig.”

Lees ook: Dumoulin pakt overtuigend vierde Nederlandse tijdrittitel, Anna van der Breggen wint bij de vrouwen